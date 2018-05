FOTO Aripi de doi metri, o ţinută realizată în 600 de ore şi o rochie sexy inspirată de Papa: cele mai spectaculoase ţinute de la Met Gala 2018

GALERIE FOTO

Organizată anual în prima zi de luni a lunii mai, Met Gala este practic o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan din New York, dar în acelaşi timp un eveniment extravagant care atrage designeri de modă şi staruri din toată lumea.

Met Gala este celebră pentru biletele scumpe (între 30.000 şi 275.000 de dolari) şi ţinutele extravagante care respectă tema aleasă în fiecare an. În 2018, tema a fost „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination/Trupuri paradisiace: Moda şi Imaginaţia catolică“. Astfel, celebrităţile au păşit pe covorul roşu în creaţii de-a dreptul impresionante.

De departe, cântăreaţa americană Katy Perry (33 de ani) a atras toate privirile, accesorizându-şi rochia aurie, creată de Donatella Versace, cu o pereche de aripi uriaşe, de aproape doi metri. Vedeta, care şi-a făcut intrarea într-o maşină decapotabilă pentru a nu-şi „jumuli“ aripile, era aproape să provoace un dezastru când, din greşeală, şi-a lovit stilista peste faţă cu una dintre aripi.

O altă ţinută extrem de comentată a fost a cântăreţei Rihanna (30 de ani), care de altfel şi-a câştigat titlul de „regina Met Gala“ graţie creaţiilor originale pe care le afişează an de an. De data aceasta, vedeta a strălucit într-o rochie foarte sexy inspirată din costumul Papei. Rochia brodată cu numeroase cristale, semnată de Maison Margiela, a fost accesorizată cu o mitră şi o pelerină. Costumaţia Rihannei i-a impresionat pe internauţi în asemenea măsură încât mulţi au declarat că devin catolici.

Foarte apreciată a fost şi rochia Versace purtată de actriţa Blake Lively (30 de ani), ţinută ce a fost realizată în 600 de ore şi, după spusele vedetei, nu a fost finalizată în totalitate. Artista a fost transportată la eveniment cu un autobuz pentru a-i putea încăpea voluminoasa rochie, cu un corset de aur încrustat cu bijuterii şi o trenă din satin roşu închis.

Actriţa americană Sarah Jessica Parker (53 de ani) a optat pentru o rochie Dolce & Gabbana aurie, brodată cu inimi, şi a purtat pe cap o coroană uriaşă în centrul căreia este prezentată scena naşterii lui Iisus.

Printre numele care s-au remarcat la Met Gala 2018 se numără şi Madonna, Jennifer Lopez, Amal Clooney. La eveniment au mai putut fi văzute coroane precum cele purtate de fecioara Maria şi ţinute în roşu cardinal, alb virginal şi negru sobru catolic.