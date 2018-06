Pastila de motivaţie: Melania Medeleanu, despre lecţiile de viaţă învăţate de la copiii bolnavi de cancer

URMĂREŞTE interviul în modulul Adevărul Live

Pe Melania Medeleanu am întâlnit-o în „laboratorul“ în care se fac minuni pentru copiii bolnavi de cancer, la MagiCamp. Deşi am ajuns cu 30 de minute mai devreme, am aştepatat în faţa scării pentru că-mi spusese că va ieşi dintr-o întâlnire şi ar vrea să aibă timp pentru masa de prânz. Timpul nu i-a fost suficient, dar asta nu a împiedicat-o să se bucure că ne vede, mai ales că echipa de filmare era formată din foşti colegi, din vremea când lucra la Prima TV. De cum am intrat, m-a surprins cu modul în care transmite emoţiile pe care le trăieşte. Până au reglat colegii camerele de filmat, mi-a vorbit despre copiii din proiectele la care lucrează. Are un mod fascinant de a povesti experienţele trăite cu aceştia şi spune că una din cele mai importante lecţii pe care le-a învăţat de la ei este că fiecare secundă se trăieşte, că viaţa este despre acum şi că nu avem nicio garanţie pentru mâine.

„Mi-au răsturnat viaţa în cel mai dur şi frumos mod cu putiţă. M-au restat aproape complet, m-au reaşezat şi m-au învăţat să dau măştile jos, să trăiesc fiecare clipă şi să dau un sens vieţii mele“, a spus Melania Medeleanu în cadrul rubricii „Pastila de motivaţie“.