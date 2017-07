FOTO Electric Castle 2017: ce facem dacă plouă. La ce trupe despre care nu ai auzit trebuie neapărat să mergi  anul acesta

Scene acoperite care pot feri de ploaie circa 20.000 de fani, 20.000 de metri pătraţi de pavaje speciale, o nouă structură a campingului, 20.000 de pelerine gratuite şi multe lucruri de făcut în timpul zilei, de la filme, sesiuni de genul TED talks sau zeci de ateliere – sunt măsurile principale luate de organizatorii Electric Castle pentru a face mai interesantă viaţa fanilor festivalului în caz că va ploua. Bugetul festivalului se ridică anul acesta la 4 milioane de euro, fiind aşteptate circa 20.000 de persoane pe seară.

Prognoza la Cluj conform weather.com

Pregătiri pentru ploaie

„Anul acesta va fi foarte diferit, pentru că sunt atâta de multe spaţii acoperite, că poţi găsi fără probleme un loc unde să stai fără griji chiar dacă plouă. De asemenea, avem 20.000 de metri pătraţi de pavaje speciale care fac faţă la ploaie”, a explicat Renate.

Din cele 9 scene, două sunt închise total şi una parţial, asta înseamnă că circa 20.000 de oameni pe seară se vor putea adăposti de ploaie în zona acestor scene (fiind acoperită şi zona în care stau spectatorii). Cea mai interesantă este scena Hangar – care arată exact ca un hangar de avioane şi care va găzdui concerte interesante. . „Anul acesta va fi o provocare să te împarţi între Hangar şi Main stage”, spune Renate.

Foarte schimbat va fi campingul. ”E o zonă aproape total urbanizată, ai de la hipermarket, scenă proprie, spălătorie de haine, proiecţii de cinema, cine vrea poate să stea şi numai în camping dacă vrea. Campingul în sine e un mic orăşel în care ai un confort foarte mare.Corturile sunt gândite ca amplasare să fie protejate în caz de ploaie”, a mai precizat PR-ul.



Ultimele pregătiri de EC 2017. FOTO: Electric Castle

Ghid de supravieţuire

Renate Roca Rozenberg, PR manager la Electric Castle, a făcut pentru „Adevărul” un ghid care cuprinde câteva sfaturi pentru fanii EC în caz că vor avea neplăceri din cauza vremii.

1. Trebuie să înţeleagă că va fi greu să fie primul între 20.000 de persoane, la cât ne aşteptăm în fiecare zi de festival. Atunci decât să te înghesui să fii primul la autobuz, să fii primul care iese din parcare, încearcă să fii om de gaşcă şi să-ţi dai seama că şi restul au venit la acelaşi festival ca şi tine.

2. Orice problemă ai, înainte să te plângi că nu reuşeşti s-o rezolvi, cere ajutor pentru că există suport şi echipă de stewarzi şi de tot ce vrei, dar dacă stai în maşină şi postezi pe Facebook că nu poţi să ieşi din parcare s-ar putea să nu te ajute aşa tare, ca şi cum ai ieşi din maşină şi a cere ajutor.

3. În ceea ce priveşte vestimentaţia în caz de ploaie, cizmele şi pelerinele sunt suficiente, pentru că e doar o ploaie. Fără umbrele. Acum vor fi foarte mult spaţii în care te poţi adăposti de ploaie. ”Noi vom pune la dispoziţie 20.000 de pelerine gratuite, dar recomandăm participanţilor să vină cu ele de acasă”, a explicat PR-ul.

4 Dacă poluă cu atât mai mult să nu vină cu maşina. Chiar dacă o să stea la coadă la autobuz, va fi mai interesant decât într-o coadă de maşini. În plus, autobuzele au prioritate la intrări şi ieşiri, deci maşina ta sigur nu va fi o prioritate.

5 Să ia în calcul faptul că dacă vor să ajungă la un anumit concert trebuie să fie cam cu o oră înainte de începere la intrarea în festival: până intri, până ajungi la scenă, poate vrei să-ţi mai iei şi o bere... Apoi, dacă vin din oraş, trebuie să ştie că în orele de vârf de trafic, adică seara de la 19.00 la 21.00, drumul de 35 de minute Bonţida-Cluj se poate face şi într-o oră şi un sfert.

La plecare, orele cele mai aglomerate sunt 1, 2 dimineaţa, când majoritatea vor să se întoarcă acasă. Dacă pleci la 1 cu toată sau mergi la 2 şi jumătate s-ar putea să ajungi la aceeaşi oră în Cluj, deci mai bine bei o bere în plus şi mai vezi un concert.

Anul acesta vor fi mai multe autocare şi o staţie în plus – pe lângă cea clasică de la Sala Sporturilor, în parcarea exterioară la Iulius Mall.

Anul acesta la EC s-a montat un pavaj special pentru a se evita neplăcerile în caz de ploaie. FOTO: Electric Castle

Adevărul: De ce ar trebui să mergem anul acesta la Electric Castle?

Renate Roca-Rozenberg: Cel puţin în momentul de faţă este singura experienţă complexă şi totală de festival din România. Există acea rupere totală de rutină într-un spaţiu în care nu poţi locui în mod normal, cu 24 de ore din 24 gândite ca să simţi această rupere de rutină.

Un alt argument este line up-ul, deşi unii suspină cu nu există un mare superstar în termeni comerciali, eu cred că anul acesta line up-ul este pentru connoisseur-i, pentru cei care reuşesc să treacă de topuri. Aici vezi reacţii diferite de la oameni care ştiu muzică şi de la oameni care sunt blocaţi în clasamente internaţionale.

Nu în ultimul rând, EC este în fiecare an diferit, nu contează că ai venit la o ediţie sau la două ediţii, fiecare experienţă este la prima mână de fiecare dată.

Ce activităţi din timpul zilei nu ai rata la această ediţie EC?

Pe mine mă interesează foarte mult partea de întâlniri cu tot felul de oameni din tot felul de industrii, inclusiv cu oamenii din echipa de organizare a festivalului, oamenii sunt foarte curioşi despre cum organizezi un astfel de festival, foarte mulţi au dorit să întâlnească echipa de social media. Printre invitaţi vor fi fotograful Cosmin Bumbuţ, Tudor Giurgiu, Atilla Biro de la Rise Project, Dana Rogoz.

Anul acesta este interesantă şi zona de fashion, care este mare anul acesta, cu foarte multe activări. Va fi un cort de câteva sute de metri pătraţi, plin tineri designeri, de bloggeri, de stilişti, dacă intri acolo poţi să stai o zi întreagă şi să înveţi de la poţi învăţa tot, de la cum să te îmbraci, până la cum să creezi în zona de fashion. Vor fi şi ateliere ţinute de stilişti şi bloggeri de fashion.





Se montează scenele la EC. FOTO: Electric Castle

Poţi să faci orice îţi trece prin cap, la prima oră poţi să mergi să înveţi cum să-ţi faci cafeaua, avem lecţii cu barista, apoi te poţi apuca de yoga, după ce mănânci prânzul e bine să mergi să joci un pic de volei pe plajă sau fotbal american. Avem o zona de tech, în care vor veni firme de IT.

Cred că poţi să trăieşti orice gen de experienţă sau să stai relaxat şi să te uiţi la castel.

Avem zona de arte foarte bine dezvoltată, avem show-uri şi instalaţii interactive precum cea a lui Klaus Obermaier. Îi avem pe britanicii de la Cirque Bijou, care au un show cu umbrele luminate, care îşi sincronizează culorile în funcţie de spectatori. Avem într-o seară pe „Lords of lightning”, o trupă de bitanici şi neozeelandezi care vine cu un show cu fulgere generate artificial.

PR Managerul EC, Renate Roca Rozenberg susţine că show-ul UNKLE nu trebuie în niciun caz ratat.

Ce recomandări ai în ceea ce priveşte line up-ul?

Ziua zero - miercuri –

e musai de mers la Mirabela Dauer şi Corina Chiriac. Noi promovăm destul de mult zona de petreceri tematice la EC, anul acesta avem două: una este dedicată discotecii din anii 70-80 din România – şi aici vor concerta Mirabela (de la 22.00 la 23.00) şi Corina (de la 23.00 la miezul nopţii). Petrecerea are loc în Hangar. Apoi o altă petrecere va fi despre discoteca occidentală din anii 70-80. Petrecerea va fi vineri (1 noaptea- 5 dimineaţa) tot în Hangar şi se va numi „Paradise garage”, care a fost un club new-yorkez foarte cunoscut din anii 70, primul club în care aveai acces indiferent dacă erai negru, mexican, gay, orice. Clubul s-a închis la sfârşitul anilor 80, dar s-a păstrat conceptul care e dus mai departe sub formă de petrecere tematică. La EC „Paradise garage” este adus de un club foarte mare din Londra, Ministry of sound, şi va fi o combinaţie de disco funck din anii 70, cu început de electro. Astfel, am vrut să vedem ce era în România în anii 70-80 şi ce era în străinătate.

În prima zi, joi,

nu trebuie ratată trupa „Moderat” – le-am văzut show-ul la Glastonbury şi sunt „waw”. Este un duo, fiecare în sine e un artist, dar când împreună cântă electro-house. E ca şi cum ai asculta David Bowie ş Kraftwerk într-o singură formaţie.

Aş mai recomanda în prima zi şi „Slaves”, care cântă rock metal, de la 23.30 în Hangar. Cui i-a plăcut rockul din anii 80, gen The Clash o să le placă foarte mult „Slaves”.

În ziua a II-a, vineri



neapărat UNKLE, care este un proiect colectiv ce funcţionează de circa 25 de ani şi ce e fain e că de fiecare dată vine într-o nouă formulă. Conceptul a fost creat de James Lavelle, care face muzică electronică şi care a lucrat, printre alţii, cu Massive Attack sau Josh Homme de la „Queens of the Stone Age”. E cumva lecţia pe care trebuie s-o înveţi anul acesta la EC, dacă nu ai auzit până acuma de ei, e de mers şi de învăţat. Concertul are loc pe Main Stage, de la 21.30 la 22.30.

De asemenea, aş mai recomanda şi GusGus, trupă de islandezi care cântă un tehno pop foarte interesant, sentimental, de feeling. Aceste recomandări sunt pentru cei care vor să înveţe ceva nou.

Deadmau5 - unul dintre cei mai aşteptaţi DJ de la EC 2017.

Ziua a III-a, sâmbătă



orice am face foarte multă lume va fi la alt-J, o trupă de indie rock cu foarte mulţi fani în România. Cred că Deadmau5 este mai popular în topuri, dar reacţiile cele mai bune le-am avut pentru alt-J. Concertul e sâmbătă, de la 23.00, la Main stage.

Pentru experimentat sâmbătă recomand trupa de techno TroyBoy, de la 1 noapte în Hangar.

Ziua a IV-a, duminică

e musai de mers la Atari Teenage Riot, trupa de electro-rock care au făcut „revoluţie” când au apărut în anii 90. Concertul are loc la 23.30 la Hangar.

De asemenea, de la 18.30, pe Main Stage nu trebuie ratat „House of Pain”.

Nu uitaţi de Franz Ferdinand, tot duminică de la 23.00 pe scena principală. Nu trebuie rataţi pentru că nu cred că vor mai veni foarte rapid în Europa. În Euroa de Est nu mai au concerte anul acesta. Ei sunt genul care fac un turneu apoi 3 ani dispar. Mie-mi plac pentru că e altceva în zona de rock, ei sunt super-admiratori de avangardă rusă şi aşa şi-au gândit şi videoclipurile şi totul la ei trebuie să aibă un mesaj din dadaism.

Tronsonul de 5 kilometri din Gădălin pe unde se face accesul autocarelor care mers spre festival a rămas şi anul acesta neasfaltat. Consiliul Judeţean motivează prin faptul că este cuprins în proiectul cu finanţare europeană „Drumul Bistriţei” şi nu se poate investi acolo.

Acu 2 ani acelaşi drum era inclus în nu ştiu ce masterplan, acu 3 ani era în curs de analiză, în fiecare an e inclus în câte un plan. Partea frustrantă este că noi mergem acolo de când se termină Electric Castle şi ne întâlnim periodic cu Consiliul Judeţean şi le spunem de ce sunt importanţi acei 5 kilometri, care lor nu li se par importanţi. În ultimele două zile am văzut că s-au apucat şi l-au pietruit, dar nu rămâne o soluţie, să faci 5 kilometri de asfalt nu mi se pare că e atât de complicat. Drumul acela trebuie făcut cu fundaţie, cu tot ce trebuie. Cel mai frustrant e că nu poţi tu ca privat, nu poate Primăria, vine cineva şi zice: „las că fac eu” şi nu se întâmplă nimic. În fiecare an există o altă motivaţie şi un alt masterplan şi alte fonduri europene care încurcă această problemă.

Consiliul Judeţean a emis un comunicat în care explica de ce nu au putut face nici anul acesta drumul şi mai arătau că „între 2013 şi 2015 Consiliul Judeţean a alocat acestui eveniment 76.600 de lei din care organizatorii au prezentat documente de decont pentru doar 46.600 de lei.” Despre ce este vorba?

La a doua şi a treia ediţie am depus dosare de accesare de fonduri la Consiliul Judeţean. Ni s-a aprobat o sumă, dar noi nu am făcut deconturi de toată suma, pentru că nu eşti obligat să faci. Practic tu primeşti exact suma pe care ai făcut decont. Ei ne-au aprobat mai mult decât am cerut noi după aceea. Am încercat să nu facem o chestie care se practică: se transferă anumite cheltuieli care sunt în obligaţia organizatorului pe deconturi. Nu pot să-mi bag promovarea sau curăţenia la festival pe decont. Mergem pe cinstite şi decontăm numai ce se încadrează în alocare. După doi ani ne-am dat seama că nu are rost şi nu am mai cerut. De la Primărie niciodată nu am accesat fonduri. Am făcut asta din motive de corectitudine. Suntem un eveniment comercial, potenţial generator de profit şi nu vrem să punem în sarcina altcuiva anumite cheltuieli.

Începe să fie concurenţă pe piaţa de festivaluri din România. Anul acesta a debitat festivalul Afterhills la Iaşi.

Anul acesta au apărut mai multe festivaluri în România, cum crezi va afecta această concurenţă pe viitor Electric Castle?

Anul acesta au apărut foarte multe, After Hills la Iaşi, la Bucureşti sunt mai multe, la Constanţa, sunt şi festivalurile mai mici care merg mai departe. Ori o să falimenteze toţi, ori devine cea mai productivă industrie a României. Sunt aşa de multe încât nu ştiu cum ar putea toate să reziste. Anul acesta toată lumea a făcut un festival undeva. Au fost cele două exemple de succes de la Cluj – EC şi Untold- care au stimulat apariţia altor festivaluri. Ceea ce e greu de asumat este investiţia pe termen lung.

S-a simţit la vânzarea de bilete/abonamente la EC existenţa unei concurenţe?

Da şi nu, pentru că din fericire în zona noastră de public sunt mai puţine evenimente decât în zona de public de Untold. La noi publicul e mai matur pentru un eveniment de muzică, 25-26 de ani. E cu totul alt gen de experienţă pe care acest public o caută, multe festivaluri s-au dus pe zona de comercial, ca şi Untoldul. Pe termen lung o să simţim o luptă pe piaţă pentru public. Publicul din străinătate este o miză, dar aici au şansa festivaluri mari de genul EC sau Untold, nu poţi să mergi pe un festival mic pentru astfel de public, n-ai ce să oferi. Pe publicul acela cu bani, educat în ceea ce priveşte festivalurile, nu ne batem numai noi. Se bate şi Sziget-ul, şi Exitul, tot ce e Europa de Est se bate pe genul acela de public. Pe de altă parte, în Anglia pe perioada de vară sunt 5 festivaluri pe zi, deci e genul de experienţă care încă este căutată.

