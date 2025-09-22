Cea mai scumpă clădire de birouri din România și-ar putea schimba proprietarul. Prețul record vehiculat pentru vânzare

Cea mai scumpă clădire de birouri din România își schimbă proprietarul. One United Properties, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, este în discuții avansate cu un investitor străin pentru vânzarea clădirii de birouri One Tower la un preț record.

Această tranzacție ar urma să stabilească un nou standard pe piața imobiliară din țară, reprezentând cea mai mare vânzare de clădire de birouri din România până în prezent.

Clădirea One Tower, parte a complexului One Floreasca City, are 3 subsoluri, parter și 17 etaje și o suprafață totală construită de 40.000 de metri pătrați.

One Tower este un imobil de clasă A, cu o suprafață totală închiriabilă de 23.750 m², distribuită pe 16 etaje. Clădirea beneficiază de certificare LEED Platinum și WELL Health & Safety, evidențiind angajamentul față de sustenabilitate și bunăstarea ocupanților. Printre chiriașii actuali se numără companii precum CMS România și First Bank.

Clădirea dispune de 358 de locuri de parcare pe cele 3 nivele subterane și face parte din complexul One Floreasca City, fiind conectat subterant cu One Mircea Eliade și One Gallery. De asemenea, are acces la 3 străzi: Calea Floreasca, Bd. Mircea Eliade și strada Banu Antonache.

„Suntem angajați în discuții pentru vânzarea One Tower și anticipăm o tranzacție pentru anul viitor. Clădirea generează 7 milioane de euro chirii nete cu durata medie a contractelor de aproximativ 7 ani și avem listă de așteptare pentru închiriere. Prețul e un preț corect de piață. E cea mai reprezentativă și vizibilă clădire de birouri din România. Sunt cumpărători interesați în piață și cred că în 2026 o să crească numărul de tranzacții“, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties, pentru Profit.

Potrivit publicației citate, deși detaliile financiare ale tranzacției nu au fost încă dezvăluite, surse din industrie estimează că prețul de vânzare ar putea depăși 100 de milioane de euro, având în vedere standardele înalte ale clădirii și locația sa premium.