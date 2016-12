Spectacolul „Angajare de clovn“, de Matei Vişniec, va avea premiera la TNB pe 8 ianuarie, în prezenţa autorului

În aceeaşi zi, Matei Vişniec este invitat la Conferinţele Teatrului Naţional, de la ora 11.00, în Sala Mică, unde scriitorul român va vorbi despre "Festivalul de la Avignon, capitala mondială a teatrului", informează TNB.



Naţionalul bucureştean a mai programat spectacole de avanpremieră pe 28 şi 29 decembrie şi pe 7 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala Studio.

”«Angajare de clovn» este o piesă care m-a însoţit ca o stea bună în momentul când am traversat Europa de la Est la Vest, când am trecut dintr-un spaţiu cultural în altul, de la o limbă la alta, în căutarea unei noi identităţi. Am scris această piesă prin 1986, când eram deja obosit de literatura cu «cheie», chiar şi de «rezistenţa prin cultură»”, a spus Matei Vişniec.