Tom Hardy, detalii despre momentul în care Shia LaBeouf l-a atacat şi l-a făcut KO la filmări: „M-am trezit în braţele cuiva. Am vrut să plec, dar nu m-au lăsat“

Atât Hardy, cât şi LaBeouf sunt cunoscuţi pentru abordarea extrem de profundă a rolurilor pe care le primesc, aşa că nu a fost o surpriză pentru nimeni comportamentul pe care îl aveau pe platourile de filmare, având în vedere că jucau rolul unor fraţi ce aveau o relaţie tensionată.

FOTO Daily Mail

Actorul a continuat să-i laude performanţele actoriceşti ale fostului său coleg: „Shia are capacitatea de a construi o scenă bazându-se exclusiv pe imaginaţia lui. Ştiu că roboţii nu există, dar când mă uit la el, parcă ii văd.“

Tom Hardy a povestit şi cum Shia l-a făcut K.O într-una din secvenţe, spunând despre fostul său coleg că „este o persoană dură, foarte intimidantă“: „M-a atacat. Consumase alcool. M-am trezit în braţele antrenorului meu şi l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis «Shia s-a întâmplat». Am vrut să plec, dar mi s-a răspuns că nu pot face asta, pentru că mai avem trei săptămâni de filmări“, a povestit actorul.

Alte probleme ale actorului

Anul trecut, actorul Shia LaBoeuf a fost arestat în Georgia pentru tulburarea ordinii publice şi pentru că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind reţinut în închisoarea Chatham, potrivit autorităţilor. El a fost eliberat câteva ore mai târziu, după ce a plătit o cauţiune de 7.000 de dolari. Actorul se afla în Savannah pentru filmări la pelicula independentă „The Peanut Butter Falcon“, potrivit „Variety“.





Shia LaBeouf a mai avut probleme de acest fel cu poliţia în ianuarie. Atunci el a fost arestat în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui eveniment organizat sub forma unui protest anti-Trump.

În 2014, actorul a fost arestat după ce a deranjat reprezentaţia musicalului „Cabaret“ de pe Broadway din New York, făcându-se vinovat atunci tot de tulburarea ordinii, comportament violent şi a primit îngrijiri pentru dependenţă.

Shia LaBeouf, născut pe 11 iunie 1986, la Los Angeles, şi-a început cariera ca actor pentru Disney Channel, în 1999, şi a devenit faimos datorită rolului din franciza „Transformers“.

Shia La Beouf FOTO Getty Images

Între filmele din distribuţia cărora a făcut parte se numără „Indiana Jones şi regatul craniului de cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ (2008), de Steven Spielberg, şi cele două producţii „Nymphomaniac“ (2013 şi 2014), de Lars Von Trier. În ultimii ani a optat tot mai mult pentru roluri în filme independente, precum „American Honey“, care a avut premiera la Cannes 2016.

Tom Hardy a fost nominalizat la Oscar în 2016 la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea personajului John Fitzgerald în „The Revenant”. Însă, premiul la această categorie i-a revenit lui Mark Rylance pentru apariţia sa în „Bridge of Spies“. Hardy mai poate fi văzut în serialul de succes „Tabu“.