144.890 de copii de 14-15 ani din întrega ţară susţin cel mai important examen din viaţa lor, examen determinant pentru parcursul educaţional la liceu şi asta pentru că 80% din media de admitere este reprezentată de acest examen. Sunt nevoiţi să dea un randament maxim, să se concentreze 2 ore, în două zile şi atât. Cam asta e tot.

Şi Ministerul Educaţiei mi-aş fi dorit să nu fie suspendat. Dacă am avea lideri devotaţi, cu vocaţie şi responsabilitate, competenţi şi puternici, cu conştiinţa demnităţii publice nu ne-am pune astfel de probleme. Nu ar exista demisii. În alb sau roşu. Ministrul, secretarii de stat, directorii din direcţii şi în teritoriu inspectorii şcolari, directorii de şcoli şi-ar îndeplini exemplar datoria pentru că ar respecta principiile şi viziunea pe termen lung al unui învăţământ de succes din România şi desigur prevederile legale. Nu ar exista nicio suspiciune de fraudă sau înşelăciune. Examenele s-ar desfăşura fără să existe înregistrări video.

De fapt nu cunosc alte activităţi publice care să fie monitorizate video. Câtă ruşine şi dezonoare pentru cadrele didactice. Instalarea camerelor video este o jignire la adresa profesorilor supraveghetori, care nu mai prezintă credibilitate. Sper să dispară în curând şi demnitatea să fie la locul ei. Am susţinut şi eu examene la universităţi din mai multe oraşe şi ţări ale Europei, dar niciodată nu am văzut vreun poliţist sau jandarm care să păzească instituţia. Nu e puşcărie. Vă daţi seama la ce anomalii am ajuns, ce tip de naţiune şi cultură suntem şi la ce practici ne pretăm.

Personal, nu sunt acord cu ponderea ridicată de 80%. Pe de o parte, pentru că un elev are o evoluţie diferită cel puţin în perioada gimnaziului pregătindu-se la mai multe discipline, iar 20% pentru întregul său efort din cei 4 ani, prin zeci de teste şi teze este prea puţin. Pe de altă parte, pentru că managementul emoţiilor la 14, 15 ani este încă deficitar la români, pentru că nu suntem instruiţi în a ne gestiona emoţiile şi stresul şi în a ne eficientiza atenţia şi concentrarea. Cum susţin de atâtea ori, şcoala ne predă orice, dar nu ne învaţă cum să ne gestionăm emoţiile, cum să învăţăm eficient, cum să facem faţă stresului, deşi ne confruntăm cu stresul zilnic. Rolul psihologiei în mediul şcolar din România este egal cu zero. Există niscaiva ore de autocunoaştere şi dezvoltare personală dar pe alocuri, predate de nespecialişti şi fără vreo influenţă considerabilă. Profesorii îţi predau lecţia şi îţi impun să o memorezi, neţinând seama că într-o şcoală, într-o clasă fiecare copil are un background unic, un nivel intelectual diferit, capacităţi, resurse, sprijin şi situaţie familială care influenţează învăţarea. Or, toţi trebuie să înveţe. La unison. Şi toţi trebuie să susţină acelaşi examen. Şi cel cu nevoi speciale, abilităţi cognitive scăzute cât şi cel cu performanţe ridicate.

Acest fapt a determinat isteria meditaţiilor cel puţin pentru anii terminali. Existenţa fenomenului generalizat este un indicator clar al ineficienţei învăţământului de stat în pregătirea pentru examenele obişnuite. Admit necesitatea unor meditaţii contextuale ca supliment de pregătire în cazul unor concursuri, olimpiade, ori competiţii internaţionale, dar să plăteşti un an întreg meditaţii la mate, română, şi ce-o mai fi, doar pentru a te pregăti din ceea ce0 faci în mod firesc la şcoală şi pentru a susţine examene din ceea ce este de bun simţ predat în şcoală pare a fi exagerat şi nedrept. Cred că sunt şcoli unde 9 din 10 copii sunt nevoiţi să fie meditaţi. Şi la liceu asemenea. Să nu mai amintesc de meditaţiile la limbile străine sau la alte discipline. Pare a fi un învăţământ paralel.

Fără a cunoaşte ce se întâmplă la nivelul ministerului, dacă ministrul mai trece pe la birou astăzi, 4.164 de centre trebuie să fie pregătite pentru desfăşurarea examenelor. Zeci de inspectori şcolari antrenaţi, mii de profesori implicaţi şi sute de mii de părinţi anxioşi. Una pesta alta tot în această perioadă a început şi Bacalaureatul. La limba română au fost evaluaţi 117.195 absolvenţi de liceu. Din păcate, aproape 2.000 de elevi au absentat.

Ce se întâmplă cu ei? Şi cu sutele de elevi care au picat Bacul în anii trecuţi?

Astăzi a început evaluarea naţională la limba română, iar miercuri va fi matematica. Cei cu limba maternă vor susţine o probă suplimentară. Pe saitul ministerului apare un comunicat extrem de scurt din partea Biroului de Comunicare ce include un număr de urgenţă în vederea semnalării unor posibile (dar nedorite) disfuncţionalităţi în derularea EN VIII 2017. Formulare de minister, totuşi!

Pe pagina de facebook a Ministerului Educaţiei nu mai este postat nimic din 15 iunie. Şi atunci o ştire despre ajutorul financiar în vederea achiziţionării unui calculator, conform unui ordin din 2004. Deci de vreo 12 ani, ministerul ajută elevii defavorizaţi din România, cu 200 de euro, să-şi cumpere un calculator. Anul acesta se estimează un număr de 1200 de beneficiari. Sărăcie...

Într-o eră a internetului, comunicarea online a Ministerul este totuşi slăbuţă. Pagina are sub 30.000 de likeuri, când 8/10 tineri utilizează zilnic internetul cel puţin 2-3h. Niciun mesaj de încurajare, niciun ghid, nicio indicaţie de pregătire pentru examen, nicio altă informaţie suplimentară. Nimic.

Pagina de facebook a Ministerului Educaţiei din Botswana are mult mai multe aprecieri, adică 36.000, cea din Somalia are 19.000, Myanmar 380.000 de like-uri, Singapore (5,6 milioane locuitori) vreo 230.000 de like-uri, cea din UK aproape 70.000, şi Departamentul de Educaţie din Statele Unite are 146.000. Ăştia pot.

Evaluarea naţională şi Bacalaureatul continuă, Ministerul ce face?

Ce urmăresc şi apreciez este BBC Family & Education News, pagină creată în 31 octombrie 2016 care promovează scurte materiale cu scop educaţional, ajungând la 175.385 de aprecieri şi 180.775 de urmăritori în mai puţin de 1 an. Aş vrea şi eu un fel de Antena 3 Educaţie şi Familie sau România TV Educaţie şi Familie care să promoveze materiale sănătoase despre familie şi educaţie şi să fie extrem de mult apreciată.

Încă mă întreb de ce în România, la absolvirea clasei a VIII-a, toţi elevii, chiar dacă au sau nu abilităţi cognitive, interese, pasiune pentru matematică, trebuie să susţină examen obligatoriu la matematică. Şi Română. Nu puteau fi la alegere?

Vă răspund practic, pentru că o bună parte din elevii de clasa a VIII-a găsesc dificile exerciţiile de matematică din cadrul subiectelor. Şi nu pentru că nu ar fi pregătiţi, ci pentru că nu au abilităţi cognitive pentru matematică. Altora le este de neînţeles redactarea unei compuneri, naraţiuni sau eseu pentru că şi în cazul lor nu deţin abilităţi specifice creativităţii. Şi ce fac? Memorează ca odinioară comentarii şi teorii. Cam asta este şcoala.

