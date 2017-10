Rapperul Nelly a fost arestat după ce a fost acuzat de viol: ce spune avocatul artistului

Totuşi, avocatul cântăreţului neagă acuzaţiile, iar într-o declaraţie pentru Variety acesta precizează că Nelly este victima unor acuzaţii fabricate. „Ancheta noastră iniţială a stabilit clar că acele acuzaţii sunt complet lipside de fundament şi credibilitate, având ca motivaţie lăcomia şi dorinţa de răzbunare. Sunt încrezător că, odată ce aceste afirmaţii scandaloase vor fi investigare temeinic, nu vor exista acuzaţii oficiale. Nelly este pregătit să urmeze toate căile legale pentru a remedia orice prejudiciu cauzat de această acuzaţie falsă“, a declarat avocatul artistului.

Purtătorul de cuvânt al departamentului de poliţie din Auburn a precizat pentru The Guardian că Nelly va apărea curând în faţa judecătorilor.

Nelly, care a mai avut în trecut probleme cu legea din cauza drogurilor, este cunoscut pentru hit-uri precum „Hot in Herre“, „My Place“ şi „Over and Over“, având în palmares trei trofee Grammy, inclusiv pentru Cea mai bună piesă rap – „Hot in Here“.

Nelly, pe numele real Cornell Iral Haynes Jr., a fost arestat la scurt timp după ce a încheiat un concert în Auburn, Washington, anunţă presa străină. Poliţiştii l-au ridicat pe rapper după ce o femeie a depus plângere, povestind că starul a violat-o în autocarul de turneu, care la momentul respectiv era parcat undeva în afara oraşului Seattle.