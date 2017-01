Un nou protest împotriva amnistiei şi graţierii anunţat în această seară la Braşov

Protestul va începe la ora 18.00 în faţa Prefecturii Braşov. „Ministrul Justiţiei a aşteptam cu motiv până luni pentru a face dezbaterile. Motivul este dorinţa lui de a le da celor din societatea civilă cu...societatea civilă în cap. Se aşteaptă ca noi să fim mai puţini şi atunci să arate că de fapt ori am fost plătiţi, ori am fost conduşi politic în protestele de până acum. Trebuie să-i arătăm că singurul lucru care ne-a mânat în stradă este dorinţa de a avea o Românie în care să ne simţim bine, în care ştim că nu toate-s perfecte, dar merită să stăm şi să luptăm pentru a le îndrepta. Pentru asta avem nevoie de un sistem de justiţie care să împartă justeţe. Hoţul stă în închisoare, iar nevinovatul în libertate. După cum ne-am aşteptat cu toţii, au apărut diverse fumigene în public, cum că ne plăteşte Soroş, că am dat foc Bamboo-ului, că suntem nişte drogaţi. Ba chiar mineri! Au vrut doar să ne jignească, acum însă, Duminică, chiar toţi trebuie să fim în stradă. Toţi cei care pot, toţi cei care cred că se poate mai bine. Toţi cei care-şi doresc un viitor mai bun. Toţi cei care nu vor să fie călcaţi în picioare de nişte hoţi care au furat zeci de ani, iar acum vor să scape. Toţi cei care încă mai cred că până la urmă...binele trebuie să învingă“, a scris pe Facebook Radu Hossu, unul dintre iniţiatorii protestului de la Braşov.

Peste 1000 de oameni în stradă acum o săptămână

Peste 1000 de oameni au protestat şi duminica trecută. Braşovenii au venit înarmaţi cu pancarte pe care au scris mesaje împotriva penalilor: „La puşcărie, fără amnistie“, „Corupţia ucide“, „Parlament penal, hai la tribunal“ sau „În democraţie hoţii stau la puşcărie au fost doar câteva dintre mesajele protestatarilor. Oamenii au pornit apoi spre Piaţa Sfatului unde este sediul PSD Braşov. Pe drum au şi scandat împotriva celor care vor să promoveze ordonanţa graţierii: „DNA, DNA, să vină să vă ia“, „Dragnea să ajungi, îmbrăcat în dungi“, „Nu vă fie frică şi Grindeanu pică“, „Vrem justiţie nu corupţie“.