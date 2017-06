Zece motive pentru care nu trebuie să ratezi TIFF 2017: de la Alain Delon la Armand Assante şi la Tora Vasilescu

Pentru că una dintre cele mai mai grele misiuni ale cinefililor în perioada TIFF este cum să nu rateze cele mai interesante filme şi evenimente „Adevărul” a selectat 10 motive pentru care festivalul nu trebuie ratat anul acesta.

1. Alain Delon – vei putea să vezi cele mai cunoscute filme ale actorului francez, iar la proiecţia peliculei „Afacerea Pigot”, vineri, 9 iunie, vei putea să-l vezi live pe Alain Delon, care va fi prezent şi a doua zi, sâmbătă, la Gala de închidere de la Teatrul Naţional.

2. Armand Assante – ajunge la miezul nopţii la Cluj-Napoca, aşa că sunt mari şanse să-l întâlneşti la una dintre petrecerile organizate în cadrul festivalului. Sigur, îl vei vedea luni, 5 iunie, la premiera filmului în care acesta are rolul principal – „The Wanderers”, un fantasy horror filmat în România. Regizorul este nimeni altul decât Dragoş Buliga (care regizează şi Las Fierbinţi)

3. Gala de deschidere – în care va fi proiectat filmul „Regele Belgiei/ King of the Belgians” comedia scrisă şi regizată de Peter Brosens şi Jessica Woodworth, astăzi, de la 20.45, în Piaţa Unirii. La eveniment va participa întreaga echipă a filmului. Duo-ul de succes din lumea filmului independent revine cu o poveste irezistibilă ce ia forma unui mockumentary foarte apreciat de critici şi de public. Una dintre surprizele serii va fi concertul extraordinar al corului „Sirenelor de la Marea Neagră”, formaţia feminină din film, în frunte cu Nina Nikolina, vedetă a muzicii populare în Bulgaria.

4. Filme şi realitate virtuală: între 3 şi 10 iunie, prima ediţie a InfiniTIFF va prezenta o selecţie amplă de filme VR (Realitate Virtuală) într-o zonă special amenajată, un program de filme interactive pe marele ecran, Doom Room – o instalaţie care te poartă prin experienţe tactile şi vizuale unice, proiecţii de clipuri din epoca Youtube şi workshop-uri în care vor fi create producţii VR. În cadrul atelierelor, profesionişti, alături de pasionaţi şi experţi în animaţie digitală, VR sau programare vor putea dezbate şi dezvolta împreună experienţe. Evenimentele se vor organiza la Casa de Modă.

5. Weekend la Castel – care are loc chiar în acest weekend la Castelul banfy din Bonţida. De neratat este cine-concertul „Metropolis”, duminică, 4 iunie, de la 21.45. Capodopera lui Fritz Lang din 1927, cu acompaniamentul live al orchestrei Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, pe muzica originală compusă de Gottfried Huppertz, sub bagheta dirijorului german Stefan Geiger. Distopia futuristă creată de regizorul expresionist Fritz Lang va căpăta noi valenţe prin interpretarea grandioasă a orchestrei clujene. Lansat în 1927, Metropolis a influenţat nu numai cinematografia modernă, ci şi cultura pop, care de-a lungul timpului a împrumutat şi reinterpretat multe dintre elementele simbolice utilizate de Fritz Lang pentru a ilustra societatea anului 2026.

6. Tora Vasilescu – va fi distinsă în acest an cu Premiul de Excelenţă. Filmul De ce trag clopotele, Mitică? (r. Lucian Pintilie, 1981) va avea parte de o proiecţie de gală vineri, 9 iunie, de la ora 17.00, la Cinema Victoria. Să mori rănit din dragoste de viaţă (1983), una dintre operele remarcabile stilistic semnate de Mircea Veroiu, va fi proiectată la Cinema Victoria, pe 10 iunie, de la ora 17.15. Se vor întâlni cu publicul, cu acest prilej, actorii Tora Vasilescu şi Gheorghe Visu.

7. O vedetă a cinema-ului indian, regizorul S.S. Rajamouli îşi va prezenta continuarea blockbuster-ului Baahubali: The Conclusion, franciza indiană cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Rajamouli este unul dintre cei mai influenţi şi premiaţi regizori din ţara sa. În 2012, a primit titlul „Entertainer of The Year” la Star World India, iar anul trecut - distincţia Padma Shri, una dintre cele mai înalte oferite de statul indian.

8. Cine concert în biserică: vineri, 9 iunie, ora 21.30 la biserica romano-catolică „Sfânta treime” (Strada universităţii nr. 5) va fi proiectat filmul Moartea obosită/ Der Müde tod (1921), acompaniament la orgă de Thierry Escaich . Unul dintre cei mai importanţi muzicieni francezi ai generaţiei sale, Thierry Escaich, desemnat de patru ori Cel mai bun compozitor al anului în cadrul competiţiei Victoires de la Musique din Franţa. Lansat în 1921, fascinantul film al lui Fritz Lang urmăreşte drama unei femei care intră în jocul morţii, pentru a-şi regăsi logodnicul dispărut.



9. Zilele Filmului Românesc (8-10 iunie) includ, în acest an, 27 de titluri - 13 lungmetraje şi 14 scurtmetraje -, selecţionate din peste 120 de înscrieri. Cinci lungmetraje vor putea fi văzute la Cluj în premieră mondială. Ca în fiecare an, TIFF-ul va reuni sute de profesionişti români şi străini din lumea filmului. Printre filmele de neratat amintim: Breaking News (regia Iulia Rugină, cu Andi Vasluianu), „Aniversarea” (Dan Chişu), „Vânătoare” (regia debutantei Alexandrei Bălteanu), Ouăle lui Tarzan (cel mai nou documentar semnat de Alexandru Solomon şi filmat în Abhazia)



10. Secţiunea Film Food aduce la TIFF trei dintre cele mai noi filme despre arta gastronomică. Experienţele culinare cinematice vor fi însoţite de cine condimentate de cei mai populari chefi din România: Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea. În fiecare dintre cele trei zile, proiecţiile vor avea loc la Cercul Militar, de la 18.30, iar cele trei cine, la restaurantul Bricks, de la 20.15.

Gala de deschidere

Regele Belgiei/ King of the Belgians, comedia scrisă şi regizată de Peter Brosens şi Jessica Woodworth, deschide oficial cea de-a 16-a ediţie a Festivalul Internaţional de Film Transilvania vineri, 2 iunie, de la 20.45, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. Duo-ul de succes din lumea filmului independent revine cu o poveste irezistibilă ce ia forma unui mockumentary foarte apreciat de critici şi de public. În timpul unei vizite de stat în Turcia, regele Belgiei află că, în lipsa lui, ţara pe care o conduce s-a divizat. Decide să se întoarcă acasă, dar o furtună solară afectează toate reţelele de telecomunicaţii. Fără telefon şi-n imposibilitatea de a zbura către Belgia, dar cu puţin ajutor din partea unui regizor englez şi a unui formaţii feminine bulgare de muzică populară, părăseşte ţara şi pleacă în aventura vieţii sale, într-un road trip nebun prin Balcani.





Personajele pitoreşti din film vor fi pe scena TIFF, iar una dintre surprizele serii va fi concertul extraordinar al corului „Sirenelor de la Marea Neagră”, formaţia feminină din film, în frunte cu Nina Nikolina, vedetă a muzicii populare în Bulgaria. Grupul din film este format din cântăreţe selectate din coruri faimoase din ţara vecină: The Mystery of the Bulgarian Voices, câştigător al unui Grammy în 1990, Ansamblul Filip Kutev, Slavey Quartet şi Cosmic Voices from Bulgaria.

Alain Delon – Premiul pentru întreaga carieră la TIFF 2017

Rebelul filmului francez, simbol al cinematografiei europene şi unul dintre cei mai iubiţi actori ai lumii, legendarul Alain Delon vine pentru prima dată în România, ca invitat special al celei de-a 16-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (2-11 iunie). Figură emblematică a marelui ecran, starul francez a cucerit inimile publicului în epoca de aur a cinematografiei europene, fiind considerat unul dintre cei mai frumoşi bărbaţi ai tuturor timpurilor.





Pentru contribuţia sa artistică excepţională, TIFF îi va acorda în acest an marelui actor Alain Delon Premiul pentru întreaga carieră. În onoarea sa, pe data de 9 iunie, Piaţa Unirii va găzdui o proiecţie specială a filmului Afacerea Pigot/ Pour la peau d’un flic (1981), thriller-ul regizat de Alain Delon, avându-l pe îndrăgitul actor francez şi în rol principal. Biletele pot fi cumpărate deja de pe www.biletmaster.ro şi aplicaţia TIFF 2017.





„Mă bucur că şi în acest an îi vom putea oferi publicului nostru drag o întâlnire excepţională cu o legendă a cinema-ului mondial. Alain Delon este un actor iubit, admirat de multe generaţii şi cred că participarea lui la această ediţie a festivalului va fi un moment de vârf, care va rămâne în inimile tuturor”, declară Tudor Giurgiu, preşedintele festivalului.





Cu o carieră impresionantă şi peste 100 de interpretări memorabile, actorul, producătorul, scenaristul şi regizorul Alain Delon (81 de ani) aniversează anul acesta 60 de ani de la debutul său în cinematografie. Şase decenii în care a strălucit pe marile ecrane în pelicule care au făcut istorie. Rocco şi fraţii săi (1960), În plin soare (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Laleaua neagră (1964), Samuraiul (1967), Borsalino (1970), Notre histoire (1984) sau Pe cuvânt de poliţist (1985) sunt doar câteva dintre filmele pentru care Alain Delon este considerat cel mai important actor francez al secolului XX.





S-a născut la data de 8 noiembrie 1935 şi nimic din copilăria tulbure sau din adolescenţa plină de peripeţii a artistului nu oferea indicii despre succesul răsunător pe care avea să-l cunoască în jurul vârstei de 23 de ani. Frumuseţea magnetică şi farmecul personal au făcut ca actorul să fie curtat încă de la începuturi de industria hollywoodiană, însă, deşi i s-a oferit şansa de a fi distribuit într-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide să-şi înceapă cariera în Franţa, unde se lansează în 1957 în Quand la femme s'en mêle (r. Yves Allégret). În 1958, în Christine, joacă pentru prima dată alături de Romy Schneider, fermecătoarea actriţă ce avea să-i devină, ulterior, logodnică.





După rolul din Ghepardul (r. Luchino Visconti), în 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima dată la Globul de Aur. În 1977 a ajuns pe lista favoriţilor la Premiile César pentru rolul principal din Mr. Klein (r. Joseph Losey), iar interpretarea din Notre Histoire (r. Bertrand Blier) i-a adus în 1985 premiul pentru cel mai bun actor. Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific în 1995, iar în 2005 a fost numit Ofiţer al Legiunii de Onoare de către preşedintele Jacques Chirac, pentru contribuţia sa la arta cinematografică.





Rebelul enigmatic al cinematografiei franceze a colaborat, de-a lungul carierei sale, cu nume precum Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni şi Louis Malle, iar meritele i-au fost recunoscute, în nenumărate rânduri, de marile festivaluri. Dintre toţi cineaştii iluştri alături de care a lucrat, Delon în consideră însă pe Jean-Pierre Melville cel mai bun regizor al tuturor timpurilor. Cercul roşu/ Le cercle rouge (1970), în care actorul interpretează rolul unui criminal proaspăt eliberat din închisoare, gata să comită o nouă infracţiune, se va bucura de o proiecţie specială la TIFF, în cadrul Retrospectivei Jean-Pierre Melville.





Alain Delon a devenit un simbol al masculinităţii şi a inspirat, de-a lungul timpului, nu numai industria de fashion & beauty, ci şi cultura pop. Are propria linie de accesorii şi parfumuri de lux şi apare pe coperta albumului The Queen is Dead al celor de la The Smiths. Beautiful Killer, piesa Madonnei de pe albumul MDNA, e un tribut adus actorului.

Armand Assante la Cluj

Armand Assante, prinţesa Clotilde Courau şi nume mari ale filmului românesc, printre invitaţii TIFF

Nume mari ale cinematografiei îşi dau întâlnire la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, între 2 şi 11 iunie. Alături de starul francez Alain Delon şi Sir Derek Jacobi, unul dintre protagoniştii din Povestea iubirii, va sosi la Cluj actorul american Armand Assante. Spectatorii îl vor revedea alături de Răzvan Vasilescu, la 10 de ani de la întâlnirea memorabilă din California Dreamin’, într-un fantasy horror filmat în România, The Wanderers.





„Există ceva mai real şi mai înfricoşător în Transilvania decât vampirii”, anunţă sinopsisul filmului regizat de Dragoş Buliga şi arătat în premieră mondială la Cluj. Publicul va recunoaşte câteva dintre cele mai frumoase locaţii de filmare din ţară - Biertan, Sibiu, Sinaia (Pelişor) Doftana, Sighişoara sau Bucureşti. Vedetele filmului se vor întâlni cu publicul la TIFF.





Trei dintre titlurile de referinţă ale cinematografiei româneşti de dinainte de 1989 vor fi prezentate la TIFF. La proiecţiile speciale programate pe 9 şi 10 iunie vor lua parte câţiva dintre cei mai apreciaţi actori ai generaţiei de aur. În onoarea actriţei Tora Vasilescu, distinsă în acest an cu Premiul de Excelenţă, filmul De ce trag clopotele, Mitică? (r. Lucian Pintilie, 1981) va avea parte de o proiecţie de gală vineri, 9 iunie, de la ora 17:00, la Cinema Victoria.

Blockbuster indian

O vedetă a cinema-ului indian, regizorul S.S. Rajamouli îşi va prezenta continuarea blockbuster-ului Baahubali: The Conclusion, franciza indiană cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Rajamouli este unul dintre cei mai influenţi şi premiaţi regizori din ţara sa. În 2012, a primit titlul „Entertainer of The Year” la Star World India, iar anul trecut - distincţia Padma Shri, una dintre cele mai înalte oferite de statul indian. Actriţa Alexandra Borbely, împreună cu producătorul Andras Muhi, membru al juriului competiţiei, vor vorbi despre filmul premiat recent cu Ursul de Aur, Despre trup şi suflet/ On Body and Soul, prezentat în Ziua Maghiară.

Clotilde Courau, Prinţesă de Veneţia şi Piemont

Cineastul francez Arnaud des Pallières va fi celebrat în secţiunea 3x3 şi va sosi la Cluj alături de soţia sa, scenarista Christelle Berthevas. Omagiat în aceeaşi secţiune va fi şi multi-premiatul cineast sloven Damjan Kozole, desemnat anul trecut Cel mai bun regizor la Karlovy Vary 2016 pentru Nightlife. Aceeaşi secţiune va prezenta trei dintre filmele cu totul neobişnuite ale regizoarei ucrainene de origine română Kira Muratova. Szabolcs Hajdu vine de la Karlovy Vary cu It’s Not the Time of My Life, distins cu Globul de Cristal.





Invitată în juriul competiţiei TIFF, actriţa Clotilde Courau, Prinţesă de Veneţia şi Piemont, va putea fi văzută şi în În umbra femeilor/ L’Ombre des Femmes (r. Philippe Garrel). Alături de ea vor juriza influenta producătoare britanică Elizabeth Karlsen (Carol, Youth, The Neon Bible, Byzantium, Made in Dagenham), criticul de film Geoff Andrew (Sight & Sound), producătorul Andras Muhi şi regizorul Marian Crişan. În juriul Zilelor Filmului Românesc vor fi criticul Jonathan Romney (Film Comment, The Observer, Sight & Sound şi Screen Daily), Marcin Pienkowski, directorul artistic al T-Mobile New Horizons IFF din Wroclaw, şi Corina Şuteu, consultant cultural internaţional, fost Ministru al Culturii.

Vor sosi la Cluj şi Margita Gosheva (Glory), membră a juriului TIFF 2016, cineastul japonez Daisuke Miyazaki, britanicul Francis Lee şi actorul Alec Secăreanu (God’s Own Country). Delegaţii importante din ţările invitate în Focus Slovenia şi Focus: Young Austrian Cinema vor ajunge la Cluj în perioada festivalului.

Infinitiff – film şi realitate virtuală

Un spaţiu al inovaţiei şi experimentelor va fi inaugurat anul acesta la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 2 - 11 iunie 2017). InfiniTIFF, amenajat în fosta Casă de Modă din Cluj-Napoca, este o platformă dedicată noilor forme de storytelling audiovizual şi îşi propune să-i conecteze pe cinefili şi artişti la ideile şi inovaţiile de ultimă oră în materie de realitate virtuală/ Virtual Reality (VR) şi cinema interactiv. TIFF se înscrie astfel în trendul marilor festivaluri precum Cannes sau Tribeca (New York) care plănuiesc anul acesta, la rândul lor, evenimente extinse dedicate VR-ului.