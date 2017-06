Grătarul la purtător, invenţia unui IT-ist din Alba Iulia. Are 300 de grame şi costă mai puţin de 30 de lei

Andrei Avram este unul dintre tinerii activi, gata oricând să creeze sau să îmbunătăţească ceva în timpul său liber, când nu se ocupă de chestii complicate de IT. Grătarul la purtător este ultima realizarea a acestuia. Ca să-l facă, i-a luat cam o oră dintr-o dimineaţă. Realizat din materiale simple, uşor de găsit în comerţ, grătarul are un mare avantaj: încape în buzunar şi în consecinţă poate fi luat oriunde, fără probleme.

Andrei este şeful Centrului Local ”Axente Sever” din Alba Iulia al Organizaţiei Naţionale ”Cercetaşii României” şi când a confecţionat grătarul s-a gândit la temerari şi exploratori (grupe de vârstă a copiilor din cadrul organizaţiei); mai exact s-a gândit că aceasta ar fi o activitate bună pentru cei mici şi, în plus, rezultatul ar fi şi util. Andrei şi-a luat ideea de pe un site şi a adaptat-o. Pe blogul său, Andrei Avram a detaliat pas cu pas realizarea acestui grătar, prezentând totodată şi costurile.

Am luat ţevile de cupru de 15 mm şi de 18 mm cu aproximativ 100 de lei pentru amândouă la lungimea de 3 m. Desigur, pentru un grătar e nevoie doar de cam 30 de cm, aşa că se pot face rost, spre exemplu, de la cineva care şi-a făcut de curând instalaţia de încălzire; la fel şi cu capacele. Am cumpărat spiţe de bicicletă. Orice magazin de biciclete are şi sunt destul de ieftine – 0.6 RON / spiţă (am văzut şi mai ieftine). La capitolul scule, un bomfaier, un patent şi o bormaşină sunt tot ce aveţi nevoie. Dar pe mine m-a ajutat mult şi faptul că am avut o menghină şi un stand de bormaşină (ca să pot da găurile cât mai uşor)”, spune IT-istul din Alba Iulia.

Acesta îşi prezintă proiectul pas cu pas, detaliind pentru orice curios toate problemele care pot apărea. ”Eu nu am reuşit să tai spiţele cu patentul – le-am luat pe toate la bomfaier… Ca să stea bine capacele am turtit un pic capetele de la ţeava groasă. Capătul cu filet de la spiţe se rupe relativ uşor – când îndoiţi cele două spiţe din capete, fie folosiţi celălalt capăt, fie prindeţi după filet. Spiţele dinăuntru (cele drepte) trebuie să fie suficient de lungi încât să intre un pic în interiorul fiecărei laturi, dar nu atât de lungi încât să nu mai puteţi prinde şurubul pe filetul celor două spiţe exterioare”, sunt câteva dintre sfaturile pe care le transmite Andei celor care vor să realizeze un astfel de obiect. Costurile unui astfel de obiect care poate fi util în drumeţii nu depăşesc 30 de lei, iar greutatea este de circa 300 de grame.