Mătuşa Elena din Eforie Sud împlineşte 100 de ani. Arhiepiscopul Teodosie va oficia o slujbă de binecuvântare

Născută la 22 aprilie 1918, în comuna Biertan, judeţul Sibiu, Elena Mihăilescu a lucrat toată viaţa ca telefonistă în oraşul Popeşti-Leordeni, din apropiere de Bucureşti. A fost căsătorită de două ori, dar nu are copii.



„Mătuşa mea m-a îngrijit de mică. Am rămas orfană şi ea a fost ca o mamă pentru mine. Când am ajuns eu cu serviciul aici în Dobrogea, ea m-a ajutat să-mi cumpăr o locuinţă. În anul 2001, când nu mai putea locui singură, a venit la mine, la Eforie. Eu o îngrijesc cu tot dragul aşa cum şi ea m-a îngrijit pe mine. Este în putere şi este foarte lucidă”, spune strănepoata Maria Filumena.



Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost invitat să oficieze o slujbă de binecuvântare şi mulţumire adusă lui Dumnezeu, la locuinţa sărbătoritei.

