Schiorul din Alba care vrea să ajungă la Olimpiada din Coreea de Sud. Cum se luptă sportivul să strângă 25.000 de euro

Bogdan şi-a propus şi în 2014 să fie prezent la Olimpiada de la Soci, în Rusia, dar nu a reuşit din păcate, din pricina unei crunte lovituri a destinului, o accidentare gravă. Tânărul nu a abandonat, a strâns din dinţi, a trecut peste momentele de durere şi a mers mai departe, ţintind următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice de Iarnă, în 2018, la Pyeongchang.

Campanie de strângere de fonduri pe internet

Pentru a-şi atinge însă acest scop, schiorul din Alba în vârstă de 28 de ani are nevoie de sprijin financiar. Acesta a declanşat recent o campanie de strângere de fonduri, pe internet, intitulată “Be part of my journey to World Championships and to the Winter Olympic Games!” (Fii parte din călătoria mea la Campionatele Mondiale şi la Jocurile Olimpice de Iarnă!). Cei dornici să-l sprijine se pot implica prin intermediul site-ului makeachamp.com/gligorbogdan . Aici, fie se pot face donaţii (5 euro), fie se pot procura produse personalizate precum stickere (10 euro), şepci (50 euro), tricouri (100 euro). Ţinta sportivului este de a obţine suma de 25.000 de euro până la sfârşitul lunii ianuarie 2017.

Sportivul a acceptat să se alăture unei echipe multinaţionale, Motion Power Team, cu care se antrenează la un nivel super-profesionist şi care l-a ajutat foarte mult să evolueze în carieră. “Pregătirea cu echipa multinaţională înseamnă 25.000 de euro pe an, plătibili în 5 rate, sumă care acoperă toate cheltuielile, inclusiv echipamentul personal până la finalul sezonului. Aceşti bani îi plătesc echipei Motion Team din Franţa, iar ei îmi oferă toate condiţiile pentru a mă antrena la nivel mondial. Problema la noi sunt sponsorii! Sunt atâtea firme, mai ales la noi în judeţ, cu potenţial. Trist este că nimeni nu ne bagă în seama. Eşti fotbalist bine, nu eşti fotbalist eşti invizibil. Nu cerem bani din buzunarul nimănui, cerem acei bani care se pot aloca pentru sponsorizare”, spune Bogdan.

În prezentarea făcută, Bogdan Gligor îşi expune motivele pentru care nu a renunţat la luptă şi continuă se spere în atingerea visului: "Am făcut schi alpin de mic. În momentul de faţă sunt al doilea schior din România, câştigând de-a lungul timpului de câteva ori Campionatul Naţional şi numeroase concursuri naţionale şi internaţionale. Am fost şi campionul şi vicecampionul SES Cup (campionul Micilor Naţiuni în Schiul Alpin). În acest sezon fac parte din lotul naţional pentru Campionatele Mondiale de schi alpin din St. Moritz, Elveţia şi în acelaşi timp lupt pentru calificarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din Pyeongchang 2018 în Corea de Sud. Doar cu ajutorul vostru, visul meu şi al celor care cred în mine, poate deveni realitate".

A ratat Olimpiada de la Soci din cauza unei accidentări

Absolvent al Liceului cu program sportiv din Alba Iulia şi al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, cu specializare schi alpin, Bogdan Gligor se află în faţa unei mari provocări: participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, după ce a încercat şi în anii trecuţi să ajungă în Rusia. “Drumul meu până aici nu a fost usor, în ultimele trei sezoane am avut trei accidentări la acelaşi genunchi şi de asemenea trei operaţii. Din această cauză ultimele trei sezoane le-am încheiat prematur. De fiecare dată am luptat şi am revenit în fruntea clasamentelor în ciuda tuturor greutăţilor”, susţine Bogdan.

Pentru a ajunge însă la a 23-a ediţie a Olimpiadei de Iarnă, Bogdan are nevoie de sprijin financiar, în ideea susţinerii unei pregătiri corespunzătoare. Statul Român, prin federaţia de specialitate, nu poate să asigure o pregătire care să permită participarea la o astfel de competiţie. “Toată viaţa mea a fost şi este dedicata schiului alpin. Realitatea este că schiul alpin este un sport extrem de scump iar din păcate nu am posibilitatea de a mă autofinţa în continuare. Acesta este şi motivul real pentru care am creeat această campanie şi anume strângerea fondurilor necesare pentru aceste doua sezoane, cele mai importate din cariera mea. Vreau ca visul meu şi al celor care cred în mine, să devină şi visul vostru! Ne vedem în Pyeongchang 2018”, mai susţine schiorul din Arieşeni.

Pe schiuri de la 1 an şi 8 luni

Bogdan a început schiul de la un an şi 8 luni, alături de tatăl său Dănuţ Gligor, fiind inclus în lotul naţional de schi alpin încă de la copii. Legitimat la CSŞ Cîmpeni şi la CS Gligor Arieşeni, a urcat pe podiumul naţional la fiecare categorie de vârstă şi la fiecare probă a schiului alpin. „Prima dată m-am urcat pe schiuri la vârsta de 1 an si 8 luni. Tatăl meu fiind fost shior de performanţă şi actual antrenor de shi alpin, era de aşteptat ca eu să urmez acest drum. Evident că mi-a transmis acest „virus” care odată ce l-ai contactat, nu mai ai cum să scapi”, mai spune sportivul din Arieşeni.





Bogdan şi-a început viaţa de sportiv de performanţă la vârsta de 3 ani când a participat la primul concurs şi a obţinut premiu la categoria „speranţe”, pentru cel mai mic concurent care a terminat slalomul. Acesta spune că adevăratele competiţii au început pe când avea 12 ani, vârstă la care a reuşit prima clasare pe podium la Păltiniş, Sibiu la Cupa CSS Şoimii Sibiu, unde s-a clasat pe locul 3. În anii de studenţie, la Campionatele Naţionale Universitare de schi alpin a devenit multiplu campion şi vicecampion naţional la probele de slalom special, slalom uriaş şi supercombinată alpină. În prezent este clasat pe locul 762 în topul realizat de Federaţia Internaţională de Schi. (Sursa fotografiilor: Facebook/ Gligor Bogdan Boby)