Cod galben de ceaţă. Trafic îngreunat pe drumuri, vizibilitate sub 50 de metri

Luni, 16 ianuarie, până la ora 10.00, Bărăganul se află sub avertizare de ceaţă densă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri, pe alocuri, sub 50 de metri. Şoferii sunt sfătuiţi să circule prudent şi să reducă viteza.

Iată câteva recomandări de la oamenii legii pentru un trafic în siguranţă pe timp de ceaţă:



- să se intereseze de starea drumurilor de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă şi să-şi pregătească autovehiculul pentru călătorie (plinul de combustibil, lopată, sac cu nisip etc.).



- să-şi asigure o vizibilitate bună în habitaclul maşinii, prin curăţarea parbrizului, geamurilor laterale şi a lunetei şi să aibă, în perfectă stare de funcţionare, sistemul de climatizare şi ştergatoarele de parbriz;



- să adapteze viteza la condiţiile meteo şi de trafic, să circule cu viteză redusă, păstrând o distanţă corespunzătoare în mers, între autovehicule şi să nu bruscheze comenzile maşinii;



- să nu blocheze traseele de deplasare a mijloacelor de transport public, în special, calea de rulare a tramvaielor;



- să nu depăşească autovehiculele oprite, în coloană, la semafor şi să nu patrundă în intersecţie, dacă, din cauza aglomeraţiei nu o pot traversa;



- să adopte o conduită preventivă în trafic şi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor rutieri.



- când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie. Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, valoarea unui punct amendă fiind de 125 de lei.



"De asemenea, pietonilor le reamintim că au obligaţia să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de traversare a fost observată de către şoferi, iar aceştia au oprit maşinile. În condiţiile unui carosabil umed sau alunecos, spaţiul de frânare al autovehiculelor creşte considerabil", spun poliţiştii de la Centrul Infotrafic.



