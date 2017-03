Contabilii responsabili de gafa de la Oscar au primit ameninţări cu moartea: cei doi beneficiază de protecţie

Potrivit PricewaterhouseCoopers (PwC) măsuri de securitate au fost luate la locuinţele celor doi, iar site-ul TMZ.com a precizat că perechea trăieşte cu teamă acum după ce ar fi primit ameninţări pe reţelele de socializare, iar fotografii cu casele lor au fost publicate în mediul online.

Contabilii nu vor mai avea niciodată permisiunea de a se ocupa vreodată de procesul de votare de la Oscaruri şi nici să mai înmâneze plicuri la galele Oscar, a declarat purtătorul de cuvânt al Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts & Sciences - AMPAS), însă nu-şi vor pierde slujbele în cadrul firmei PwC.

PwC, care organizează procedura de votare pentru premiile Oscar de 83 de ani, şi-a asumat întreaga responsabilitate pentru uriaşa eroare din finalul galei de duminică seară, care i-a uluit pe spectatorii prezenţi la Dolby Theatre din Los Angeles şi pe milioanele de telespectatori din lumea întreagă.

#Oscars shocker: Warren Beatty reads the wrong Best Picture winner, 'La La Land' didn't win — 'Moonlight' did. pic.twitter.com/iB6TLxyTn5