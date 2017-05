Cel mai „invidiat“ angajat al planetei i-a dedicat celei mai mari Cetăţi din România o prăjitură

Sâmbătă, 27 mai, ora 9.00, Piaţa Cetăţii Alba Carolina. În faţa Muzeului Principia, bucătarul Cosmin Toma aşeza pe o masă boluri, mai mari şi mai mici, cu ingrediente care mai de care mai aromate şi colorate. Dintr-un vas, se întrezăreau primii aburi. Erau semne clare că urmează o reprezentaţie gastronomică. În acelaşi cadru, celebrul Ben Southall îşi îmbrăca cu nerăbdare şorţul de ajutor de bucătar. Cei doi aveau un plan precis: să-i pregătească celei mai mari Cetăţi din România o prăjitură.

Reţeta a fost concepută de bucătarul Cosmin Toma, iar Ben Southall i-a adăugat ingredinte din îndepărtata Australie: lavandă şi mango. Rezultatul: o combinaţie între bucătăria tradiţională românească (n.a. salam de biscuiţi) şi cea internaţională.

Dincolo de alegerea ingredientelor, produsul finit trebuia să reprezinte cea mai mare Cetate din România cu ceea ce are mai reprezentativ: este ridicată pe alte două fortificaţii (n.a. Castrul roman şi Cetatea medievală), are ziduri înalte din cărămidă, dar şi dealuri înverzite care o străjuiesc.

O „sculptură“ dulce

Cu această provocare, cei doi au dat „startul“ reprezentaţiei. Pentru început, Ben Southall a vrut să se asigure că ştie rolul fiecărui ingredient în parte, atât pentru baza tartei, cât şi pentru ornamentaţie. I-au atras atenţia, spre exemplu, nişte biluţe, de formă sferică, colorate în roşu, galben şi albastru. „O, sunt culorile steagului naţional“, a exclamat Ben. Bucătarul Cosmin Toma i-a spus că aceste ingrediente minuscule sunt din bucătăria moleculară. „Este prima prăjitură preparată în judeţul Alba, care foloseşte ingrediente din bucătoria moleculară“.

Pentru a-i aduce Cetăţii „ofranda“ dulce, cei doi bucătari s-au folosit de ingredinte precum: ciocolată, unt, zahăr, cacao, lapte, smochine, merişoare, un amestec de smântână şi brânză dulce, biscuiţi cu seminţe, piper negru, cimbru, lavandă, mango, chili.

După ce s-a „odihnit“ suficient, ciocolata a fost pusă la topit în baie de aburi. Într-un alt vas, Cosmin Toma a amestecat untul cu puţin lapte, iar Ben l-a completat cu mango, chili, piper, după care a pus compoziţia pe foc. Ciocolata topită a fost amestecată cu un mix de smântână şi brânză dulce. „Ce secrete se ascund în această baghetă?“, a fost curios Ben. Sare lichidă, din Marea Neagră, l-a lămurit Cosmin Toma. Străinul a adăugat câteva picături sărate în amestecul de ciocolată, smântână şi brânză, apoi a pus chili, cimbru şi lavandă.

Compoziţia rezultată s-a lăsat câteva minute l-a „odihnit“. Pe un alt „front“ de lucru, cei doi au pregătit o a doua pătură a tartei, din biscuiţi cu unt şi seminţe şi lichior de vanilie.

Practic, până aici avem stratul de bază al prăjiturii, care vizual face trimitere la zidurile din cărămidă ale Cetăţii Alba Carolina. Omul cu „cel mai bun job din lume“ a primit privilegiul de a monta prăjitura Cetăţii în tavă. Reţeta spune că trebuie să stea trei ore la frigider, înainte de a face partea de ornamentaţie.

Cele trei fortificaţii de la Alba Iulia-Castrul roman, Cetatea medievală şi Cetatea bastionară-sunt reprezentate pe prăjitura Cetăţii sub formă de trei cercuri concentrice din biscuiţi. Verdele dealurilor care înconjoară Cetatea este redat printr-un trifoi. Bucătarii s-au folosit pentru décor şi de biluţe sferice, în culorile drapelului naţional, pentru a sublinia că la Alba Iulia se păstrează cea mai mare Cetate din România.

„A fost pentru mine o mare bucurie să-l cunosc pe bucătarul Cosmin Toma şi să-mi aduc contribuţia la prepararea prăjiturii Cetăţii. Am gustat preparate din toate colţurile lumii. La Alba Iulia am făcut mult mai mult: mi-am lăsat amprenta asupra prăjiturii celei mai mari Cetăţii din România. Mă simt minunat, e o experienţă memorabilă“, a spus Ben Southall, în momentul în care şi-a lăsat semnătura pe platoul unde era aşezată prăjitura Cetăţii. Ben Southall, soţia sa şi Cosmin Toma

„Nu pot decât să mă bucur că i-am «dăruit» Cetăţii Alba Carolina o prăjitură, una high class, care îmbină o reţetă din bucătăria tradiţională românească, cea a salamului de biscuiţi, cu bucătăria internaţională. Pentru mine este o adevărată «sculptură» dulce. Mă bucur la fel de mult că am avut un ajutor de nădejde, pe celebrul Ben Southall. A fost un privilegiu pentru mine“, a punctat Cosmin Toma, vizibil mulţumit de reuşită.

Pe lângă prăjitură, cea mai mare Cetate din România are dedicate şi un vin, respectiv o pită (pâine).

Despre Ben Southall

Faimosul aventurier vizitează, timp de zece zile, Alba Iulia, dar şi alte locuri din Transilvania care o întregesc ca destinaţie turistică. Cel mai „invidiat“ angajat al planetei are cu un scop precis: vrea să pună Alba Iulia pe harta turistică internaţională, pe Best Life in the World. Britanicul a ajuns celebru, după ce a reuşit să câstige competiţia pentru ocuparea „celui mai bun job din lume“, organizată în anul 2009 de Oficiul de Turism din Queensland (Australia), în scopul promovării turistice a insulelor din Marea Marea Barieră de Corali. După terminarea contractului, britanicul a rămas la antipozi. De atunci, călătoreşte în întreaga lume, ca jurnalist de turism, blogger, organizator de expediţii neconvenţionale. (Articol scris de Nicu Neag)