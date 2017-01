Iarna s-a dezlănţuit la Botoşani. Şapte drumuri judeţene au fost închise iar din cauza viscolului  un autoturism s-a izbit într-un utilaj pentru deszăpezire

Iarna dă mari bătăi de cap autorităţilor, la Botoşani. În momentul de faţă viscolul face legea, spulberând zăpada de pe câmpuri şi înzăpezind drumurile judeţene. Sunt localităţi care au rămas fără curent iar vizibilitatea redusă constituie un pericol pentru şoferi.





Drumuri închise circulaţiei





Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botşani la ora 17.00 în judeţul Botoşani din cauza viscolului care aruncă zăpada direct pe carsabil, au fost închise 7 drumuri judeţene cu opt sectoare. Astfel nu se circulă pe DJ 282 Răuseni- limita judeţ Iaşi, DJ 282 B Prajeni- limita judeţ Iaşi, DJ 282 Dangeni – Hanesti, DJ 293 Dorohoi - Dumeni- Havârna- Mileanca - Cotusca - Ghireni - DN 24 C, DJ 294 A Avrameni - Mitoc, DJ 294 C Hanesti - Borolea -Manoleasa, DJ 294 Dangeni - Mihalaseni - DN 24 C, DJ 291 K Lozna- Talpa.





Drumuri naţionale nu au fost închise dar se circulă în tot judeţul în condiţii de iarnă. Autorităţile nu recomandă şoferilor să facă călătorii inutile. Se acţionează pe drumurile naţionale cu 27 de utilaje iar pe cele judeţene cu 36 de utilaje. O parte din comuna Lunca a rămas fără energie electrică din cauza vântului puternic. Temperaturile sunt foarte scăzute, ajungându-se până la -20 de grade, temperatură resimţită.





Vizibilitate redusă pe drumuri





O altă mare problemă este vizibilitatea redusă din cauza viscolului. Acesta este motivul pentru care o maşină de teren s-a izbit astăzi chiar de un utilaj pentru deszăpezire. Accidentul a avut loc pe drumul ce leagă Dorohoiul de Darabani. La un moment dat vizibiliatea era de doi metri doar, iar şoferul jeep-ului a vrut să evite un morman de zăpadă şi s-a izbit direct în lama unui utilaj pentru deszăpezire. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Tot în cursul zilei de duminică au avut loc nu mai puţin de trei accidente rutiere, dintre care unul deosebit de grav petrecut în zona pădurii Baisa pe drumul Botoşani-Suceava.





