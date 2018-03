Ce spune Gina Pistol despre zvonurile conform cărora ar fi însărcinată FOTO

Prezentatoarea de televiziune Gina Pistol (35 de ani), care are o relaţie cu Smiley (34 de ani) de aproxmativ un an, potrivit click.ro, s-a aflat în centrul atenţiei în ultima perioadă, după ce zvonurile conform cărora este însărcinată au luat amploare.

Totul a pornit după ce chef Cătălin Scărlătescu a făcut o declaraţie în spirit de glumă potrivit căreia Gina Pistol ar urma să aibă o fetiţă. Cei doi sunt prieteni foarte buni şi colegi în show-ul „Chefi la cuţite“.

Speculaţiile s-au înteţit şi după ce Dan Capatos a felicitat-o la rândul lui pe vedetă în timpul emisiunii pe care o moderează la Antena 1, afirmând că şi el a auzit că ar fi însărcinată cu o fetiţă.





FOTO Antena 1

În urma acestor speculaţii, prezentatoarea show-ului culinar „Chefi la cuţite“ a decis să lămurească situaţia: „Nu, nu sunt însărcinată. Nu îmi doresc lucrul acesta foarte mult. Nu e o prioritate acum pentru mine. Când se va întâmpla, se va întâmpla şi atât. Doar că nu e o perioadă pentru mine acum.“

„Ca de obicei, eu voi fi alături de concurenţi, de susţinători şi voi afla o parte din poveştile lor de viaţă, căci cel de-al cincelea sezon «Chefi la cuţite» va fi unul de poveste din toate punctele de vedere. Am avut ocazia să văd oameni determinaţi, al căror parcurs a fost presărat şi cu momente mai grele, dar oameni care au decis ca fiecare capitol să se contureze cât mai frumos. Eu sunt un om foarte empatic, mă consum foarte mult şi chiar dacă am încercat să mă detaşez, trebuie să mărturisesc că şi în acest sezon am plâns alături de ei, în culise. Îmi doresc ca fiecare să treacă mai departe, pentru că pot vedea realmente cât de mult înseamnă această emisiune pentru ei“, mărturiseşte Gina Pistol.

FOTO Antena 1