Premierul Marii Britanii, Theresa May, anunţă alegeri anticipate în 8 iunie VIDEO

Într-o declaraţie-surpriză făcută în faţa reşedinţei sale oficiale din Downing Street, May şi-a comunicat decizia de a nu mai aştepta până în 2020, an în care trebuia să aibă loc următorul ciclu electoral.

May şi-a motivat decizia prin lipsa de susţinere din Parlament faţă de planul guvernului său pentru mandatul de negociere cu UE pentru Brexit. Guvernul are un plan de Brexit care va pemite ca Regatul Unit să recâştige controlul legislaţiei şi frontierelor sale, aceasta este abordarea corectă, a spus May, adăugând că alte partide se opun şi de aceea Marea Britanie are nevoie de unitate.

“Ar trebui să existe unitate în Westminster (Parlament). Dar nu este”, a continuat ea, amintind că laburiştii ameninţă că vor vota împotriva acordului final de Brexit. Premierul britanic afirmă că nu este pregătită să pună în pericol negocierile de Brexit şi că, dacă nu vor fi alegeri vor continua jocurile politice. Ea va propune miercuri miercuri în Camera Comunelor ca alegerile să aiba loc pe 8 iunie.