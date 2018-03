Sute de berze flămânde, salvate de angajaţii Primăriei. Păsările au fost hrănite şi vor monitorizate

S-a constatat că starea păsărilor este bună, urmând ca în perioada următoare, berzele să fie monitorizate şi hrănite. Valul de frig a adus sute de apeluri şi sesizări de berze albe aflate în pericol. Dar Nnu toate au nevoie să fie salvate, spun reprezentanşii Societăţii Ornitologice Române.

Cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor.





Cum le puteţi ajuta?

1. Oferiţi hrană păsărilor care au coborât din cuib (peşte, carne crudă tăiată cuburi). Hrana le dă energie, pot rezista mai bine la frig.

2. Dacă este îngheţată, nu se poate mişca – atunci luaţi pasărea şi adăpostiţi-o în grajd, într-o anexă a gospodăriei etc.

3. Limitaţi contactul cu barza, este pasăre sălbatică şi lovitura de cioc este foarte puternică, vă poate răni. Lăsaţi pasărea singură, să se calmeze.

4. Oferiţi apă păsării, continuaţi hrănirea.

5. Din momentul în care îşi revine, eliberaţi pasărea. Nu eliberaţi pasărea seara, doar dimineaţa sau la ora prânzului.

6. Dacă pasărea este lovită, are aripa rupta sau sânge, luaţi legătura cu un medic veterinar.

„Din păcate, drumul spre iad este pavat cu bune intenţii. S-a ajuns la situaţii când oamenii le fugăresc pe câmp pentru a le prinde şi a le duce în casă. Ce nu ştiu ei – că acele berze au nevoie doar de odihnă în timpul migraţiei, iar asaltul omului asupra stolului nu face decât să le epuizeze şi să le pună în pericol”, a declarat Ovidiu Bufnilă, responsabil de comunicare la SOR.

Dacă aţi văzut berze pe câmp, departe de oameni, acelea sunt berze care se odihnesc. De aceea evită oamenii. Sunt păsări care aşteaptă îmbunătăţirea vremii pentru a continua migraţia spre locurile de cuibărit.