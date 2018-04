Tabăra de budişti de pe litoral îşi dezvoltă campingul pentru primirea practicanţilor de meditaţie tibetană

Tabăra de învăţătură spirituală de la 23 August se intitulează Merigar East şi este unica din Europa Centrală şi de Est în care se practică învăţătura Dzog-Chen. Cealaltă jumătate a Europei se strânge la Merigar West, tabăra similară din Toscana.

Dzog-Chen înseamnă „Marea perfecţiune“, iar practicanţii spun că învăţătura aceasta reprezintă esenţa budismului: cunoaşterea naturii noastre reale. „Dzog-Chen nu urmăreşte să te aservească unui anume divinităţi. Nu foloseşte rugăciuni, crezuri, icoane. Învăţătorul nostru este buddhist. Însă practicantul Dzog-Chen nu devine dependent de nimeni şi de nimic, el este liber. Dzog-Chen este mai degrabă un sistem de cunoaştere interioară decât o învăţătură religioasă. Este calea eliberării, pe care toate şcolile tibetane o consideră calea cea mai înaltă şi directă de dezvoltare spirituală. Este o învăţătură străveche încă din tradiţia prebudistă, iar principala latură o reprezintă cunoaşterea prin descoperirea şi înţelegerea condiţiei noastre adevărate“, o descrie coordonatorul taberei, Mihai Ciobanu.

CHEMARE LA MARE şi ACTIVITATE ÎN AER LIBER

(până pe 17 mai)

Oameni buni, poate nu ştiaţi, dar de ceva timp am început să mă implic în proiectul de dezvoltare al centrului de meditaţie tibetană de lângă localitatea 23 August, judeţul CT.

Este o zonă superbă, înconjurată acum de lânuri de grâu, la 10 minute de mers pe jos de plajă necosmetizată decorată doar cu câteva case simple ale pescarilor.

Cel mai puternic se simte spaţialitatea şi liniştea în acest loc, iar timpul stă în loc.

Până în 17 mai avem în derulare extinderea camping-ului-cu câteva duşuri şi toalete din lemn, plus crearea câtorva umbrare cât mai rustice.

Echipa în acest moment este formată din oameni din mai multe ţări şi fiecare lucrează în ritmul lui/ei natural, fără a încerca să demonstrăm ceva anume, ci mai degrabă înspre cultivarea colaborării şi spiritului de echipă, cu poveşti, mesele luate împreună, un pahar de vin, un foc de tabără seară... În plus, este o ocazie grozavă de a ne cultivă abilităţi noi, practice pentru oricine se gândeşte la o viaţă mai în natură-unde libertatea e mare dar învăţam să facem totul cât mai autonom!

Coordonatorul acestui proiect este un coleg din Slovacia cu experienţă şi spirit pratic în construcţii, landscaping, grădinărit etc.

Porţile sunt deschise pentru toţi cei care vor să contribuie la acest proiect de comunitate-mâncarea şi cazarea sunt asigurate şi, dacă este nevoie, şi o parte din cheltuielile de călătorie.

Puteţi veni şi cu copiii, să fie o vacanţă cu activitate în aer liber.

Alexandru Anton este din Galaţi, a absolvit Psihologia şi este pasionat de efectul benefic al sunetului asupra oamenilor, mai ales în ceea ce priveşte relaxarea şi echilibrarea emoţională. A ajuns să cunoască filosofia Dzog-Chen fiind interesat de meditaţie şi de calea spre pacea interioară.

„Avusesem contact cu mai multe tradiţii spirituale şi încercasem câteva metode de vindecare alternativă. Apoi am vizionat filmul «My Reincarnation», despre Namkhai Norbu şi fiul lui, şi atunci am simţit un fel de respect şi dorinţa de a-l întâlni pe acest maestru tibetan. Am aflat că este destul de bătrân şi că vine în România în fiecare an, şi am zis să nu mai amân dacă vreau totuşi să îl întâlnesc. Aşa că m-am dus la tabăra din 2013 ţinută la Merigar East, lângă satul 23 August“, arată Alexandru.

Psihologul a fost fascinat de accentul pus pe relaxare, pe ideea de a accepta şi a deveni prieten cu orice situaţie. „E uşor să mergi în natură şi să simţi pacea, dar la oraş în mijlocul aglomeraţiei, zgomotului şi haosului cum procedăm? În acest caz, îmi place să descopăr cum reacţiile mele la mediu sunt susţinute de nişte prejudecăţi interioare, ca de exemplu că sforăitul e îngrozitor şi nu pot să dorm într-o cameră dacă cineva sforăie. Dar dacă trec un pic dincolo de tipul acesta de gândire şi ascult cu atenţie sforăitul, ca sunet, pot chiar să devin fascinat de vibraţii şi să dorm ca un nou-născut. Cred că acelaşi lucru este valabil pentru orice situaţie, dacă sunt dispus să mă relaxez şi să renunţ la ideile mele fixe“, explică Alexandru.

De când a început să practice Dzog-Chen, psihologul spune că a devenit mai conştient de iluziile cu care ne place să ne hrănim.

„Am devenit mai conştient de mecanismele minţii raţionale şi de cât de uşor tindem să ne auto-iluzionăm noi, oamenii. De exemplu, eu am început să descopăr cât de mult mă judec şi mă condiţionez singur. Când mă amăgesc, mă trezesc că depun foarte mult efort şi degeaba. Am descoperit că atunci când sunt prezent şi bine conectat la mine, lucrurile merg bine de la sine. Per total, mi s-a mai ascuţit simţul firescului şi îmi dau voie, mai mult, să fiu autentic şi spontan“, afirmă el.

Dacă ar fi să spună altora ce drum să apuce, psihologul ar sfătui oamenii să aibă mai multă încredere în ei. „Le-aş recomanda să-şi asculte mereu intuiţia şi să îşi verifice îndoielile. Cred că sunt foarte multe abordări de «dezvoltare personală» pe care oamenii nu le verifică, din nevoia acută de a schimba ceva sau a găsi un sens. Accesul acesta foarte facil poate fi şi înşelător. Am văzut mulţi oameni care încearcă şi una, şi alta şi nu îşi cultivă o practică zilnică, acumulând foarte multe opinii, şi întrebări, şi îndoieli, şi accentuându-şi căutarea. În orice caz, eu aş recomanda oamenilor să cânte, să danseze, să-şi descopere corpul, şi emoţiile, şi forţa interioară, să se relaxeze, să aleagă un drum cu care rezonează şi să meargă înainte cu încredere“, mai spune psihologul Alexandru Anton.

