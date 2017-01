Ion Besoiu, amintiri din timpul filmărilor la „Toate pânzele sus“: „Constanţa, o poezie. Îmi amintesc de restaurantul unde mâncam covrigi calzi şi beam iaurt gras de oaie“

Ion Besoiu a interpretat rolul comandantului Anton Lupan în filmul „Toate pânzele sus“. Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul a spus că a fost una din cele mai frumoase etape din viaţa sa. „Ne-am îmbarcat la propriu. Stăteam pe vas cât e ziua de lungă, iar uneori am filmat şi noaptea pe o corabie în toată regula, de 17 tone.

„Am învăţat să toate regulile marinăreşti, chiar şi să pescuim la ţaparină. Am învăţat că pericolele mării îi face pe oameni să înveţe ce e aia camaraderie. Am învăţat să mânuim velele, dar şi să urcăm în gabie. Când venea seara aveam impresia că şi hotelul se clatină“, povestestea marele actor în urmă cu doi ani.

Şi el şi-a amintit despre „botezul marinăresc“. Înainte de a începe filmările, regizorul i-a supus la mai multe. Au fost scoşi pe mare cu o navă de la Constanţa, a unui institut de sondare. Tot în acea perioadă au participat şi la o vânătoare de delfini.

O lumină aparte în amintirile lui din acea perioadă a fost nea Florin, nostromul. „Într-o zi ne întorceam din larg şi marea se montase foarte repede, eu, pe drumul de întoarcere, am stat lângă timonă, alături de nea Florin. În cele din urmă am ancorat în Portul Tomis, dar cu vasul înclinat. Când totul s-a terminat am fost poftit în cabină la o saramură de stavride şi la o votcă.

Atunci l-am întrebat dacă nu i-a fost frică. El mi-a răspuns afirmativ, dar că asta e meseria lui. «Am fost marinar din tată în fiu. Bunicul a murit în Marea Sargaselor, iar tata a sfârşit la fel în Marea Nordului». Şi l-am întrebat: «Şi nu ţi-a fost frică să pleci pe mare? Nu te-ai gândit că poţi să sfârşeşti la fel?» La care el mi-a zis: «Cum a murit bunicul tău?» În pat. «Şi tatăl tău?» În pat. «Păi şi ţie nu ţi-e frică să te urci în pat?»“

Ion Besoiu a iubit oraşul Constanţa aşa cum şi-a iubit meseria. „Aveţi acolo un oraş multicultural, unde nu există nicio urmă de şovinism“. Păstra încă în memorie oraşul aşa cum era el în urmă cu patru decenii, cu bragagerii la colţ de stradă, cu cafea turcească. Îşi amintea de Piaţa Ovidiu plină de flori, de restaurantul de peste drum de statuia lui Ovidiu, unde se mâncau covrigi calzi şi se bea iaurt gras de oaie... Constanţa? O poezie extraordinară. Am mai fost de atunci la Constanţa, dar mă îneacă regretele“.

În timpul filmărilor, goeleta Speranţa a fost folosită pentru croaziere. Turiştii erau aduşi cu autocarele până la Neptun, apoi erau preluaţi de comandant şi plimbaţi câteva ore pe mare. Nume mari ale scenei româneşti au fost pe vas: Corina Chiriac, Doina Badea, Mihaela Mihai, Sergiu Nicolaescu, Sile Dinicu, dar şi mulţi amirali ai Armatei Române.

Goeleta Speranţa, destin ca în filme