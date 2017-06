AUDIO Tânărul care l-a înregistrat pe preotul Pomohaci: „M-am enervat foarte tare când am auzit că vrea să facă sex cu mine“

Flaviu, tânărul care l-a înregistrat pe Cristian Pomohaci acum 5 ani, în timp ce îi făcea avansuri şi îi propunea să facă sex, a vorbit pentru prima dată despre întâlnirile cu preotul-cântăreţ.

„Ziar de Cluj“ a publicat un interviu cu Flaviu, un tânăr de 22 de ani din Bistriţa, care acum lucrează în Germania într-o fabrică şi ca antrenor sportiv. Acesta spune că nu este homosexual şi că întâlnirile sale cu Pomohaci nu s-au concretizat în partide de sex, cum se înţelege din înregistrarea respectivă.

„M-am decis să îl înregistrez când am văzut că cazul ia amploare şi chiar se ajunge la nişte exagerări din partea lui şi chiar mi-am dat seama că e foarte pervers! Deci, mie nu îmi venea să cred unde ajungem şi îmi venea de necrezut ce dorea de la mine şi îmi era şi milă, într-un fel, de oamenii care îl căutau şi îi cereau ajutorul!”, precizează Flaviu în interviu.

Tânărul mai spune că s-a întâlnit doar de câteva ori cu preotul şi că multe dintre lucrurile care se aud în înregistrare sunt invenţii, pe care le-a spus pentru a-l prinde pe preot cu mâţa în sac. Una dintre informaţiile pe care le-ar fi inventat este aceea potrivit căreia îi poate face rost la preot de alţi băieţi frumoşi.

„Când am făcut înregistrarea am vrut să se audă cu gura lui că doreşte să aibă relaţii sexuale cu alţii… că el nu avea şanse la mine şi eu nu am vrut să mă duc departe sau… la mine chiar nu s-a întâmplat nimic. Victima lui poate am fost numai prin avansuri sexuale, în rest, nu am avut nici un fel de atingeri sau aşa mai departe şi am vrut să se audă că are tendinţe şi chiar vrea să facă lucrul acesta! Eu nu aveam pe nimeni, nici un anturaj, nimic, am inventat, pur şi simplu, din capul meu, şi am zis de Germania că era o ţară care îmi plăcea”, mărturiseşte Flaviu.

Tânărul motivează faptul că a ţinut înregistrarea pentru el până acum cu faptul că i-a fost teamă de amploarea pe care o va lua această poveste, dar şi de o posibilă dezvăluire a identităţii sale:

„Nu am vrut să se ajungă, cum s-a ajuns acum, la televizor sau ceva de genul, să mi se spună numele, nu am vrut să fiu cunoscut pentru aşa ceva! Şi am făcut-o doar pentru mine şi chiar pentru prieteni, că nu ne venea să credem ce se întâmplă şi la vârsta aia mi se părea ceva interesant şi de necrezut!”

„Încerca să mă pipăie pe biceps”

Întrebat dacă a avut intenţia de a-l şantaja pe preot, tânărul spune că nu şi nici nu i s-au oferit bani pentru a nu face publică înregistrarea, mai ales că Pomohaci n-ar fi ştiut de existenţa acesteia. Întrebat ce a simţit când Pomohaci i-a cerut să facă sex, Flaviu a spus:

„Sincer, m-am enervat foarte tare, de-asta se aude în înregistrare că tremur… Da, m-am enervat când am auzit aşa ceva, că vrea să facă sex cu mine sau să îmi ceară aşa ceva, m-am abţinut foarte greu, m-am controlat greu! Mai mă… încerca, mă mai pipăia pe biceps, pe… Să mă atingă, da… dar nu în zone interzise sau… deci, numai aşa, pe biceps, cât puteam eu să accept! Mai mult nu! Încerca să… El credea că la vârsta mea puteam să fiu amăgit de bani sau aşa mai departe… Chiar ultima dată, când l-am înregistrat, a fost şi ultima noastră întâlnire! Şi de atunci am pus punct şi nu a mai fost nimic!”

Deşi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie demarează o anchetă în acest sens, tânărul spune că până acum nu a fost căutat de anchetatori şi că dacă se va întâmpla asta le va explica tot ce s-a întâmplat.

„După părerea mea, este un mare impostor! Dar nu am nimic, aşa, faţă de el, mi-e pur şi simplu greaţă de felul lui de a fi şi, cum era atunci, cred că aşa era şi acum!”, mai spune tânărul.

Acesta ia în calcul să-i ceară daune morale preotului, într-un eventual proces. Tânărul a dezminţit şi variantele potrivit cărora a folosit un microfon şi tehnică performantă pentru a-l înregistra pe Pomohaci: „Eu am înregistrat convorbirea cu un telefon foarte vechi, destul de vechi aveam în perioada aia, un Nokia, ceva de genu.... Era foarte vechi telefonul... şi telefonul era în buzunar...”.

Vă mai recomandăm: