Text scris de Elena Onu

Moscova alocă anual între 5 şi 7 miliarde de dolari pentru campania prorusă derulată pe Internet în ţările membre NATO şi UE, sumele fiind distribuite inclusiv unor surse online din afara teritoriului rus (ex. – Slovacia), cu scopul de a submina încrederea în apartenenţa la UE şi NATO. Banii sunt viraţi fie direct prin Ambasada Rusă, fie prin intermediul granturilor oferite de Guvernul rus organizaţiilor civice din statul respectiv[3]. Diverse articole postate în mediul online au arătat că „Armata de trolli a Kremlinului” funcţionează, din 2014, ca entitate juridică sub denumirea „Cercetarea Internetului” (OOO „Internet Issledovaniia”)[4], fondată de Mihail Ivanovici Bîstrov, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, fost şef al Direcţiei Afacerilor Interne din raionul Moskovski, din Sankt Petersburg[5]. Între membrii conducerii OOO „Internet Issledovaniia” au fost menţionate atât numele lui Mihail Ivanovici Bîstrov, cât şi al lui Timur Prokopenko (vicepreşedintele Direcţiei de politică internă din cadrul Administraţiei Prezidenţiale[6], cu competenţe în managementul proiectelor prezidenţiale în domeniul Internetului)[7], în calitate de director general[8] .

Scurt istoric

Embrionul „Armatei de trolli” a apărut în anii 2000, când un număr consistent de comentatori online ruşi şi-au exprimat adeziunea, prin mesaje vehiculate pe Internet, faţă de politica preşedintelui Vladimir Putin. Aceştia au primit[9] numele de troli sau naşiboţi (termen rezultat din combinaţia numelui „Naşi”, atribuit adepţilor Mişcării de tineret pro-Kremlin „Naşi”/„Ai noştri”, implicaţi în activităţi de susţinere online a imaginii liderului de la Kremlin, după înfrângerea lui Viktor Ianukovici în alegerile din Ucraina,[10] şi cuvântul „robot”)[11]. Prima investigaţie jurnalistică privind existenţa unor aşa-numite „brigăzi web” „sponsorizate” de statul rus şi coordonate de Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB), a fost publicată în aprilie 2003, sub semnătura jurnalistei petersburgheze Anna Polianskaia,[12] a istoricului Andrei Krivov şi a programatorului Ivan Lomko[13].

În 2009, politologul rus Stanislav Belkovski a afirmat că structura, înfiinţată în 2000-2001, avea ca sarcină „discreditarea unor poziţii sau texte incomode pentru autorităţi, prin postarea de comentarii pe bloguri sau forumuri de discuţii”[14]. Ulterior, la nivelul anului 2012[15], un grup de hackeri autointitulat „Russian Arm of Anonymous” a descoperit sute de e-mail-uri aparţinând conducerii Mişcării de tineret „Naşi”, din perioada noiembrie 2010 – decembrie 2011, în care este detaliată modalitatea de efectuare a plăţilor pentru comentatorii web pro-Kremlin[16].

Ideea existenţei unui grup pro-Kremlin care conduce o „reţea de troli” având ca obiectiv construirea unei imagini pozitive a preşedintelui Vladimir Putin[17], respectiv discreditarea Opoziţiei ruse şi a mass-media interne şi externe incomode regimului de la Moscova, a fost sesizată şi de publicaţia britanică „The Guardian”[18].

Date relevante au fost prezentate însă în septembrie 2013, când ziaristul rus Andrei Soşnikov, redactor la săptămânalul „Moi Raion”, s-a infiltrat în reţeaua de trolli. Acesta a publicat o investigaţie jurnalistică de amploare privind existenţa, în Sankt Petersburg, a unei structuri organizate care coordonează activitatea comentatorilor pro-Kremlin,[19] idee confirmată (07.09.2013) şi de publicaţia „Novaia Gazeta”, potrivit căreia organizaţia, numită „Agenţia de Cercetare a Internetului” (OOO „Agentstvo Internet Issledovaniia”[20]), activează şi la Moscova[21]. Agenţia a fost înfiinţată la 26.07.2013, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, fondator fiind Mihail Kurkin, iar director general Nikolai Ciumakov [22]. În martie 2014 a fost creată succesoarea acesteia, OOO „Internet Issledovaniia”/„Cercetarea Internetului”[23]. În registrele comerciale din Rusia, se menţionează că sediul noii organizaţii a fost înregistrat la Sankt Petersburg, strada Balşaia Raznocinnaia nr.17[24].

În 2014, publicaţia rusă de limbă engleză „The Moscow Times”[25] a informat că, timp de peste 10 ani, Kremlinul a încercat să limiteze libertatea de exprimare pe Internet, apelând inclusiv la „trolli plătiţi să monitorizeze forumurile şi să posteze comentarii naţionaliste şi xenofobe”[26]. Ulterior, surse apropiate Administraţiei Prezidenţiale ruse, citate de publicaţia „The Moscow Times”, au confirmat că trollingul este utilizat în manipularea opiniei publice europene şi americane[27], mesaje pro-Putin fiind postate în mediul virtual de expaţi ruşi aflaţi în Germania, India şi Thailanda [28] . Existenţa „Armatei de trolli a Kremlinului” a devenit o certitudine în 2015, odată cu publicarea, de către jurnalistul rus Andrei Soşnikov, în paginile săptămânalului „Moi Raion”, a unei investigaţii de amploare centrată pe modus operandi al entităţii şi identităţile virtuale utilizate de trolli[29]. Jurnalistul a semnalat că structura este finanţată de holdingul „Concord”[30], condus de oligarhul rus Evgheni Viktorovici Prigojin[31], un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, numit informal „bucătarul-şef” al acestuia[32].

Fabrica de troli - Strada Savuşkina nr. 55 din Sankt Petersburg FOTO Google Maps

Din anul 2014, „Armata de trolli a Kremlinului” are sediul central într-o clădire de patru etaje aflată pe Strada Savuşkina nr. 55 din Sankt Petersburg[33], sediul anterior fiind amplasat în raionul petersburghez Olghino[34], iar personalul fiind cunoscut sub numele de „olghinţî”[35].

Conform declaraţiilor unor foşti troli[36], 50% din personalul structurii „crede cu adevărat în ceea ce face”[37], iar 50% sunt „tineri care vor să facă bani”, „analfabeţi din punct de vedere politic”[38]. Liste ale conturilor de pe platforma rusă de blogging „LiveJournal” operate de troli, însoţite de sarcini şi teme de discuţii impuse acestora[39], au fost remise publicităţii de jurnalistul rus Andrei Soşnikov, într-o anchetă publicată (2015) în paginile săptămânalului „Moi Raion”[40]. Deşi membrii echipei manageriale nu sunt cunoscuţi echipelor de trolli, în ierarhia structurii aceştia din urmă relaţionează exclusiv cu aşa-numiţii „team leaderi”.

La nivelul anului 2013, coordonatorul activităţii structurii era actriţa Maria Kupraşevici, unul din foştii organizatori ai Forumului Internaţional al Tineretului „Seligher”[41]. În anul 2015, în cadrul structurii activau aproximativ 400 de persoane[42], remunerate fără documente legale[43], exclusiv în baza unui angajament de confidenţialitate[44]. În ceea ce priveşte organizarea, dacă la finele anului 2013[45], publicaţia „Novaia Gazeta” a informat că Agenţia de Cercetare a Internetului avea în subordine o direcţie de bloggeri şi comentatori online şi 7 departamente (de reacţie rapidă, creaţie, comentatori, bloggeri, specialişti în reţelele sociale, CEO şi jurnalişti)[46], în martie 2015[47], structura număra 5 departamente, specializate în: activităţi pe platforma de blogging „LiveJournal”, producţia de ştiri, crearea de imagini şi conţinut denigrator pentru subminarea unei anumite ţinte, producţia de conţinut video, respectiv redactarea de comentarii pro-Kremlin pe forumurile site-urilor municipale[48]. Potrivit publicaţiei „Novaia Gazeta”, în septembrie 2013, norma zilnică a unui comentator online era de 100 de postări [49]. Funcţionarea întregii reţele de trolli se realizează după principiul „Yandex-Market”[50], magazin online unde fiecare produs este însoţit de comentariile utilizatorilor, care oferă indicii cu privire la calitate[51].

În faza iniţială, trolii studiază structura demografică a principalelor reţele sociale din statele vizate, comportamentul online al cetăţenilor, hashtag-urile relevante pe „Twitter” şi grupurile de discuţii care sprijină un anumit lider politic (de ex., preşedintele american Barack Obama) sau alte cauze. Ulterior, realizează studii detaliate ale site-urilor media vizate (ex. The Blaze, The Huffington Post, Fox News), inclusiv audienţe, proprietari, politici editoriale sau poziţia acestora faţă de Rusia, respectiv SUA[52]. Activitatea se desfăşoară la comandă[53], în grupuri de circa 20 de persoane, fiecare echipă fiind controlată de trei editori, care verifică postările şi percep amenzi dacă acestea nu se conformează criteriilor ideologice ori sunt copiate din alte surse [54].

Distribuţia şi utilizarea platformelor de socializare în Federaţia Rusă

Majoritatea postărilor „Armatei de trolli” sunt pe platformele de socializare. Datele sociologice au arătat că cetăţenii ruşi sunt printre cei mai avizi utilizatori de social media din lume. Ei petrec lunar pe astfel de platforme în medie 8-9 ore, de două ori mai mult decât media globală. Platformele din Rusia sunt controlate de oligarhul Alisher Usmanov, principalul finanţator al Digital Sky Technologies, care deţine o cotă importantă din „Vkontakte” şi „Mail.ru” şi este reprezentantul reţelelor americane „Facebook” şi „Twitter” în Rusia. Mai mult, în 2007, prin intermediul companiei SUP Media, controlată alături de Aleksandr Mamut, Alisher Usmanov a cumpărat şi „LiveJournal”.

„Vkontakte” este lider de piaţă în Rusia. Platforma a fost lansată în 2007 şi continuă să introducă noi caracteristici. Este un competitor serios al „Facebook” atât în Rusia, cât şi ţările vorbitoare de limbă rusă. Utilizatorii activi sunt tineri, majoritar studenţi, deşi reprezentanţii companiei susţin că mai mult de 60% din publicul lor îl reprezintă utilizatorii peste 25 de ani. Din cauza poziţiei dominante, acesta are un impact major asupra statisticilor generale de utilizare a social media în Rusia[55].

„Odnoklassniki” se concentrează pe schimbul de mesaje şi fotografii. A fost fondat în 2006, a precedat „Vkontakte” şi este parte a platformei „Mail.ru”. Unele din caracteristicile sale includ abilitatea de a evalua fotografiile altor persoane, pentru a vedea cine a vizualizat profilul dvs., chat-ul on-line, şi o listă în timp real cu cine vizitează contul (cu link-uri pentru profilurile lor). „Odnoklassniki” are o concentraţie relativ mare de utilizatori în segmentul de vârstă 25-35 de ani, fiind „mai în vârstă” decât publicul de bază al „VKontakte”[56].

„Mail.ru”/„MoiMir” a fost lansat în 2007 şi atrage utilizatorii prin integrarea platformei de e-mail, care este cea mai populară din Rusia. Cifrele medii scăzute de utilizare zilnică reflectă faptul că mulţi oameni ajung la site ca urmare a conturilor de e-mail şi mail.ru. „MoiMir” are caracteristicile standard ale unui site de social networking. Pe termen lung, este greu de văzut o existenţă a sa independentă, având în vedere că este proprietatea „Odnoklassniki”[57].

„LiveJournal”/ „ЖЖ”nu este un site de social media în sensul de link-uri de partajare şi actualizări de stare, ci mai degrabă un site de blogging axat pe crearea de conţinut, cu caracteristici de social media. A apărut ca platformă de postare pentru jurnaliştii şi intelectualii ruşi care doresc libera exprimare. Deşi este un site .COM (vs .ru), a ajuns să fie folosit de utilizatorii ruşi mai ales pentru iniţialele sale ruseşti „ЖЖ”. Potrivit site-ul companiei, segmentul rusesc de „LiveJournal” are mai mult de 30 de milioane de utilizatori lunar, 5 milioane de conturi chirilice şi 250 de milioane de postări[58].

„Facebook” a câştigat rapid utilizatori ruşi de trafic, în mare parte în detrimentul „Vkontakte”, după ce a început să ofere o interfaţă în limba rusă. Atrage un public tânăr, care are deja pe „Facebook” prieteni internaţionali, cu care se poate conecta pe o platformă comună. Acest segment demografic reprezintă în Rusia cel mult 10% din populaţie. Interfaţa cu utilizatorul şi uşurinţa de utilizare a platformei sunt superioare comparativ cu „Vkontakte”, majoritatea utilizatorilor continuând să menţină conturi pe ambele platforme.

„Twitter” s-a extins rapid în Rusia, mai ales după ce s-a certificat importanţa sa ca formă de informare. Premierul Dmitri Medvedev este un utilizator fidel, împreună cu mai mult de un milion de compatrioţi[59].

Analiza de reţea aplicată la nivelul Armatei de trolli

În analiza de reţea am urmărit evoluţia principalelor platforme de socializare în intervalul august 2012 – august 2014, când Federaţia Rusă a anexat Peninsula Crimeea.

Folosirea motorului rus de căutare „Yandex” a relevat faptul că în intervalul indicat, pe „Vkontakte” numărul utilizatorilor s-a majorat, ajungând la 23,4 milioane de utilizatori (54,2% din populaţia rusă on-line, în luna august 2014), de la 15,3 milioane în august 2012. Durata medie zilnică a utilizărilor a fost de 20 de minute.

Sursa: pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015

Pe „Facebook”, numărul utilizatorilor a crescut brusc începând cu luna decembrie 2013, a înregistrat 10,7 milioane (24,7% din populaţia rusă on-line) în luna mai 2014, în principal din rândul elitelor ruse, şi a intrat ulterior într-o fază de platou. Durata zilnică medie de utilizare a fost de 3 minute.



Sursa: Populyarnye socialnye seti v rossii 2015

În ceea ce priveşte platforma „Odnoklassniki”, numărul utilizatorilor s-a majorat la 16,5 milioane de utilizatori (38,1% din populaţia on-line), de la 12,4 milioane în august 2012, iar durata zilnică medie de utilizare a fost de 25 de minute.

Sursa: Populyarnye socialnye seti v rossii 2015

„MoiMir” a înregistrat o majorare a numărului de utilizatori la 18,9 milioane (43,8% din populaţia on-line), de la 14,7 milioane în august 2012, şi o durată zilnică medie de utilizare de 9 minute.

Sursa: Populyarnye socialnye seti v rossii 2015

În cazul „Twitter”, cercetarea a indicat că în luna iulie 2012 au fost active zilnic doar 6,4% din conturile deţinute de cetăţeni ruşi, numărul lor ajungând la 60% în august 2014.

În paralel, datele publicate de organizaţia neguvernamentală TNS Rusia de monitorizare a social media au confirmat creşterea numărului de utilizatori ai platformelor de socializare în Rusia. Cercetarea TNS a urmărit statistica accesărilor în intervalul noiembrie 2012 – aprilie 2015 şi a cuprins „Vkontakte”, „Odnoklasnikki”, „Facebook”, „Moi Mir”, „Instagram” şi „LinkedIn”[60]. O creştere marcată au confirmat „Vkontakte”, „Odnoklasnikki”, „Facebook” şi „Moi Mir”, în timp ce „Instagram” a înregistrat o evoluţie constantă[61]. Cea mai mare creştere a înregistrat serviciul de microblogging „Twitter”: dacă la sfârşitul anului 2012 traficul lunar era de 10 milioane, în 2015 acesta a fost de 202 milioane de postări pe Ipad şi 287 de milioane la posturile tv, situându-se al doilea după „Vkontakte” – 21,5 milioane.

În 2015, clasamentul platformelor de socializare din Rusia s-a schimbat, „Facebook” depăşind „Moi Mir”, care a ocupat anterior locul al treilea, după „Vkontakte” şi „Odnoklassniki”.

Numărul utilizatorilor reţelelor sociale din Rusia (mil/ lună)

Sursa: Cossa.ru/news

Creşterea numărului de utilizatori înregistrată de „Twitter” a fost strâns legată de noua formă de propagandă pro-Rusia, folosită de Moscova[62].

Cotidianul britanic „The Guardian” a confirmat că „Armata de trolli” a postat comentarii pe site-urile diferitelor publicaţii, articole, blogguri, camere de chat şi forumuri prin intermediul unor trolli[63]. Ulterior, cotidianul a atenţionat că cele mai vehemente comentarii pro-ruse au fost pe subiecte privind Ucraina, respectiv că cele mai multe au provenit de la utilizatori care au apărut brusc pe fondul escaladării evenimentelor din Ucraina. „The Guardian” a remarcat o corelaţie între aceste comentarii, repetarea unor fraze indicând utilizarea unei anumite formule şablon[64].

În urma unei investigaţii proprii, jurnaliştii ruşi de la publicaţia ”Novaia Gazeta” au confirmat că trollii au avut „misiunea de a modela” percepţia opiniei internaţionale referitoare la conflictul din Ucraina, subiect care a avut şi are o componentă importantă în paginile publicaţiilor din străinătate[65]. Tema a fost abordată şi de site-ul buzzfeed.com, unde au apărut şi reacţii, cele mai fervente fiind din partea lui Leonid Bershidsky, editorialist la agenţia Bloomberg[66].

Vizualizarea şi monitorizarea unui număr de 20.500 de conturi pro-Kremlin de pe „Twitter” au dezvăluit o formă de manipulare a datelor pe reţeaua de Internet din Rusia – Runet – derulată prin intermediul „Armatei de trolli”. „Twitter” nu a fost o excepţie, tot mai mulţi utilizatori observând mesaje similare în timpul evenimentelor din Ucraina. Fluxul înregistrărilor de noi conturi s-a realizat la intervale scurte de timp, noii utilizatori înregistrându-se doar cu data naşterii.

Sursa: thetrumpet.com

Alec Luhn, analist economic american care lucrează la TNS Rusia, a căutat pe „Twitter” reţele constituite prin postarea unor fraze cum ar fi „pro- Kremlin”, „troli pro-ruşi” şi chiar a hashtag-ului #Kremlinbots (#Кремлеботы). El a realizat mai multe capturi de ecran ale unor utilizatori, care au confirmat desfăşurarea presupusei activităţi de troll[67].

Analistul a colectat mai multe conturi pe care s-au postat fraze cheie, fapt ce a relevat fie constituirea unei comunităţi mari, fie doar o listă de utilizatori prezentaţi într-o captură de ecran, pe care apoi le-a împărţit în grupuri marcate cu A, B, C şi D .

Grupa A s-a constituit având ca sursă de pornire un mesaj livrat de PressRuissa – un cont de parodie (în prezent suspendat) care a postat mesaje conţinând un amestec de satiră şi comentarii de dezinformare şi părtinire. Trollerii ruşi au postat simultan, la 13.03.2015, acelaşi mesaj potrivit căruia „Novaya Gazeta sprijină activitatea lor”. Cele mai active conturi au fost cele ale utilizatorilor şi Falcon News Intl. (PressRuissa).

Grupa B s-a format din trolli care s-au evidenţiat prin tendinţa lor de a posta acelaşi mesaj în limba rusă sau în limba engleză, cu scopul de a induce ideea unei posibile erori în software-ul lor de control „RSS în modul offline” – de exemplu, contul Леонид Верхратский (@ GCL2BUugsq4n5JL) 01.04. 2015.

Grupa C a vizat trolli pro-ruşi care au postat despre o presupusă ofensivă a forţelor pro-ruse asupra oraşului #Mariupol. Exemplu – contul pic.twitter.com/AiH95Dp1wb.

Eşantionul pentru Grupa D a fost reprezentat de conturile trollilor care au diseminat mesajul de război „Cred că Marele Război va începe!”. Exemplu – contul Pic.twitter.com/kCVDioIAGH. S-au folosit hashtagurile : #RussiainvadedUkraine şi #russia[68].

Toate cele patru grupuri au fost unite într-un singur set de date, rezultând un total de 17.590 de conturi de „Twitter”. Metadatele au confirmat că marea majoritate erau trolli. 93% nu aveau indicată locaţia pe profilul lor, 96% au furnizat doar date despre fusul orar, iar 97% nu au avut salvate pe conturile „Twitter” secţiuni favorite[69]. De asemenea, în ciuda faptului că a produs o medie de 2.830 de conturi, acestea nu au interacţionat aproape niciodată cu alţi utilizatori de pe „Twitter”.

Un rezultat şi mai surprinzător a venit atunci când au fost vizualizate relaţiile ulterioare ale grupurilor de trolli. Chiar dacă probele au fost luate de la patru surse diferite, reţeaua combinată s-a dovedit a fi intens interconectată. Toate cele 17.590 de conturi au relevat existenţa unor interconexiuni strânse şi lipsa de clustere izolate. Acest lucru contrastează puternic cu ideea de la care s-a pornit (Sursa: globalvoices.org), setul final de date nu a prezentat grupuri izolate sau aberante şi a sprijinit ferm ideea că trolii au fost creaţi şi sunt controlaţi de către o singură agenţie[70].

Rezultatele au arătat că perioadele în care au fost înregistraţi trolli, au coincis cu începerea protestelor Euromaidan din Ucraina (2013) şi ulterior cu intervenţiile armate ale militanţilor pro-ruşi în estul Ucrainei (primăvara 2014)[71]. În privinţa celorlalte platforme, după anexarea Peninsulei Crimeea, cercetările privind vârsta, sexul, distribuţia regională şi conţinutul mesajelor trollilor au arătat că începând cu luna martie 2014, „Vkontakte” a deţinut poziţia de top, având cea mai mare audienţă lunară şi cei mai activi utilizatori.

Sursa: https://globalvoices.org/

Comparativ cu statisticile din 2013, după anexarea Crimeii, „Facebook” aproape şi-a dublat numărul de utilizatori. De asemenea, „Vkontakte” şi „Odnoklassniki” şi-au păstrat poziţiile de conducere pe piaţă, însă suprapunerea publicului lor a crescut semnificativ.

„Vkontakte” a avut cea mai mare şi mai rapidă creştere, ajungând la un număr record de vizitatori în noiembrie 2015, pe fondul deciziei Kiev-ului de a sista furnizările de energie electrică în Crimeea. Audienţa „Vkontakte” a fost similară cu cea a postului de televiziune „Russia 1” (principal canalul TV din Rusia) şi mai mare decât a altor canale de televiziune naţionale[72].

Sursa: nuzzel.com

Concluzii

Prin acest studiu am urmărit clarificarea ideii potrivit căreia analiza de reţea este utilă în identificarea noului mod de acţiune al propagandei ruse, derulat prin intermediul „Armatei de trolli”. Activitatea acestora s-a intensificat în jurul conflictului din Ucraina şi a avut drept scop modelarea opiniei internaţionale prin deturnarea atenţiei şi împiedicarea derulării unei dezbaterii pe această temă. De asemenea, s-a desprins clar ideea că în paralel cu dezvoltarea platformelor de socializare în Federaţia Rusă, analiza de reţea a devenit din ce în ce mai importantă în identificarea şi contracararea noilor tehnologii propagandistice folosite de autorităţile ruse încă de la începutul Euromaidanului din Ucraina.

Trolii ruşi au preluat şi promovat insistent şi sistematic, în momente cheie ale conflictului ruso-ucrainean, idei ale propagandei ruse. O dată cu publicarea raportului intitulat „Ceaţa minciunii. Strategia rusească a minciunii şi conflictul din Ucraina”, la 25.05.2016, elaborat de Institutul Afacerilor Internaţionale din Finlanda, s-a confirmat ideea că mesajele postate de trolii ruşi pot fi încadrate în conceptul de „metanarative”, ce constă în reluarea promovării anumitor teze ideologice specifice perioadei sovietice, cu scopul de a aduce confuzie în mintea cititorului şi de a genera îndoieli prin lansarea unei multitudini de versiuni şi explicaţii privind unul şi acelaşi eveniment.

Elena Onu este absolventă a programului de Master Studii de Securitate al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti.

