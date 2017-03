Liviu Dragnea îl dăscăleşte pe ministrul de Finanţe: Foarte „inspirat”, după două luni deja vorbeşte de tăieri

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a declarat miercuri, la lansarea raportului economic pentru România în 2017 al Comisiei Europene, că Guvernul condus de Sorin Grindeanu este pregătit să ia măsuri de reducere a cheltuielilor, în cazul în care va constata depăşirea ţintei de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB), astfel încât România să nu depăşească acest nivel.

Întrebat cum comentează această declaraţie, Liviu Dragnea a răspuns zeflemitor: „Da, o declaraţie foarte inspirată a domnului ministru. După două luni deja vorbeşte de tăieri".

Dragnea a precizat că premierul Sorin Grindeanu trebuie să vorbească cu ministrul, asigurându-l pe Ştefan că „nu are motive să se îngrijoreze”. „Sigur, nu am apucat să vorbesc cu dumnealui, cred că premierul trebuie să vorbească cu dumnealui, nu preşedintele Camerei. Dacă o să avem vreo şedinţă la partid, o să-mi permit să-l întreb şi eu, şi alţi colegi. Nu are motive să se îngrijoreze. Dacă programul de guvernare este urmărit punct cu punct şi implementat punct cu punct, nu are motive să se îngrijoreze, după părerea mea. Dar să vorbeşti în luna martie de tăieri de cheltuieli, mi se pare puţin cam grăbit. E părerea mea", a adăugat preşedintele PSD.

Vicepreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrivskis şi Comisarul pentru Afaceri Economice şi Financiare, Pierre Moscovici, au trimis, în februarie, ministrului de Finanţe, Viorel Ştefan, o scrisoare în care avertizează că, potrivit datelor disponibile, deficitului ar urma să depăşească 3% în 2017, ajungând la 3,6%, respectiv la 3,9% în 2018. Ei au cerut ca Executivul să anunţe măsuri clare pentru reducerea deficitului bugetar.

Viorel Ştefan consideră însă că Executivul este pregătit să ia măsurile necesare pentru a evita o astfel de situaţie.

”Guvernul şi-a anuntat intenţia de a rămane în ţinta de 3% deficit din PIB. Datoria publică este estimată să rămână sub nivelul de 38% din PIB. Guvernul este gata sa intervină în reducerea cheltuielilor dacă va constata depăşirea ţintei de deficit”, a declarat Ştefan.

Ministerul Finanţelor consideră că scrisoarea transmisă de Comisia Europeană arată doar o precupare, iar diferenţa dintre cele două abordări este rezultatul aplicării unor metodologii diferite de estimare.