Legendara formaţie Smokie va susţine un concert la Alba Iulia în 25 iunie, la evenimentul Sărbătoarea Muzicii

În ultimul weekend din această lună, 23-25 iunie, e Sărbătoarea Muzicii, iar ultima zi de festival va oferi publicului un concert eveniment susţinut de renumita formaţie britanică Smokie.

Alba Iulia este unul dintre oraşele din România care a păstrat în ultimii trei ani principiile care stau la baza acestui eveniment: diversitatea genurilor muzicale, accesul gratuit la scenă pentru public, sonorizarea unor zone istorice de patrimoniu şi, mai mult decât orice, sincronizarea cu eforturile altor ţări de a pune în valoare muzica şi muzicienii, amatori şi profesionişti deopotrivă.

”Pentru anul 2017 propunem o forumulă artistică cu elemente diferite, dar inseparabile ca dinamică şi scop, parte a celui mai mare eveniment internaţional prin care se celebrează muzica la nivel international. Ziua de 25 iunie, ultima zi a festivalului, oferă publicului un concert eveniment Smokie”, transmit reprezentanţii primăriei Alba Iulia.

Smokie este o formaţie muzicală britanică de muzica rock, activă din anul 1968, formată iniţial din Chris Norman voce şi chitară armonică, Alan Silson la chitară solo, Terry Utley la chitară bas şi Pete Spencer la baterie.

De-a lungul anilor formaţia a reuşit să le aducă fanilor zeci de hituri, printre care se numără „Don’t Play Your Rock ‘n’ Roll to Me”, „Mexican Girl”, „I’ll meet you at midnight”, „Oh Carol”, „For a few dollars more” şi multe altele. De asemenea, Smokie a cântat peste tot prin lume, bucurându-se de aprecierea melomanilor de pretutindeni. Din păcate trupa a suferit şi modificări cum ar fi plecarea solistului, Chirs Norman, din Smokie. Acesta a decis să se concentreze asupra carierei sale solo.





Smokie a mai susţinut concerte în România, în ultimii ani, la Timişoara, Zalău, Buzău, Suceava. Potrivit presei locale din Suceava, Consiliul Judeţean a plătit 30.000 de euro pentru concertul susţinut de Smokie de Ziua Naţională a României, în 1 decembrie 2015.