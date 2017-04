Cele mai frumoase biserici-monument istoric din Braşov

Biserica Neagră din Braşov este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. Are o orgă unică în Europa de sud-est, un clopot de peste şase tone şi este cel mai înalt edificiu construit în stil gotic din sud-estul Europei. Biserica Neagră de astăzi se înalţă pe locul unei biserici romanice mai vechi din secolul al XIII-lea. Construcţia ei a început în anul 1383, când Braşovul se afla într-o perioadă de puternică dezvoltare culturală şi economică. În momentul finalizării ei, în anul 1477, parohia braşoveană, la acea dată de rit catolic, a primit hramul Sfintei Maria. În prezent, Biserica Neagră aparţine cultului Evanghelic.

De-a lungul timpului biserica a fost afectată de mai multe cutremure, iar devastatorul incendiu din 21 aprilie 1689 a distrus-o aproape în totalitate. Focul a cuprins biserica parohială, distrugând acoperişul şi mobilierul din interior. Credincioşii au reuşit să strângă fondurile necesare şi să înceapă reconstrucţia edificiului. Lucrările de renovare extinse care au conferit interiorului un aspect baroc, au durat mai bine de 30 de ani, fiind încheiate în 1722, când a avut loc o nouă inaugurare. Biserica Neagră a fost refăcută cu ajutorul unor meşteri veniţi din oraşul Danzig (actualul Gdansk, Polonia), pentru că meşterii locali nu ştiau cum să închidă bolţi de dimensiuni atât de mari. De atunci, ruina înnegrită de fum s-a numit Biserica Neagră, iar culoarea exterioară cenuşie a fost păstrată.

Cea mai veche clădire din Braşov

Biserica Sfântul Bartolomeu de pe strada Lungă este cea mai veche clădire din Braşov. Datează din secolul al XIII-lea, chiar de la 1223 după cum susţin unele surse istorice. Este acum obiectiv turistic şi poate fi vizitată. Pe lângă vârsta venerabilă, frumoasa biserică are şi un cea solar funcţional, dar ascunde şi multe mistere. Nimeni nu ştie exact când a fost pictat ceasul solar, dar se pare că este de-o vârstă cu biserica. Ca să aflaţi ora exactă trebuie să urmăriţi cu mare atenţie umbra unei limbi care cade pe un cadran pe care se află cifre romane şi arabe, de la 1 şi până la 12. Pe măsură ce soarele se mută în timpul zilei, la fel face şi tija metalică, iar umbra cade astfel pe altă cifră. Ora arătată este una exactă.

O legendă care este şi acum la fel de vie ca acum câteva sute de ani este aceea că primele fonduri pentru construcţia bisericii au venit de la trei orfane extrem de credincioase. Se spune că acestea şi-ar fi donat toată averea strânsă în timpul vieţii bisericii şi, în semn de recunoştinţă, ar fi fost înmormântate sub altar.

Biserica cu trei stele Michelin

Biserica Fortificată din Prejmer inclusă în cetatea din localitate este singurul obiectiv turistic din România care a primit trei stele în Ghidul Verde Michelin, destinat turismului. Adăposteşte unul dintre cele mai vechi altare din Transilvania, pictat în secolul al XV-lea, dar şi multe alte atracţii unicat. Una dintre atracţii este stuparul de cămăruţe care este unic. Sunt practic 274 de încăperi mici, câte una pentru fiecare familie din sat. Numărul camerei era acelaşi cu al casei, de aceea toate sunt numerotate. Aici se adăposteau oamenii în cazul unei invazii. De asemenea Drumul Străjii pe lângă zidurile cetăţii este foarte bine păstrat, iar în cazul altor fortificaţii el nu mai există. Mai este şi Orga Morţii, practic o scândură cu cinci puşti pe o parte şi cinci pe alta, care se rotea şi devenea o adevărată mitralieră. Era folosită atunci când cetatea era atacată.

Este printre puţinele obiective turistice care nu au fost distruse de comunişti. Între 1960 şi 1973, statul român, inclusiv Ceauşescu cu mâna lui, a semnat o investiţie de 18 milioane de lei. pentru restaurarea ei. Din 1992 cetatea aparţine Fundaţia Saşilor Transilvăneni.

Bijuteria din Viscri

Biserica Fortificată din Viscri datează din secolul al XIII-lea şi este o adevătată bijuterie. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO. De la poarta de lemn şi grădina de pomi fructiferi care o înconjoară, de la treptele de piatră măcinate de iernile grele şi până la muzeul din biserică, totul arată ca acum câteva secole. Biserica îţi taie practic respiraţia. Orga veche de 300 de ani, băncile de lemn sculptat, tocite de-a lungul timpului, dar şi o cutie a milei pictată manual, toate pot fi admirate în linişte.

Dacă aveţi curaj puteţi urca până în cel mai înalt turn, într-un întuneric total, pe treptele înguste. De sus însă veţi avea o privelişte superbă de unde puteţi admira o panoramă superbă asupra întregului sat. Un tur al bisericii trebuie să includă obligatoriu şi o plimbare prin camerele vechi ale muzeului unde puteţi vedea lăzi de zestre săseşti pictate manual, costume populare de nuntă, din secolul al XIII-lea, dar şi seturi întregi de ceramică folosite la mesele de duminică. Din muzeu nu lipsesc nici pătuţurile din lemn pentru copii sau cărţile de rugăciuni de acum 200 de ani.

Biserica antidivorţ din Cincu

Unul dintre cele mai vechi lăcaşuri de cult din România poate fi vizitat în localitatea braşoveană Cincu. Ridicată de coloniştii germani acum 800 de ani, biserica fortificată include o celulă construită de administraţia habsburgică unde erau închise, până se împăcau, cuplurile care aveau conflicte domestice. Biserica din Cincu a găzduit de trei ori în istoria ei Parlamentul Transilvaniei. Prima dată în 1538, sub conducerea lui Ştefan Mailat, care a condus şi cetatea din Făgăraş. A două a avcut loc în 1658 şi ultima în 1664, după cum povesteşte nea Boghian. Ultima oară, întrunirea a durat 18 zile, iar localnicii din Cincu i-au cazat şi ospătat pe demnitari. La Cincu a fost făcută şi o descoperire importantă: o pictură la fel de veche ca şi biserica. A stat ascunsă aproape 500 de ani sub multe straturi de zugrăveală.

Biserica mai este celebră şi prin reţeaua de cinci tuneluri. Erau folosite pentru a se duce mâncarea militarilor, pentru retragerea lor în biserică, dar şi pentru refugiul femeilor şi copiilor. Cel mai lung dintre tuneluri are 600 de metri şi duce din biserică direct în cimitir. Are o poveste cunoscută acum sub numele de „legenda lolelor“. Se spune că o fată pe nume Ursula s-a costumat, s-a mascat şi a pus pe ea mai multe tălăngi. Era foarte înaltă şi seara a început să alerge prin sat. Turcii s-au speriat aşa de tare şi au crezut că l-au văzut pe Diavol. De atunci, nu au mai intrat noaptea în niciun cimitir.