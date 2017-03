Peste 500 de elevi de clasa a VI-a din Alba Iulia, evaluaţi pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale

Preşedinte Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Dragoş Medrea, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă că, în cadrul acestui proiect, sunt pregătiţi să evalueze din punct de vedere medical toţi elevii din clasa a VI-a din Alba Iulia, respectiv 550, însă este nevoie de acordul părinţilor.

”Acum trei ani de zile am început acest proiect prin evaluarea şi diagnosticarea a aproximativ 2200 de copii din clasele V, VI, VII şi VIII şi am obţinut rezultate dezastroase. Am avut trei medici specialişti, 4 fizio-kinetoterapeuţi, un asistent medical, patru asistenţi sociali şi un psiholog care au ajutat la derularea proiectului cu peste 300 ore voluntariat. Aproape 60% dintre copiii consultaţi au primit scrisoare medicală. 13,08% au cifoză şi atitudine cifotică; 29,06% copii cu atitudine scoliotică; 13,80% copii cu cifoscolioză; 11,30% copii cu hiperlordoză; 50,36% prezintă platfus. Având în vedere numărul de copii care prezintă astfel de afecţiuni remediabile am reluat proiectul şi l-am targetat către copii de clasa a 6-a , moment în care se instalează atitudinile acestea”, a spus Dragoş Medrea.

Potrivit acestuia, proiectul se va desfăşura în trei etape: informarea şi conştientizarea părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la efectele invalidante ale afecţiunilor coloanei, depistarea precoce a afecţiunilor coloanei vertebrale pentru elevii claselor a VI-a din şcolile municipiului Alba Iulia şi interpretarea datelor, întocmire raportare finală şi studiu, informare rezultate proiect, prezentare studiu rezultat. Adela Neamţu Popescu, kinetoterapeut la Centrul de recuperare medicală Starmedica, a declarat că astfel de afecţiuni debutează în jurul vârstei de 13 ani.

”Vom evalua deficienţele fizice, deviaţii ale coloanei vertebrale, cifoză, scolioză, lordoză şi ne vom duce şi pe afecţiunile piciorului, platfus. Evaluăm elevii de clasa a VI-a pentru că este vârsta la care debutează aceste afecţiuni. Copilul creşte, se înalţă dintr-o dată, iar musculatura spatelui nu e capabilă să menţină poziţia corectă a coloanei din cauza că băncile nu sunt ergonomice, ghiozdanele sunt foarte grele”, a spus Adela Neamţu. Proiectul se va derula in colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, Şcolile Generale din Alba Iulia şi Starmedica Alba Iulia, iar perioada de desfăşurare este martie – iunie 2017.

Scolioza este o modificare a curburilor fiziologice, mai ales în regiunea lombară, în plan frontal, luând forma literei „C” urmată de o modificare compensatorie apărută în zona următoare, realizând litera „ S”. Această deformare observată mai bine din spatele persoanei sau din faţa sa, se manifestă spre dreapta sau spre stânga, în funcţie greşelile de poziţie ale coloanei. Cifozele sunt deviaţii ale coloanei vertebrale în plan sagital (în planul vertical de simetrie), prin exagerarea curburilor normale ale coloanei vertebrale. Cifoscolioza este o deviaţie dublă a coloanei vertebrale, cu convexitate posterioară şi curbură laterală.