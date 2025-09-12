Topul comenzilor de sezon: instrumentele de scris domină piața

Instrumentele de scris sunt cele mai comandate produse ale sezonului, urmate de semne de carte, agende & carnete, lămpi pentru citit și accesorii de papetărie, potrivit unei analize privind cumpărăturile din perioada 1 august - 4 septembrie.

Bucureștiul conduce anul acesta topul orașelor ca număr de comenzi, iar cea mai mare comandă din această perioadă a fost în valoare de peste 1.000 lei, pentru cărți pentru copii. Florile rămân nelipsite la început de școală, fiind comandate cu 25% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În continuare, cele mai comandate rechizite în acest an au fost semnele de carte, agendele, jurnalele și carnetele, lămpile pentru citit și accesoriile de lectură, iar apoi diverse produse de papetărie, precum notițele autoadezive sau aracetul.

În perioada 1 august – 4 septembrie 2025, duminica a fost ziua cu cele mai multe comenzi de produse pentru școală, urmată de sâmbătă și luni. Intervalul orar cu cel mai mare volum de comenzi a fost ora 11:00. Cea mai mare comandă plasată în campania Back to School 2025 a venit din Craiova, unde un utilizator Glovo a achiziționat cărți pentru copii în valoare de peste 1.000 lei, dintr-o librărie parteneră.

Selecție extinsă de produse disponibile în aplicație

Oferta de Back to School 2025 din aplicația Glovo a inclus o gamă diversificată de produse: rechizite (caiete, pixuri, stilouri, markere, creioane, radiere, agende, jurnale, notițe, aracet), accesorii pentru lectură (semne de carte, lămpi), obiecte de școală (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe din pânză), jocuri și jucării (jocuri educative, puzzle-uri, cărți de joc, figurine), precum și o selecție vastă de cărți – romane, literatură clasică, titluri pentru copii și cărți de colorat sau cu autocolante.

Tot în acest an, în oferta Back to School din Glovo a fost inclusă și colecția specială Cărturești x Echipa Națională de Fotbal a României. Produsele tematice au fost disponibile direct în aplicație.

România, pe locul 2 mondial la cererea de rechizite în 2024, după Portugalia

În baza analizei retrospective a comenzilor din 2024, în prima săptămână de școală din an, cererea de rechizite în Glovo a fost cu peste 150% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2023. În același interval de analiză anuală, comenzile de cărți au înregistrat o creștere de 70% față de 2023. Per total, în 2024, categoria de rechizite a înregistrat o creștere de peste 300% față de anul precedent, confirmând interesul în creștere pentru achizițiile online rapide de produse esențiale pentru școală.

În 2024, cea mai mare cerere de rechizite a fost înregistrată în ziua de 9 septembrie, chiar la începutul anului școlar.

Cele mai multe comenzi pentru produse din categoria Back to School au fost înregistrate, în perioada 1 august – 4 septembrie 2025, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.

România a ocupat locul doi, după Portugalia, în clasamentul global Glovo, dintre cele peste 23 țări în care Glovo este activă, în ceea ce privește cererea de rechizite în 2024.

Creștere puternică a cererii de flori

Florile rămân un simbol al începutului de școală, iar în 2025 interesul pentru această categorie a continuat să crească, cu mai multe comenzi plasate în prima săptămână față de anul precedent. Ziua de 8 septembrie, chiar înainte de reîntoarcerea la cursuri, a fost momentul de vârf. La nivelul întregului an, cererea de flori a urcat cu 25% față de 2024.

În perioada 9–13 septembrie 2024, cererea de flori a crescut cu 40% față de aceeași săptămână din 2023.

Cele mai multe comenzi de flori s-au livrat pe 8 septembrie, cu o zi înainte de începerea școlii, urmată de 9 septembrie. La nivelul întregului an 2024, cererea de flori a crescut cu 11% comparativ cu 2023, România ocupând locul 2 în rețeaua Glovo după volumul comenzilor, imediat după Spania.