Criminalul care şi-a ucis familia susţine că a consumat droguri în ziua crimei, deşi iniţial a negat. „Îi pare rău că a provocat moartea copiilor săi prin durere“

Florin Mircea Buliga se află în arestul Poliţiei Braşov. În ultimele zile a stat de vorbă cu avocatul său numit din oficiu. Nici acum nu îşi regretă fapta. „El spune că a ucis un trup şi nu sufletul. Eu i-am explicat că la noi Codul Penal pedepseşte uciderea unui trup. Nu regretă fapta nici acum, şi-a păstrat aceleaşi convingeri. A mai spus că îi pare rău că a provocat moartea copiilor săi prin durere, că ar fi preferat ca ei să nu sufere“, a spus Daniel Diaconu.

Criminalul i-a mai povestit avocatului său că are în continuare gânduri de sinucidere şi că nu mai are voinţă să trăiască. În schimb a spus că trebuie să îşi pună lucrurile în ordine, că vrea ca afacerea sa să nu fie distrusă şi să fie trecută în administrare către angajaţi. În plus, bunurile pe care le are doreşte să ajungă la familia soţiei.

Florin Mircea Buliga i-a mai spus avocatului său că este într-o stare vegetativă, că citeşte Bilblia şi fumează foarte mult. Dacă în timpul audierilor a susţinut vehement că în ziua crimei nu consumase droguri, acum şi-a schimbat declaraţiile. I-a spus avocatului că a consumat „un joint“ dimineaţa şi încă unul când a vrut să se sinucidă, pe drum, dar că nu ştie dacă înainte sau după ce şi-a înfipt cuţitul în piept.

Analizele au confirmat prezenţa drogurilor. Substanţa detectată în sângele lui Florin Mircea Buliga este Tetrahidrocanabinol, pe scurt THC. Este substanţa activă principală din canabis. „Am primit rezultatele preliminare ale analizelor care arată prezenţa unei substanţe care se regăseşte la consumatorii de canabis. Am solicitat o expertiză completă care se va efectua la Mina Minovici şi care ne va arăta momentul exact în care au fost consumate substanţele. Droguri au fost găsite şi în maşina suspectului, iar dosarul a fost înaintat la DIICOT pentru cercetări“, ne-a declarat Daniel Dancă, procurorul de caz.

Potrivit unor surse din anchetă, săptămâna aceasta urmează să se facă şi reconstituirea crimei, după care Florin Mircea Buliga va fi dus la Bucureşti la Mina Minovici pentru expertiza psihiatrică. Bărbatul a ţinut un jurnal care dovedeşte că avea gânduri negre cu aproape trei săptămâni înainte de crimă, fapt care ar putea fi o dovadă că şi-a premeditat fapta.

