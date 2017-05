Staţiunea Moneasa a primit denumirea de „Valea Vindecării“. Mii de turişti o vizitează anual

Mii de turişti vin an de an în staţiunea situată la aproximativ 100 de kilometri de municipiul Arad.

“Baza de tratament a hotelului nostrum funcţionează din august 1984. Este prevazută cu lift şi planuri înclinate pentru a uşura deplasarea bolnavilor imobilizaţi şi dependenţi de cărucioare cu rotile. Baza de tratament este structurată pe 2 nivele: Hidroterapie, unde se efectuează următoarele proceduri: băi termale, duşuri, băi cu bule, băi galvanice, parafină, masaj, bazin termal; Electroterapie, unde se efectuează următoarele proceduri: galvanizări, ionizări, C.D.D., curenţi interferenţiali, curenţi cu impulsuri, unde scurte, ultrasunete, ultraviolete, magnetodiaflux, aerosoli”, spune proprietarul unui hotel din staţiune.

La ştrandul din staţiune apa termală este la temperature de 30 de grade şi este indicată, la rândul ei în anumite afecţiuni.

“Vin la Moneasa de vreo 7-8 ori într-un an, iar acest lucru se întâmplă de zeci de ani. Uneori am bilet de tratament şi stau o perioadă mai mare, sau alteori vin cu familia şi petrecm sfârşitul de săptămână la un hotel sau pensiune de aici. Sunt foarte mulţumit în ceea ce priveşte raportul calitate-preţ. Am anumite problem de sănătate şi tratamentul de aici îmi este indicat de medici. Chiar şi fără aceste bilete de tratament, tot aş prefer staţiunea Moneasa”, ne spune Laurenţiu Sălăjan, un pensionar din Arad.

