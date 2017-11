Leguma care ţine diabetul sub control. Cum e indicat să consumăm bame, alimentul cu cele mai puţine calorii

“Deşi este mai puţin folosită la noi, această legume are proprietăţi extraordinare datorită conţinutului său de vitamine. Este bogată în vitaminele A, C, B1, B2, B9 şi în minerale precum calciu, magneziu, potasiu şi zinc. Este bogată în antioxidanţi, inclusiv betacaroten şi luteină, care ajută la menţinerea sănătăţii pielii şi la îmbunătăţirea vederii. Datorită conţinutului de vitamina C, întăreşte sistemul imunitar, prevenind îmbolnăvirea”, spune Denisa Zaharia, medic de familie. Bamele conţin acid folic, aşa că sunt indicate viitoarelor mămici, acidul folic ajutând la dezvoltarea sistemului nervos al fătului, mai spune specialistul

Ce şi cum consumăm de la bame?

De la bame pot fi consumate florile (în decoruri, salate) şi capsulele tinere, care nu măsoară mai mult de 10 cm. Acestea pot fi tăiate rondele sau alte forme şi adăugate spre sfârşit în supe, ciorbe, tocăniţe, preparate la aburi (întregi sau secţionate transversal), adăugate la murături, coapte, folosite pentru îngroşarea sosurilor şi supelor (4 bame/litru de lichid). Bamele se înmoaie foarte repede şi nu necesită preparare de lungă durată. Se combină excelent cu roşii. Un exemplu ar fi tocaniţa rapidă, consumată şi pe post de zacuscă. Se înmoaie ceapa în apă, se adaugă rondele de bame şi cubuleţe de roşii decojite, se lasă pe foc potrivit 5-10 minute, se adaugă sare dupa gust şi verdeţurile preferate, se stinge focul, se adaugă puţin ulei de măsline şi usturoi pisat.

Cinci motive să mânânci bame

Ţin diabetul sub control. Experţii susţin că s-a constatat în urma unor teste că fibrele superioare, regăsite în bame, ajută la stabilizarea glicemiei, micşorând rata la care zahărul este absorbit din tractul intestinal.

Efect antioxidant si antiinflamator. Acestea pot să . Acestea pot să trateze constipaţia, ulcerul gastric, curăţă colonul. Bamele hidratează datorită compusului lor mucilaginos şi, în plus, oferă suport pentru tratarea ulcerului gastric şi neutralizarea acizilor, deoarece sunt foarte alcaline.

Un bun laxativ.Au calităţi de laxativ şi pot să cureţe intestinul gros, calmând simptomele intestinului iritabil. Pe de altî parte, trebuie spus că mucilagiul din bame diminuează nivelul de colesterol şi acidul din bilă, eliminând astfel toxinele prin filtrarea ficatului.

Tratează afecţiunile respiratorii. Ca urmare a conţinutului ridicat de mucilagii, acestea au şi proprietăţi emoliente, fiind recomandate în afecţiuni respiratorii precum astm, bronşite sau traheite.

Menţin sănătatea ochilor, a pielii şi a membranelor. Mai multe cercetări arată faptul că bamele previn cataracta datorită conţinutului de vitamina A. La aceste legume, boabele conţin grăsimi nesaturate, sănătoase, cum ar fi acidul oleic – un acid gras monosaturat de tip Omega-9 şi acid linoleic de tip Omega-6. Acestea se pot consuma după prăjire sau pot fi folosite ca surogat de cafea.