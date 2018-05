Schimbări în juriul noului sezon „Next Star“. Cine a părăsit show-ul FOTO

Astfel, dacă în sezoanele precedente juriul show-ului de talente era format din patru persoane, în cel de-al nouălea sezon vom regăsi doar trei artişti la masa juriului: Lidia Buble, Pepe şi Dorian Popa.

Lidia Buble (24 de ani) este pentru prima dată membru al juriului în emisiune, înlocuind-o pe Alina Eremia (25 de ani). De asemenea, cântăreţul CRBL a părăsit şi el show-ul Antenei 1. Dorian Popa se află pentru a patra oară în această postură.

„Pentru mine, «Next Star» a fost, este şi va fi proiectul meu de suflet şi îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că am şansa să fac parte din acest proiect. Am fost extrem de încântat când am aflat că reîncepem filmările. Aşadar, aşteptăm pe scena show-ului cei mai talentaţi copilaşi şi îi sfătuim pe părinţi să nu-i ţină pe copii acasă, dacă aceştia sunt talentaţi şi vor să vină pe scena de la «Next Star». De asemenea, abia aştept să-l revăd pe Dan Negru, alături de cei mai talentaţi copii ai României şi îmi doresc să văd cu ce noutăţi va veni acest sezon. Căci vor fi foarte multe surprize pentru telespectatorii noştri“, spune Dorian Popa.

„Propunerea pe care am primit-o, de a face parte din juriul «Next Star», a fost bucuria sfârşitului de primăvară. Sper să fac faţă emoţiilor din cadrul concursului, pentru că nu a existat vreo ediţie «Next Star» la care eu să nu vărs măcar o lacrimă. Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu vreau succes nemăsurat, bani cu nemiluita sau palate, ci îmi doresc, deşi ştiu că nu se poate, să rămân copil mult timp de acum încolo. Sper ca fiecare spectator să regăsească, în momentele «Next Star», bucăţele din copilăria peste care a trecut, poate, prea repede”, a declarat Lidia Buble.

Cel de-al nouălea sezon al show-ului „Next Star”, prezentat de Dan Negru, va aduce, în această vară, la Antena 1, cei mai talentaţi copii din cele mai diverse domenii, printre care muzica, dansul, sportul, teatrul.