Confesiunile unei dominatoare cibernetice: cum umileşte o tânără bărbaţii în schimbul unor sume fabuloase şi îşi vinde urina şi chiloţii FOTO VIDEO

În ultimii 12 ani, Ceara Lynch a pus bazele unei afaceri profitabile în industria sexului, exploatând cerinţele bizare ale clienţilor ei din întreaga lume. Şi, deşi pare ireal, tânăra în vârstă de 29 de ani din Portland pretinde că nu s-a întâlnit în persoană cu niciunul dintre ei şi nici nu şi-a dat hainele jos. Ce face ea, însă, e pur şi simplu bizar.

În calitate de „dominatoare cibernetică“, Ceara lucrează online, iar în loc să folosească bice şi lanţuri foloseşte umilirea verbală şi vizuală drept arme de seducţie pentru a-şi domina clienţii. „Realizez clipuri video, fac live-uri la webcam şi vând obiecte de îmbrăcăminte uzate“, spune ea pentru site-ul news.com.au, citat de „The Sun“. În acelaşi timp, dominatoarea a dezvăluit că bărbaţii o plătesc pentru a le cheltui banii şi pentru a-i şantaja, la cererea lor, cu fotografii compromiţătoare. „Poate că pare nebunesc, dar, în esenţă, nu e nimic diferit de BDSM (eng. - Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism - practici sexuale, incluzând jocuri de rol, dominanţă/subordonare, constrângere, sadomasochism şi alte dinamici interpersonale), e tot o formă de subordonare prin putere“, arată ea.

Cum a intrat în joc

Ceara a devenit interesată de acest rol atunci când era studentă în Japonia, într-un schimb de experienţă. Pe atunci, la 17 ani, nu avea cu cine să comunice în enegleză, aşa că petrecea foarte mult timp în online. „Vizitam tot felul de site-uri de socializare, vorbeam zilnic cu oameni. Într-o zi un timp mi-a vorbit ca un pervers. Am fost scârbită de el, eram intrigată de ce a putut să facă. Pur şi simplu vorbeam online cu el, mi-am dat seama că nu îmi poate face nimic, aşa că nu am oprit conversaţia. Am continuat să vorbim, tot încerca să mă convingă să îl întâlnesc. Voia să urinez pe el, era fantezia lui“, a povestit tânăra.

După ce l-a refuzat de nenumărate ori, omul cu pricina i-a spus că nu mai vrea să o vadă în persoană. Dar i-a oferit 250 de dolari (230 de euro) pentru o sticlă cu urina ei şi pentru o pereche de chiloţi purtaţi. Ceara a fost de acord, iar după ce a primit banii şi-a dat seama că mai există asemenea oameni cu asemenea cerinţe ciudate.

„Am devenit curioasă ce s-ar întâmpla dacă aş fi găsit mai mulţi bărbaţi ca acesta“, a zis ea. Aşa a început cariera ei de dominatoare cibernetică.

Ce sume reuşeşte să câştige

Şi-a dezvoltat un cult în industria sexului şi şi-a extins afacerea dincolo de vânzarea de fluide corporale, începând să exploateze nişele. Ceara spune că mulţi dintre clienţii ei se bucură când sunt „dominaţi financiar“, adică au un fetiş cu o femeie dominantă care le deţine banii. „Aceşti bărbaţi se simt slabi în preajma unei femei încrezătoare şi se excită atunci când văd că sunt storşi de bani. Unii chiar se lasă seduşi până când nu mai au bani în cont“, zice ea.

Unul dintre cele mai profitabile episoade pentru Ceara a avut loc atunci când a avut o sesiune video cu o altă fată. „Un tip ne-a dat parola cardului de credit, iar într-o oră cheltuisem 10.000 de dolari (9.300 de euro) pentru lucruri de nimic pe care, după aceea, le-am revândut pentru că nu mi-a păsat. I-a plăcut ideea că două fete puteau râde de el şi puteau să îi cheltuie banii“, a povestit ea.

Clienţii acceptă să fie umiliţi şi şantajaţi

O altă fantezie comună în rândul clienţilor ei, adesea în legătură cu dominarea, este şantajul. Ceara spune că aceştia sunt excitaţi când sunt puşi într-o situaţie în care sunt forţaţi să trimită banii unei dominatoare. „Îmi dau detalii despre soţiile lor, împreună cu poze umilitoare cu ei în chiloţi, totul în timp ce mărturisesc secrete sexuale jenante. Din acest punct, clientul vrea să îi cer bani sau să sufere în urma şantajului“, spune dominatoare.

Ceara nu consideră că munca ei este moral superioară altora din industria sexului, dar arată că este norocoasă pentru poziţia în care se află. „Riscul fizic implicat e mic, din moment ce nu întâlnesc pe nimeni în persoană şi nu trebuie să mă preocupe stigmatizarea socială. Primesc şi reacţii pozitive din partea oamenilor când le spun ce fac. Cred că ceea ce fac e fascinant“, crede ea.

Tânăra le-a spus părinţilor ei cu ce se ocupă, după ce aceştia au devenit suspicioşi cu privire la veniturile ei mult prea mari pentru un loc de muncă precum o cafenea, acolo unde credeau că munceşte. Cariera i-a devenit un subiect tabu pentru mama ei, dar tatăl i-a oferit sprijinul de care avea nevoie. „El e homosexual, deci nici ek nu are un stil de viaţă tradiţional. E deschis la minte“, arată ea. Prietenii ei, de asemenea, o susţin.

„Cred că, mai mult ca orice, părinţii mei sunt mândri de mine că am confiscat o oportunitate şi am tratat-o ca o afacere serioasă. Sunt deşteaptă când vine vorba de banii mei. Am două case şi mi-am plătit facultatea. Nu am vreo datorie şi călătoresc frecvent. Mi-am construit o viaţă bună şi e greu să mă contrazici“, arată ea.

Cu privire la propriile gânduri legate de profesia ei, Ceara spune: „Îmi place autonomia. Nu dau raportul nimănui şi nu fac ceva contra voinţei mele. Dacă cineva e nepoliticos sau mă enervează pur şi simplu îl ignor sau îi zic să se care. Îmi place creativitatea şi psihologia acestui lucru pe care îl fac şi, desigur, banii“, încheie dominatoarea.

Mai multe detalii despre Ceara Lynch găsiţi pe contul ei de Twitter.De asemenea, urmează să se lanseze şi un documentar cu şi despre viaţa ei.