GALERIE FOTO Misiune îndeplinită! A spus-o militarul buzoian care şi-a mobilizat prietenii să construiască o casă pentru o familie năpăstuită

Pe 29 septembrie 2017, un incendiu devastator a distrus două locuinţe în satul Fântânele, din comuna buzoiană Mărgăriteşti. Una dintre case, cea a localnicului Fănel Alexe, s-a făcut scrum sub privirile neputincioase ale celor patru micuţi care şi-au văzut adăpostul, şi aşa sărăcăcios, distrus de flăcări. Incendiul a plecat de la un vecin neglijent.

Părinţii şi cei patru copii, cu vârste între 1 şi 7 ani, care trăiesc doar din venitul modest al tatălui, s-au refugiat atunci la o mătuşă. Ulterior, familia a fost găzduită de preotul satului în casa parohială.

Senzibilizat de drama celor şase suflete, maistrul militar Dan Nadoleanu, angajat la o unitate militară din Buzău, a decis să demareze o campanie de strângere de fonduri şi materiale de construcţie pentru a reface adăpostul.

”Multi dintre noi asteptam cu drag sa ne intoarcem acasa. Numai ca pentru familia Alexe Fanel din localitatea Fantanele, comuna Margaritesti, jud. Buzau nu mai exista acasa. Ce e mai dureros sa vezi in ochii celor 4 copii deznadejde si suferinta atunci cand casa lor a ajuns un morman de moloz in urma neglijentei ALTORA! Haideti impreuna sa redam bucuria celor sase suflete care acum se afla impas! Fac apel la toti cei carora le pasa de suferinta lor sa contribuie pentru a le construi o casa acum cand vremea nefavorabila se apropie. Iata ce a mai ramas din munca lor de o viata! Infiorator,nu? Copii au intre 1si 7 ani”, a scris Dan Nadoleanu, anul trecut, pe Facebook.

La început, nimeni nu îi dădea prea multe şanse, având în vedere că refacerea casei presupunea costuri foarte mari. La scurt timp, de la colegi şi de la prieteni a strâns aproximativ 17.000 de lei, suficient cât să prindă încredere pentru a continua.

I s-au alăturat apoi o armată de oameni de bine care au ajutat cu sume de bani şi materiale de construcţii. Consiliul Judeţean a alocat 10.000 de lei, fostul prefect George Sava a oferit şi el 5.000 de lei, iar vecinii din sat au strâns 3.000 de lei.

Nesperat de mulţi oameni au ajutat familia nevoiaşă cu materiale de construcţii, maşini de balast, piese de mobilier, tâmplărie de termopan şi electronice. ” Am avut cont de la unitate în care s-au strâns 17.000 de lei din care am cumpărat materiale, am plătit meseriaşul, dar cele mai multe donaţii au fost în materiale de construcţii”, ne-a declarat Dan Nadoleanu.



*** Aşa arată casa familiei Alexe, la finalul campaniei

Opt luni a durat construcţia casei şi utilarea ei. Astăzi, a fost mobilată şi bucătăria, prilej cu care militarul cu suflet mare a vizitat din nou familia pe care a ajutat-o la necaz. Dan Nadoleanu a putut spune, în sfârşit, ”Misiune îndeplinită!”.

”Aici sunt condiţii extraordinare. Avem trei dormitoare, o bucătărie, un hol şi o sufragerie şi baie. Este mult mai bine decât am avut înainte. Copilaşii stau câte doi în dormitor pentru că înainte doar două dormitoare aveam. Dacă nu era acest băiat cu suflet mare care s-a aflat întâmplător în sat, la bunici, când ne-a ars casa, nu ştiu dacă aveam unde sta acum. Toată viaţa o să ne rugăm pentru sănătatea lui şi a celor care ne-au ajutat. Nici nu îl ştiam, acum l-am cunoscut”, ne-a declarat Mădălina Alexe, beneficiara campaniei iniţiate de Dan Nadoleanu.