O echipă de DJ va mixa pe autocarul oficial Electric Castle

Tour-ul va începe, miercuri, la ora 12:00.

DJvice Sundreen, cel care a înfiinţat echipa a mixat primul an şi al doilea la Untold Festival. „De această dată este ceva diferit. Am o echipă de DJ şi astfel îi promovez şi pe alţii”, a declarat DJvice Sundreen.

Electric Castle 2017 are loc între 13-16 iulie, pe spectaculosul domeniu al Castelului Banffy, din judeţul Cluj.

Este primul festival din România care a mutat muzica electronică şi suntele live ale concertelor pe scenele indoor sau în aer liber ale unui castel. Încă de la prima ediţie, din 2013, festivalul a fost nominalizat în fiecare an în finala European Festival Awards la categoria “Cel mai bun festival de mărime medie”, alături de nume cu tradiţie în Europa.

