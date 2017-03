Ţăranul care a ridicat un imperiu agricol de la un viţel şi o palmă de pământ: el şi familia lui au dormit ani în şir în grajd

Pe Iustin Tudose îl cunoaşte fiecare sătean din Hilişeu Cloşca (judeţul Botoşani). Are 45 de ani şi a dezvoltat din nimic un mic imperiu agricol, cu utilaje, sute de hectare de pământ, cirezi de capre şi vaci. Produce lapte pentru unul dintre cei mai mari procesatori din Moldova şi are propria moară, reuşind să producă făină din recolta proprie.

„Cei care l-au cunoscut în tinereţe şi ştiau ce are la dispoziţie nu credeau că poată să ajungă la aşa ceva. Este un adevărat fenomen. Este un exemplu că un om poate să facă orice dacă munceşte şi vrea cu adevărat. Este unicat“, spune Ion Butnaru, primarul din Hilişeu Horia, comuna căreia îi este arondat satul Hilişeu Cloşca.

Afacere pornită de la un viţel

Povestea lui Iustin Tudose a început cu un viţel şi o boccea cu haine. Atâta avea la 18 ani, atunci când s-a căsătorit. Provenea dintr-o familie săracă şi avea de la părinţi doar 50 de ari de teren şi un viţel. Nu avea niciun ban. Îşi aduce aminte că, după ce s-a căsătorit, s-a dus să locuiască în casa socrilor doar cu o plasă în care şi-a pus puţinele haine pe care le avea. „Am mai primit de la socrul meu o vacă. Mai aveam un viţel şi atât. După care am plecat cu nevasta să trăim singuri. Aveam trei copii şi stăteam într-un grajd. Nu aveam ce să mănânc. Nu aveam nimic“, spune Iustin Tudose.

Iustin Tudose şi-a făcut o cameră într-un grajd, unde a locuit în tinereţe FOTO Cosmin Zamfirache

Bărbatul nu s-a lăsat bătut. „Nu am vrut de la nimeni nimic. Totul am făcut cu muncă. Am împrumutat de unde am ştiut, cu un frate de-al meu, şi am cumpărat un tractor vechi. L-am făcut cum am ştiu noi şi mergeam cu ziua să ar pe la oameni. Am vândut lapte de la singura vacă care o aveam şi am strâns fiecare leu. Fiecare ban care-l strângeam îl investeam. Nu mâncam, dar investeam“, spune săteanul. Apoi a cumpărat rând pe rând vaci. Fiecare ban obţinut pe laptele dat procesatorilor sau oamenilor dispuşi să-l cumpere la litru îl investea din nou. A urmat apoi pasul decisiv. În 2006 a plecat în Germania să muncească în agricultură.

Naşterea unui imperiu agricol

După doi ani de muncă grea în care a strâns tot, a revenit în ţară şi a investit fiecare ban în vite, oi, capre şi pământ. „Am lucrat în Stuttgart. Neamţul ne dădea mâncare şi ne asigura cazarea. Toţi bani îi trimiteam şi îi strângeam. Aşa am reuşit să mă dezvolt. Eu nu am ştiut ce înseamnă concediu, vicii, distracţii. Doar muncă şi investiţie“, spune Iustin Tudose. Au urmat ani şi ani de strâns şi investit. Rezultatele au fost însă uluitoare.

Astăzi, după 26 de ani, Iustin Tudose este unul dintre cei mai importanţi fermieri români din nordul judeţului. A reuşit să ia în arendă peste 350 de hectare de teren, pe care îl exploatează, cultivând atât cereale furajere pentru vite şi capre, cât şi grâu pentru panificaţie. În grajdurile sale are peste 40 de vaci şi 400 de capre, iar laptele, 700 de litri pe si, îl dă direct procesatorilor. Pe deasupra, a reuşit să cumpere împreună cu fratele său şi o moară. Produce făină pe care o vinde firmelor de panificaţie.

O parte a utilajelor agricole cumpărate de Iustin Tudose FOTO Cosmin Zamfirache

Casa pe care a început să şi-o ridice fermierul FOTO Cosmin Zamfirache De asemenea, Tudose a reuşit performanţa să vândă brânză de oaie şi capră şi în alte ţări din Europa. Nemţii care l-au cunoscut în perioada cât a lucrat în Germania au venit să-i vadă ferma. Le-a dat brânză din producţia proprie. Aceştia au mai cerut, la fel şi alţi oameni din străinătate, care au aflat de la nemţi de produsele lui. „După ce au venit aici, le-am trimis produse şi cu autobuzul, că mai vroiau. Am rămas fără brânză“, spune Iustin Tudose.

Deocamdată fermierul a renunţat la astfel de transporturi, până nu pune la punct propria staţie de procesare. „Nu există «nu pot». Dacă munceşti şi vrei, poţi oriunde şi orice. Este uşor să te plângi şi să aştepţi numai ajutor. Dacă vrei ceva, trebuie să munceşti şi să investeşti, nu doar să cheltui“, spune săteanul. Abia în 2010 el şi-a ridicat o casă aşa cum şi-a dorit mereu. În apropierea casei are şi un adevărat parc auto agricol, cu patru combine, diferite utilaje auxiliare, tractoare şi jeep-uri pentru supravegherea turmelor.

