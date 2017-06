Brutalitatea cu care un tânăr ameţit de alcool a atacat două bunici: le-a lovit cu pumnii, cu picioarele şi le-a tăiat cu un cuţit

Joi, în jurul orei 19:00, un tânăr de 24 de ani din satul Cuşma intra în casa unei femei şi o ataca, intenţia fiind jaful. Femeia era văduvă, avea 85 de ani şi locuia singură. Auzind zgomote, vecina sa, şi ea o văduvă de peste 75 de ani a intervenit, fiind şi ea lovită de tânăr.

„Leziunile corporale au fost cauzate prin lovire cu un corp dur şi corp tăietor înţepător, respectiv prin cădere, în concret, persoana vătămată fiind lovită cu pumnii, picioarele şi cu un cuţit. Datorită zgomotului produs, la locuinţă s-a deplasat persoana vătămată Torpan Livia, în vârstă de 75 de ani, vecina primei persoane vătămate, căreia inculpatul i-a aplicat, de asemenea, lovituri în aceeaşi modalitate. I-a cauzat şi acesteia leziuni corporale, vindecabile 11-12 zile de îngrijiri medicale fără punerea în primejdie a vieţii, dar cu spitalizare”, a declarat procurorul Angela Sîngeorzan.

După ce le-a rănit pe bătrâne, tânărul a furat câteva sute de lei şi trei inele, pe care le-a găsit în casă. Din faţa casei, tânărul a chemat un taxi şi i-a cerut să îl ducă în prima fază în Bistriţa.

A furat un taxi şi a fugit

Ulterior, când au ajuns în localitatea Satu Nou, taximetristul, care a fost şi el agresat de tânăr, a reuşit să fugă, iar atacatorul a furat maşina omului şi s-a făcut nevăzut, asta deşi era în stare de ebrietate şi nu avea permis de conducere.

Poliţiştii au făcut filtre în întreg judeţul şi în cele limitrofe, identificându-l în cele din urmă în Vatra Dornei, Suceava. Se pare că tânărul a încercat să se refugieze la un unchi pe care îl are acolo, însă acesta l-a convins să se predea.

Ionuţ U. a fost audiat toată noaptea şi reţinut în prima fază pentru 24 de ore şi ulterior arestat preventiv. Acesta este cercetat pentru tentativă la infracţiunea de omor calificat şi tâlhărie calificată, riscând până la 20 de ani de închisoare.

În timp ce era dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, tânărul a precizat că îi pare rău pentru ce a făcut şi că totul ar fi fost cauzat de băutură.

Tânărul are 24 de ani, are un copil de un an şi jumătate şi nu lucrează. Mama sa care munceşte în Franţa şi tatăl său care deţine un atelier de fierărie erau cei care îl înreţineau.

Chiar în ziua în care le-a atacat pe cele două femei, un procuror a cerut transformarea unei amenzi penale pe care acesta nu o achitase, în pedeapsa cu închisoarea.

În 2015, acesta îl agresase pe un bărbat. Între timp, cei doi s-au împăcat, iar acuzaţia de vătămare corporală a dispărut. A rămas, în schimb, cea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Pentru acestea, Ionuţ U. a fost pedepsit cu o amendă penală în valoare de 3.600 de lei, pe care nu a achitat-o.

