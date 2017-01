Înregistrările cu Sebastian Ghiţă difuzate de RTV, motiv de ceartă în prima şedinţă CNA din 2017: ce păreri au avut membrii instituţiei

În deschiderea primei şedinţe CNA din acest an, Dorina Rusu a anunţat că a făcut sesizări pentru fiecare din înregistrările video cu fostul deputat Sebastian Ghiţă, difuzate de postul România TV, precizând că va proceda în aceeaşi manieră şi în cazul celorlalte televiziuni care au preluat subiectul.

„Dezinformarea şi manipularea au ajuns la dimensiuni foarte grave. Sigur, nu ştiu dacă există sau nu ceva adevărat în dezvăluirile postului România TV. Asta nu este de competenţa mea ca membru CNA, asta trebuie să analizeze instituţiile abilitate. Însă, cred că este de competenţa noastră să analizăm modul în care sunt respectate sau încălcate prevederile din legislaţia audiovizuală. Noi sigur nu putem interveni niciodată înainte de difuzarea pe post. Însă, cred că dacă de-a lung timpului ne-am fi făcut cum trebuie datoria nu s-ar fi ajuns chiar până aici. Se invocă de fiecare dată când se difuzează şi se discută despre aceste dezvăluiri libertatea de exprimare. Orice om poate să spună ce consideră, însă felul în care se dezbat aceste aşa-zise dezvăluiri nu are niciun fel de legătură cu regulile jurnalismului şi cu legislaţia audiovizuală“, a declarat Dorina Rusu, citată de News.ro.

În replică, Monica Gubernat a spus că ceea ce se difuzează la România TV este doar „o mică parte a acestui puzzle“.

„Dacă vrem să luăm într-adevăr măsuri trebuie să monitorizăm tot, pentru că aceste înregistrări au fost difuzate de toate televiziunile. Am văzut că aţi invocat articolul 64. 1. a în cererea de monitorizare - asigurarea distincţiei între fapte şi opinii. Încercăm să privim, totuşi, imaginea de ansamblu, pentru că am un deja-vu. În perioada 2009 - 2012 o fostă colegă secundată de mai timidul domn Jucan cereau cu insistenţă închiderea unui post TV tocmai pentru că se dezinforma şi se manipula. Nu vreau să ajungem în acea situaţie. Vreau să privim o imagine de ansamblu şi să ne facem şi noi datoria. Acele înregistrări s-au difuzat şi s-au discutat pe toate televiziunile şi tocmai pentru că nu se cunosc faptele se ajunge la acest tip de speculaţii şi de discuţii pe care dumneavoastră le consideraţi dezinformare şi manipulare. Ar trebui să avem o imagine de ansamblu şi să gândim împreună ce monitorizăm şi ce dorim, pentru că nu voi fi niciodată de acord cu interzicerea vreunui subiect. Înţeleg că asta doriţi dumneavoastră, să interzicem un subiect. Cristian Sima vă spune ceva?“, a spus Monica Gubernat.

„Aţi luat-o pe arătură!“, „Daţi dovadă de habotnicie“

Dorina Rusu i-a răspuns Monicăi Gubernat că „a luat-o pe arătură“, colega ei reproşându-i că este de „o decenţă incredibilă“ şi că dă dovadă de habotnicie.

„Nu am nicio legătură cu niciuna dintre persoanele care au fost aici înaintea mea. Nu sunt nici habotnică, nici într-un fel. Eu am făcut sesizări doar pentru România TV pentru că acolo a început. Am de gând să fac şi pentru celelalte pentru că vreau să avem o imagine de ansamblu. Eu nu ştiu şi nu am de unde să ştiu ce este şi nu adevărat în dezbaterea aceea. Eu am de gând să respect legislaţia, nu am de gând să fac nimic altceva. Nu pornesc niciodată o sesizare de la ideea de a închide un post. Am invocat legislaţia de fiecare dată şi nu aşa se pune problema“, a mai spus Dorina Rusu.

Şedinţa CNA a fost condusă de Răsvan Popescu şi s-a desfăşurat în prezenţa membrilor Radu Călin Cristea, Dorina Rusu, Radu Bogdan Herjeu, Gabriel Tufeanu, Laura Georgescu, Monica Gubernat şi Orsolya Eva Borsos.

Membrul CNA Valentin Jucan, care nu a fost prezent la prima şedinţă din an, a avut mai multe luări de poziţie în legătură cu difuzarea de către România TV a unei serii de înregistrări video cu omul de afaceri Sebastian Ghiţă, inculpat în două dosare de corupţie şi în prezent dat în urmărire internaţională în vederea arestării preventive.

Jucan a acuzat postul de o posibilă complicitate la fuga afaceristului, dar şi de complicitate la şantaj, în timp ce despre CNA, instituţie din care face parte, a afirmat că „tolerează toate mizeriile mascate sub titulatura de «jurnalism».“ Mai mult, membrul CNA a precizat chiar că va solicita forului audiovizual să închidă televiziunea.

Înregistrările lui Ghiţă

Amintim că, la o săptămână după ce a dispărut, pe 28 decembrie, fostul deputat şi omul de afaceri Sebastian Ghiţă a reapărut, însă doar la România TV, într-o înregistrare video în care vorbeşte, printre altele, despre legăturile şefei DNA Laura Codruţa Kovesi cu politicienii şi serviciile secrete: „O întreb pe doamna Kovesi dacă îşi aminteşte petrecerea din vila din Sinaia în care ea cu Vasile Dâncu şi mine cântăm cu lăutarii La Chilia-n port, varianta cu statul de drept.“

Pe 29 decembrie, postul difuzează a doua înregistrare cu Ghiţă, în care susţine că „toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite“ şi continuă atacurile la adresa DNA.

Sebastian Ghiţă, dispărut din 21 decembrie, a susţinut pe 2 ianuarie, într-o nouă înregistrare, că Nicolae Popa, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în legătură cu prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii şi care a plecat din ţară în anul 2000, a fost adus în România din Indonezia pe banii unei firme din Ploieşti, care a plătit 200.000 de euro, „la cererea Laurei Codruţa Kovesi şi a statului român“.

În fine, la doar câteva ore de la momentul în care a fost dat în urmărire naţională pentru a fi arestat, Ghiţă face noi dezvăluri la postul său de televiziune. El susţine că Victor Ponta ar fi fost şantajat să o numească pe Laura Codruţa Kovesi la şefia DNA în 2014.

Dosarele lui Ghiţă

Sebastian Ghiţă este urmărit penal de DNA Ploieşti, alături de Victor Ponta, în dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair în România, în anul 2012. Potrivit procurorilor, Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghiţă pentru a organiza vizita lui Tony Blair, iar în schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD.

Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată în alte două dosare penale. Unul dintre acestea, în care, alături de Ghiţă, sunt acuzaţi şi foştii şefi ai Parchetului Curţii de Apel Ploieşti Liviu Tudose şi Aurelian Mihăilă, fostul şef al IPJ Prahova Viorel Dosaru şi fostul şef al Direcţiei Generale Anticorupţie Prahova Constantin Ispas, se află pe rolul instanţei supreme. În acest dosar, Sebastian Ghiţă este acuzat de dare de mită, cumpărare de influenţă, şantaj şi spălare de bani.

În cel de-al doilea dosar, aflat tot pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Sebastian Ghiţă este judecat alături de fostul primar al Ploieştiului Iulian Bădescu. Ghiţă este acuzat că i-a dat lui Bădescu o casă pentru a primi finanţare de la bugetul local pentru asociaţia Basket Club Asesoft.

De asemenea, Sebastian Ghiţă mai este urmărit penal în dosarul în care cumnatul fostului premier Ponta, Iulian Herţanu, este acuzat de fraude cu fonduri europene şi alte infracţiuni. În acest dosar sunt cercetaţi şi fostul şef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum şi fiul acestuia, Vlad Cosma.