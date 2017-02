Locuitorii din Călăraşi ies în stradă şi luni. Protestul este anunţat pentru ora 18.00

Oamenii se mobilizează pe reţelele sociale şi spun că nu contează câţi vor fi în stradă. “Nu contează câţi am fost, contează că am ieşit. 2 sau 200, important e ca am fost în stradă. O facem pentru noi şi pentru copiii noştri. Oraşul nu e mare, lumea e însă greu de urnit. Totuşi s-a ieşit în fiecare seară şi se va mai ieşi. În alte oraşe a iesit un om, la Bucureşti sute de mii. Împreună rezistăm!”, sunt mesaje care circulă în mediul online.



