FOTO Cum ajung agricultorii din Dolj să-şi arunce la gunoi zeci de tone de varză: „Samsarii vor totul la un preţ de nimic“

Fermierii din comuna doljeană Moţăţei sunt convinşi că dacă în zonă ar exista depozite unde să păstreze marfa nu ar fi nevoiţi să abandoneze renumita varză pe câmp. Oamenii se plâng că nu au reuşit să valorifice recolta anul acesta, iar o parte s-a stricat şi a ajuns la gunoi.





„Samsarii vor să cumpere marfa de la noi la un preţ de nimic, iar anul acesta am fost nevoiţi să vindem un kilogram de varză şi cu 30 de bani. Preţul este triplu în pieţe, iar noi nu putem intra cu varza de Moţăţei acolo din cauza celor care intermediază astfel de afaceri. Anul acesta am lăsat o parte din recoltă pe câmp şi s-a stricat, iar când am tras linie nu am reuşit să scot nici măcar investiţia“, a povestit un agricultor din Moţăţei.

Producţia de varză anul acesta a fost una bună, dar fermierii nu au reuşit să vândă toată marfa

Varza de Moţăţei este cea mai recunosută în toată ţara, iar zilnic din Dolj au plecat peste 50 de tone de marfă în ţară. Danile Prună susţine că anul acesta recolta a fost una bună, iar la un singur hectar producţia a fost undeva la 70 de tone. Fermierul a povestit că din păcate nu a reuşit să vândă toată marfa, deşi preţul a fost unul destul de mic, 30 de bani kilogramul. „Nu am ţinut deloc la preţ şi tot nu am reuşit să vând toată marfa. Nu poţi să vinzi pe nimic, iar alţii să se îmbogăţească de pe urma noastră. Nimeni nu ştie cât muncim noi tot anul, dar mai ales câţi bani investim pentru a putea avea producţie bună. Ar fi bine să primim un mic ajutor din partea statului, iar astfel cu siguranţă la final de campanie vom avea şi profit. Până atunci aceasta este situaţia şi nu avem ce să facem“, a povestit doljeanul.

Oamenii au fost nevoiţi să ândă renumita varză de Moţăţei şi cu 30 de bani kilogramul

Până în momentul în care vor găsi soluţii viabile şi avantajoase pentru ei, recolta este arată, iar varza este făcută una cu pământul Culmea, agricultorii din comuna Moţăţei sădesc tot planta legumicolă pentru la anul.

Reprezentanţii marilor magazine îi sfătuiesc pe fermieri să se asocieze, lucru pe care încearcă să îl facă de 20 de ani, iar astfel vor avea doar de câştigat.

În pieţe, preţul renumitei verze de Moţăţei se triplează

Primarul comunei Moţăţei, Constantin Enea, a precizat că varza din Dolj este la fel de recunoscută ca şi pepenele de Dăbuleni. În zonă sunt peste 400 de persoane care cultivă planta legumicolă.