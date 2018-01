Doina Gradea, şefa interimară a TVR, a pierdut procesul cu Andreea Berecleanu: „Mi-au fost aduse acuzaţii lipsite de orice pertinenţă şi insulte“

„Procesul soluţionat prin decizia pronunţată de Tribunalul Bucuresti a vizat articolul publicat de Doina Gradea pe 28 septembrie 2015 pe blog. În articol mi-au fost aduse acuzaţii lipsite de orice pertinenţă, insulte şi calomnie, prin relatarea unor fapte complet neadevărate. Obligarea Doinei Gradea la a cere scuze este o consecinţă a constatării de către instanţă a caracterului mincinos al acuzaţiilor şi insinuărilor acesteia din cadrul articolului, raportat la adevărata stare de fapt: eu nu am prezentat niciodată emisiunea matinală de la Pro TV, nici alături de Andrei Zaharescu şi nici în vreo altă formulă. Discuţiile pe care acesta l-a avut cu persoanele din conducerea Pro TV nu m-au privit, urmare fiind faptul că după ce Andrei Zaharescu a părăsit Pro TV, în anul 1998, eu am mai rămas la Pro TV încă cinci ani, până în 2003, când am plecat la Antena 1“, a explicat Andreea Berecleanu pentru Observator