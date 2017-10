Începe Let's Get Green! - cea mai amplă campanie de educaţie ecologică. Valoarea premiilor depăşeşte 64.000 de euro

Colectarea deşeurilor, un comportament responsabil pentru mediu FOTO Let s Do It Romania

Proiectul, organizat de Let's Do It, Romania! în parteneriat cu Kaufland România se numeşte 'Let's Get Green!' şi invită elevii, profesorii şi părinţii din toată ţara să se implice în prima competiţie naţională dedicată unităţilor de învăţământ, cu scopul de a promova un comportament responsabil faţă de mediu, în cursa pentru un viitor verde. Înscrierea se face în perioada 17 octombrie — 29 octombrie prin intermediul platformei www.letsgetgreen.ro.





Premiul I în valoare de 15.000 de euro va consta într-o transformare completă a şcolii câştigătoare, în funcţie de nevoile acesteia. De asemenea, vor fi acordate 2 premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, 3 premii III, în valoare de 7.500 euro fiecare şi 3 menţiuni, în valoare de 2.250 euro fiecare. Valoarea totală a premiilor este de 64.250 euro. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 5 iunie, de Ziua Internaţională a Mediului.

Peste 67.000 de voluntari, implicaţi în proiect

'Suntem bucuroşi că, după 3 ani în care am implicat în activităţile 'Let's Do It, Danube!' peste 67. 000 de voluntari, mare parte dintre ei elevi, facem astăzi un nou pas şi extindem proiectul la nivel naţional. Am primit, de-a lungul timpului, multe solicitări de a organiza activităţi de educaţie ecologică şi în alte regiuni ale ţării, aşa că vestea a fost primită cu entuziasm de profesori şi elevi. Componenta de educaţie joacă un rol important în strategia Let s Do It, Romania! şi avem încredere că 'Let's Get Green!' va contribui la formarea unei generaţii viitoare de adulţi responsabili faţă de mediu.' a declarat Andrei Coşuleanu, Project Manager 'Let's Get Green!'.

Pe lângă activităţile obişnuite de formare a elevilor, un element în premieră la nivel naţional va fi etapa de instruire a profesorilor în ceea ce înseamnă colectarea deşeurilor şi protecţia mediului, pe de o parte, dar şi responsabilizarea părinţilor. Aceştia vor colecta deşeurile acasă, pentru a le aduce apoi la şcoală, în vederea reciclării.

