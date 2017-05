Înţeleg că Liviu Dragnea îl va trage zdravăn de urechi pe Jean-Claude Juncker. Îi va adresa o scrisoare deoarece Comisia Europeană a avut tupeul să vorbească de rău politicile de la Victoria. Stimularea consumului prin eliminarea taxelor, prin reducerea contribuţiilor la CAS şi CASS şi prin creşteri salariale în sistemul bugetar fără niciun fel de criteriu de competitivitate fac rău economiei, susţine Bruxelles, care ne cere reforme structurale. Adică să consolidăm şcolile ca să nu le mai cadă copiilor tavanul în cap, să aibă unde să-şi cultive spiritul critic şi să facă niscaiva carte. Să facem autostrăzi care să nu se mai surpe sub greutatea roţilor şi spitale în care să te internezi cu încrederea că te vei vindeca, nu cu convingerea că te vei mai infecta cu cine ştie ce virus.

Bruxelles ne spune că vom depăşi pragul de 3% al deficitului bugetar

Deficitul bugetar al României pe monitorizarea ESA a ajuns la 3% la sfârşitul anului trecut şi nu pentru că ţara noastră ar fi făcut mari investiţii în infrastructură, ci pentru că guvernanţii au dat în stânga şi în dreapta fără a lua în calcul competitivitatea şi opţiunile de viitor. La câţi kilometri s-au realizat în ultimii ani, e lesne de înţeles de unde s-au direcţionat banii. Mai mult, reducerile de taxe şi impozite şi creşterile salariale au avut miză atragerea electoratului, cu riscul ca deficitul bugetar să ajungă la 3.5% la finalul lui 2017, mai ales dacă se va aplica Legea Salarizării Unitare. În hora asta intră toate guvernările din 2012 încoace.

Da, birocraţii sunt scârboşi, pentru că ei vin şi vorbesc numai cu cifrele în faţă. Nu au suflet de român, nu mănâncă mici, nu se îmbracă în ii şi costum popular. Ei vin şi îţi spun că, la noi în ţară, nu se pot face afaceri pentru că infrastructura rutieră şi feroviară este precară. Punct.

Da, degeaba le dai oamenilor salarii mai mari dacă importurile cresc mai mult decât exporturile iar banii consumaţi se duc mai mult la privaţii străini şi mai puţin în economia românească. Săracii vor fi la fel de săraci şi lipsiţi de oportunităţi dacă munca la negru este încurajată şi nu combătută, dacă învăţământul la este precar iar spitalele nu sunt decât nişte bombe cu microbi. Creşterea salariului minim pe economie poate că ajută pe termen scurt, dar, totodată, împinge celelalte salarii puţin mai mari spre nivelul acestui minim. Ne lăudăm că a scăzut şomajul, dar totodată scade şi forţa de muncă de calitate pentru vremurile astea în care trăim. În loc să investim în bugetari care să taie frunze la câini, mai bine am investi în educaţie. Alte ţări se pregătesc de a patra revoluţie industrială iar noi suntem la nivelul Epocii de Piatră.

Hai să listăm Hidroelectrica să avem bani să mergem la mare!

Şi nu înţeleg o altă chestie. După ce că suntem aşa cum suntem, de ce ne place nouă de fiecare dată să ne scoatem mobila din casă ca s-o vindem pentru a avea bani să mergem în vacanţă la mare? O altă grozăvie pe care am citit-o este că România ar fi ratat o mare oportunitate pentru că nu a listat cea mai bogată companie a statului, Hidroelectrica, la Bursă.

Aveam cumva de gând să ne lansăm în vreun proiect de expansiune regională? Cu cine, cu madam Lambru şi jurnalista de la Money Channel? Deci, răspunsul este nu. Are cumva datorii compania? Abia a ieşit din insolvenţă, deci, răspunsul este nu. Este o problemă atât de mare pentru Hidroelectrica faptul că trebuie să-şi redistribuie o mare parte din profit la bugetul de stat? Răspuns: nu, pentru că are o rezervă de bani cash impresionantă. Având zero datorii, poate Hidroelectrica să contracteze împrumuturi ca să-şi modernizeze nişte grupuri energetice? Desigur! Şi-atunci, pentru ce să listezi compania la Bursă? Ca să fie fericit Fondul Proprietatea? Sau tot pentru a folosi acei bani ca să mai plătim două luni pensii şi salarii la stat?! Preşedintele directoratului de la Hidroelectrica are altă variantă: nu din motive financiare, ci pentru asigurarea unui management profesionist. Dacă la nivelul ăsta suntem, mai bine stingem lumina, că tot se potriveşte în contextul de faţă. Să foloseşti ca argument la treaba asta faptul că una dintre cele mai avute companii de stat româneşti are un Consiliu de Supraveghere incompetent e dezarmant.

Nu merge aşa treaba şi mai bine o lăsăm mai moale cu scrisorile. Oricâte salarii am mări, oricâte companii am lista pe Bursă şi le-am privatiza pentru a acoperi tot felul de găuri populiste, într-o zi tot o să cadă cerul pe noi. Dar e ok, probabil că vom fi satisfăcuţi discutând la nesfârşit despre seriale cu acoperiţi şi descoperiţi, crezând că aşa arată „România Altfel”.