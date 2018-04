Singurul festival de teatru din România organizat în totalitate de elevi pentru elevi. Ce au reuşit să creeze cei peste 200 de adolescenţi mobilizaţi voluntar

Timp de 5 zile, de miercuri până duminică, Botoşaniul a fost capitala teatrului pentru adolescenţi. Aici a fost organizat Festivalul Amfiteatru, unul dintre evenimentele de top din România dedicate teatrului adolescent. Acest festival, de altfel are un concept unicat în ţară, este organizat anual exclusiv de adolescenţi. În acest an, a fost organizată ediţia aniversară, la care au participat trupe din toată ţara.

S-au împlinit 10 ani de festival Amfiteatru la Botoşani. Au fost acitivităţi total inedite, concepute de adolescenţi. Aceştia de altfel s-au consituit, pe bază de voluntariat în departamente de marketing, management şi finanţate, într-o desfăşurare de forţe greu de imaginat. Festivalul a transformat practic oraşul într-o adevărată tabără de actorie pentru adolescenţi, cu o atmosferă greu de egalat. ”Este un paradis al iubitorilor de teatru şi nu numai. A celor care caută altceva”, spune un tânăr din Bucureşti, prezent la eveniment.

Un festival de teatru construit de adolescenţi pentru adolescenţi





Festivalul Amfiteatru, cel mai nou brand cultural al Botoşaniului, a debutat cu ediţia a 10 a, miercurea trecută. Acest eveniment este organizat exclusiv de adolescenţi, cu suportul a doi coordonatori adulţi. Mai precis, elevii de liceu care fac parte din ”Atelierul de teatru”, trupa de teatru adolescent a Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Botoşani organizează acest festival în colaborea cu Asociaţia Amfiteatru 2006 şi Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botoşani. Adolescenţii se organizează în departamente şi fac ca aceste eveniment să poată fi comparat cu festivalurile profesioniste din lumea artei. Propriu-zis directorul festivalului, este o tânără de clasa a XII a, Diana Ştir. De altfel, de 7 ani, din momentul în care festivalul a fost lăsat în mâinile adolescenţilor, evenimentul este coordonat şi manageriat de un elev de clasa a XII-a.

Festivalul de teatru Amfiteatru a atras un număr mare de adolescenţi FOTO Cosmin Zamfirache

Directorul este ales în fiecare an, prin vot democratic, din rândul membrilor trupei ”Atelierul de Teatru”. Directorul executiv este ajutat de şefii de departamente, evident recrutaţi din rândul elevilor de liceu, voluntari. Astfel ca orice festival care se respectă, Amfiteatru are departament de marketing, departament economic şi departament de relaţii publice. Coordonatorii adulţi ai festivalului sunt Gelu Râşca şi actriţa Teodora Lenuş Moraru, de altfel cei care organizează şi activitatea la ”Atelierul de Teatru”. Pe baza acestei structuri, festivalul funcţionează de 7 ani. Iniţial Amfiteatru a fost fondat în anul 2008, dar după trei ani, organizarea a fost lăsată complet în mâinile adolescenţilor. ”Trupa Colegiului ”Mihai Eminescu” dar şi trupa Colegiului Naţional ”AT Laurian” , au o tradiţie impresionantă în ţară şi fără să mă feresc de nimic sunt două dintre cele mai bune trupe de teatru adolescent din Romania.

De la ediţia a treia împreună cu Traian Apetrei, directorul Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani, am hotărât să dăm acest festival pe mâna adolescenţilor pentru că uitându-ne la alte festivaluri din ţară dar şi la noi, am considerat că adolescenţii vor veni să vadă ce le propune o altă trupă de adolescenţi. De aceea interesul pentru festivalul nostru este mare. Ideea este simplă, atunci când festivalul este organizat chiar de ei, de la concept şi până la cum să arate festivalul atunci este clar că mesajul ajunge direct la prietenii şi colegii lor de aceeaşi vârstă.”, precizează Gelu Râşca.

Festivalul are o anvergură naţională, fiind considerat prin inedit dar şi prin organizare, în top trei. ” Un festival care este printre primele trei din ţară, ca evoluţie, manifestare, program. Oferă o atmosferă incredibilă”, adaugă Gelu Râşca. În fiecare an sunt selecţionate 9 trupe de teatru pentru adolescenţi din toată ţara, deobicei venind la Botoşani, cele mai valoroase. În acest an fiind ediţie aniversară au fost prezente, 10 trupe din Bucureşti, Bacău, Constanţa, Piteşti, Fălticeni,Piatra Neamţ, Braşov şi evident Botoşani.

”Eşti pe altă planetă”

La sfârşitul lunii aprilie, Botoşaniul se transformă. Dintr-un oraş aproape patriarhal, liniştit şi dominat de parcuri tăcute, brusc se transformă într-o urbe a culorii, exuberanţei şi spiritul liber. Este primul semn că unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru pentru adolescenţi din România, şi-a deschis porţile. La Amfiteatru, vin adolescenţi pasionaţi de teatru sau pur şi simplu de experienţe noi şi inedite din toată ţara. Fiecare parc sau loc de întâlnire se animă. Sute de tineri cu tricouri inscripţionate cu numele festivalului dar şi cu ecusoane circulă peste tot într-o agitaţie pozitivă. Inima acestui eveniment este de fapt întregul oraş, deşi punctul zero îl reprezintă Casa Tineretului, locul în care, temporar, Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botoşani îşi desfăşoară actitivatatea. Anul acest este mai special, pentru sutele de tineri invitaţi, pentru cei peste 200 de adolescenţi implicaţi în organizare dar şi pentru eveniment în sine. Este o ediţie aniversară, împlinindu-se 10 ani de la deschiderea acestui festival, iar surprizele se ţin lanţ.

Au fost numeroase spectacole de teatru pentru adolescenţi FOTO Facebook Amfiteatru 10

Este un eveniment ajuns la apogeul său. Şi asta fiindcă ”Amfiteatru” nu înseamnă doar teatru pentru adolescenţi ci o întreagă paletă de activităţi care implică pe toţi participanţii, de la ateliere creative şi până la acţiuni umanitare. Este pur şi simplu o altă planetă, exact aşa cum şi-au propus organizatorii în acest an, sloganul festivalului fiind ”Eşti pe altă planetă”. Conceptul de anul acesta este ”Esti pe altă planetă” propunându-ne să oferim o alternativă culturală adolescenţilor din Botoşani.”, precizează directorul festivalului Diana Ştir.

De altfel compexitatea activităţilor, transformă întreg evenimentul într-o lume distinctă. ”După 10 ediţii considerăm că cei care vor sosi la noi în oraş chiar vor fi pe altă planetă în sensul că le pregătim un program complex, un program care începe zilnic cu micul dejun, la ora 8.00 iar apoi cu o diversitate de activităţi, de la ateliere, spectacole de improvizaţie, vizionări şi o mulţime de surprize interactive”, a precizat Gelu Râşca.

Voluntariatul, forţa unui festival unicat

Voluntarii vând fructe, pop-corn şi alte bunătăţi FOTO Cosmin Zamfirache Forţa acestui festival, dar şi caracterul său unicat este de fapt implicarea a sute de adolescenţi în organizare acestuia. ”Iniţial au fost 250 de voluntari. Am rămas cu 200. La toţi le-am dat tricouri, insigne şi s-au descurcat extraordinar.”, spune Gelu Râşca. Propriu-zis acest eveniment de o asemenea amploare, a fost posibil tocmai datorită implicării celor 200 de adolescenţi, care fie sunt pasionaţi de teatru, fie pur şi simplu vor să încerce experienţe noi. Aceştia voluntari au reuşit să ducă la bun sfârşit strângeri de fonduri pentru copii bolnavi, au pus pe picioare o întreagă industrie a divertismentului adolescentin la acest festival de teatru şi au avut grijă ca evenimentul să fie promovat şi cunoscut în toată comunitatea. Mai mult decât atât s-au ocupat de management, finanţe şi strategii de marketing. Trupele de teatru din toată ţara, vizitatorii şi spectacorii, au fost întâmpinaţi la Casa Tineretului de acestă industrie pusă pe picioare de voluntarii adolescenţii.

Adică stand-uri cu pop-corn, fructe cu versuri, cocktail-uri non-alcoolice, magneţi cu însemnele ediţiei aniversare a festivalului şi alte surprize de acest gen. De exemplu, Carla David, face parte din grupul ”Albinuţelor”, adică voluntarii buni la toate. ”Albinuţele sunt peste tot. Sunt oamenii aceia care se ocupă de orice. Când e nevoie de ceva, chemi o albinuţă şi vine”, explică Carla. La rândul ei Ilinca Ungureanu face parte din grupul celor care vând pop-corn şi fructe cu poezie, adică bileţele cu versuri celebre strecurate în diferite fructe. De alfel, voluntarii reuşesc în acest fel să strângă fonduri. ”Nu există un preţ fix. Fiecare dă cât vrea”, spune Ilinca. La intrarea în sala de spectacole se află inclusiv un comitet de primire care oferă îmbrăţişări şi voie bună.

Au fost amplasate numeroase stand-uri ale voluntarilor FOTO Cosmin Zamfirache

”Noi suntem cu voia bună şi cu îmbrăţişările”, precizează cei implicaţi. Totodată există evident şi reprezentaţi ai departamentului economic care vând bilete cu 10 lei. Pentru toţi aceşti tineri, experienţa este uluitoare şi are multe avantaje. ”Prima dată, ca să întâlnesc oameni noi, vine lume din toată ţara şi pot să-mi fac prieteni peste tot şi teatru, mult teatru”, spune Carla. Apoi este o experienţă de neuitat, spun alţi voluntari, care le încarcă pur şi simplu bateriile. ”Reprezintă ca o gură de aer. E ceva foarte diferit de şcoală şi ne dă energie pentru tot restul anului”, spune o voluntară de la profilul matematică-informatică care evident se ocupă de partea financiară.

O experienţă de neuitat

Festivalul de la Botoşani, este o experienţă extraordinară inclusiv pentru cei care participă efectiv, membrii trupelor de teatru, venite din toată ţara. ” A fost o experienţă super-tare. Botoşaniul este un oraş mic şi m-a impresionat că au fost atâtea lucruri foarte bune şi interesante. Conceptul acesta de festival organizat de adolescenţi pentru adolescenţi mi se pare perfect. Să ne ocupăm unii de ceilalţi şi să se creeze o comunitate de genul acesta mi se pare că funcţionează foarte bine”, spune Alice Covaci de la trupa bucureşteană Brainstorming. Totodată mai ales membrii trupelor cu experienţă din Bucureşti spun că ideea unui festival de teatru organizat de adolescenţi pentru adolescenţi este un fenomen de cunoaştere reciprocă. ”Eu cunosc foarte mulţi oameni care nu vor să facă treaba asta pe viitor şi totuşi este un spirit aparte care numai aici se găseşte şi îi atrage. Aici nu există niciun interes ascuns, e doar de la adolescenţi pentru adolescenţi. Avem ce învăţa unul de la celălalt, este educativă”, spune Maria Moroşan, de la trupa bucureşteană Acting Up. Totodată mulţi adolescenţi implicaţi în teatrul pentru adolescenţi spun că acest festival este de fapt expresia năzuinţelor unei noi generaţii în căutarea cunoaşterii.

Adolescenţi din toată ţara au participat la festival FOTO Cosmin Zamfirache

”Cred că generaţia noastră fiind capabilă să aibă acces la atâta informaţie a deprins o dorinţă şi o sete de cunoaştere foarte mare şi ne place să cunoaştem lucruri din toate domeniile şi să nu axăm doar pe unul cum făcea poate părinţii noştrii odată, adică eu vreau să mă fac medic şi toată viaţa învăţ pentru scopul ăsta. Cred că generaţia noastră a ajuns să diversifice, să afle unde doreşte să se poziţioneze şi cred că acest criteriu îndeplineşte un festival de teatru. Aici chiar şi cei care nu vor să ajungă actori pe viitor, ajung să se cunoască mai bine şi să reuşească să se exteriorizeze. ”, spune Marea Oprea de la Trupa As, din Bucureşti. „ Mi se pare unul dintre cele mai bune festivaluri din ţară, pentru liceeni”, spune şi George Matei Constantin de la trupa As.

De altfel aşa cum remarcă şi un tânăr actor din juriul festivalului, experienţa atât a voluntarilor şi a organizatorilor dar şi a participanţilor în fenomenul teatral pentru adolescenţi este cea care contează cu adevărat şi adevăratul câştig al acestui eveniment.





”Acest festival este deosebit de important pentru adolescenţi, din mai multe puncte de vedere. Atât pentru cei care-l organizează dar şi pentru cei care participă direct, trupele invitate. Organizatorii se responsabilizează iar invitaţii câştigă foarte mult din experienţă întâlnirilor cu adolescenţii din restul ţării, care vin aici. Este un adevărat fenomen cultural ce se întâmplă aici, cu multă pasiune şi dăruire”, spune Alexandru Dobinciuc, actor la Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botoşani.

