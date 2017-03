Un cântăreţ celebru va apărea în noul sezon Game of Thrones, iar producătorii au anunţat câte episoade va avea ultimul sezon VIDEO

Cântăreţul britanic Ed Sheeran (26 de ani), celebru pentru melodii precum „Thinking Out Loud“ - care i-a adus şi două premii Grammy -, „Shape of You“ şi „Castle on the Hill“, va avea un rol episodic în îndrăgitul serial de la HBO, au anunţat duminică producătorii David Benioff şi Dan Weiss la South by Southwest Film Festival din Austin, Texas. Aceştia spun că artistul este unul dintre cântăreţii preferaţi ai actriţei Maisie Williams, interpreta personajului Arya Stark.

„De câţiva ani încercăm să-l aducem pe Ed Sheeran în show pentru a o surprinde pe Maisie şi anul acesta am reuşit în sfârşit“, a spus Benioff, care a refuzat să dezvăluie detalii despre personajul pe care îl va interepreta cântăreţul.

Sezonul trecut, în serial şi-au făcut apariţia mai mulţi artişti, printre care Gary Lightbody din trupa Snow Patrol, Will Champion de la Coldplay, trupele Sigur Rós şi Mastodon.

Ed Sheeran va apărea în sezonul şapte din „Game of Thrones“

„O mulţime de cântăreţi spun că le-ar plăcea să facă parte din show, iar noi le spunem că filmarea unei scene este foarte plictisitoare. «O să urăşti asta. Vei sta pe aici trei zile, câte 12 ore pe zi»“, a spus Weiss.

Producătorii au dezvăluit cu această ocazie că solistul trupei Sigur Rós, Jónsi Birgisson, şi-a dorit să plece după ce a jucat în sezonul 3, într-o scenă de la nunta lui Joffrey cu Margaery, însă nu şi-a dat seama că trebuie să mai rămână pentru alte câteva zile pe post de figurant. „A fost un băiat super de treabă în legătură cu asta“, a adăugat Weiss.

Tot cu ocazia acestui eveniment, Benioff şi D.B.Weiss au dezvăluit că cel de-al optulea sezon, care este şi ultimul, va avea doar şase episoade. Sezonul 7, care va avea premiera pe 16 iulie 2017, va avea şapte episoade, în vreme ce toate celelalte sezone au avut fiecare câte 10 episoade.