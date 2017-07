Depeche Mode la Cluj: restricţii de trafic şi bilete suplimentate. Azi are loc primul concert după externarea lui Dave Gahan

Fotografia cu Dave Gahan într-un spital din Los Angeles şi anularea concertului pe care trebuia să-l susţină Depeche Mode pe 17 iulie la Minsk, în Belarus, i-a îngrijorat pe fanii din România. Legendara trupă are programat un concert pe Cluj Arena duminică, 23 iulie.

Organizatorii au însă veşti bune şi anunţă că turneul va continua. Primul concert după spitalizare are loc la Kiev, în seara aceasta:

„Suntem fericiţi să anunţăm că starea lui Dave s-a îmbunăţăţit şi vom merge în Ucraina, pentru show-ul de la Kiev. Trupa aşteaptă cu nerăbdare ultimele concerte din turneul european şi să se întâlnească cu fanii, joi, 19 iulie, la Kiev, vineri, la Varşovia şi duminică la Cluj-Napoca.”

Restricţii în trafic la Cluj-Napoca

„Pentru desfăşurarea în bune condiţii a concertului susţinut de trupa Depeche Mode, au fost dispuse restricţii de circulaţie în intervalul 18 - 25 iulie 2017, pe timpul nopţii, între orele 23.30 - 04.30, pe strada Splaiul Independenţei, de la intersecţia cu strada Uzinei Electrice, până la intersecţia cu strada George Coşbuc”, se arată într-un comunicat al Primăriei.

S-a suplimentat numărul de bilete

„Un numar limitat de bilete a fost pus la vanzare pentru concertul Depeche Mode ce va avea loc vara aceasta in Cluj-Napoca. Noile bilete sunt disponibile in mai multe categorii de pret, inclusiv in sectoare ce fusesera declarate sold-out. Aceasta este prima vizita a membrilor Depeche Mode la Cluj-Napoca, concertul fiind inclus in turneul european ce marcheaza lansarea noului album intitulat Spirit.

Suplimentarea de bilete se datoreaza unor modificari de ordin logistic in urma carora s-au putut elibera mai multe locuri ce fusesera initial oprite de la vanzare”, arată organizatorii concertului.

Fanii trupei mai au astfel posibilitatea sa gaseasca locuri disponibile inclusiv in sectoare ce fusesera declarate deja sold-out, respectiv in Tribuna, pe inelul 1, la pretul de 311 lei dar si pe inelul 2, la pretul de 251 de lei. Biletele suplimentate sunt in numar limitat si se pot achizitiona fie online, de pe www.eventim.ro, fie din reteaua magazinelor partenere.

Martin Gore îşi sărbătoreşte ziua pe Cluj Arena

Concertul pe care Depeche Mode il va sustine pe Cluj Arena, vara aceasta, este cu atat mai special cu cat are loc exact in aceeasi zi in care Martin Gore isi sarbatoreste ziua de nastere. „23 iulie este asadar o zi cu noroc pentru fanii celebrei trupe, care vor avea sansa nu doar sa asculte cateva dintre cele mai iubite hituri Depeche Mode, ci vor putea sa-l si felicite pe Martin pentru cea de-a 56-a aniversare”, arată organizatorii/

In deschiderea concertului va canta Maya Jane Coles, DJ si producator din Marea Britanie.

Biletele se gasesc pe eventim.ro si in magazinele partenere, respectiv: Orange, Vodafone, Germanos, librariile Carturesti si Humanitas, magazinele Carrefour si benzinariile OMV.

Mai sunt disponibile bilete in urmatoarele categorii de pret: 131 lei - Gazon, 153 lei – Peluza, 251 lei - Tribuna Inel II, 311 lei -Tribuna Inel I, categoriile Golden Circle si Tribuna VIP fiind epuizate.

