Marcel Iureş şi Vasile Şirli vor avea câte o stea pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu. Preşedintele Iohannis va vedea, în festival, spectacolul „Şefele“

Aşeea Celebrităţilor a fost amenajată în Parcul Cetăţii din Sibiu, aflat în imediata apropiere a Sălii Thalia, primul teatru construit în România, şi de-a lungul zidului de apărare al vechii cetăţi a Sibiului.

Este gândită ca un tribut adus realizărilor în domeniul cultural şi artistic din Sibiu sau în legătură cu acesta.

Primii care au primit stele pe Sibiu - Walk of fame au fost în 2013 regizorii Ariane Mnouchkine, Eugenio Barba, Silviu Purcărete, Declan Donnellan, criticul de teatru George Banu şi Nakamura Kanzaburo XVII (post mortem), actor Kabuki.

În acest an vor fi onoraţi cu câte o stea pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu următorii artişti: Vasile Şirli, Robert Wilson, Valery Fokin, Ohad Naharin, Rimas Tuminas, Philippe Genty, Marcel Iureş.

în 17 iunie va avea loc la Sibiu sărbătorirea a zece ani de când municipiul şi Luxembourg au împărţit titlul de Capitală Culturală Europeană.



În cadrul manifestărilor, vor avea loc întâlniri cu reprezentanţi ai tuturor instituţiilor care au fost implicate în derularea programului, declaraţii de presă comune, dar şi participarea la diferite evenimente publice din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS).



Directorul FITS, Constantin Chiriac, a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, despre programul de la Sibiu al preşedintelui şi a precizat că, deşi nu este cel care va organiza evenimentul de celebrare a celor zece ani, cunoaşte că şeful statului va urmări unul dintre spectacolele de teatru.



„Aniversăm zece ani de Capitală Culturală Europeană pentru că Sibiu şi Luxemburg au schimbat percepţia a ceea ce înseamnă acest program al Comisiei Europene. Dacă an de an sunt două oraşe din două ţări diferite şi, de obicei, în timpul aniversării e o cooperare, apoi se cam duce de râpă şi după ani dispare, ei bine, Sibiul şi Luxemburgul au arătat că de-a lungul timpului cooperarea a crescut”, a declarat Constantin Chiriac, citat de news.ro.



„Anul acesta avem mai multe activităţi împreună decât am avut în 2007. Este foarte important că va fi preşedintele României acasă, la Sibiu, de unde a plecat. Vor fi multe acţiuni în data de 17, în mod cert va fi prezent la spectacolul «Şefele» al Teatrului din Esch. Bănuiesc că organizatorii vor oferi un program cu tot ceea ce se întâmplă. Vor fi şi nişte distincţii acordate, un dialog pentru viitorul relaţiilor, dar, aşa cum spuneam, nu noi suntem organizatorii”, a adăugat Chiriac, citat de acelaşi site.



Pe 17 iunie, ora 16:00. la Teatrul Naţional "Radu Stanca", va fi reprezentat spectacolul "Şefele" (foto) de la Théâtre d’Esch/Luxembourg. Şeful statului va participa la acest spectacol.



Erna, Grethe şi Mariedl sunt „Şefele”. „Este vorba despre oameni care se cred atotştiutori şi simt că sunt în stare să controleze totul”, scrie Werner Schwab, autorul originar din Graz, în prefaţa piesei sale de teatru. În spectacolul „Şefele”, copilul teribil al teatrului austriac din anii '90 ne invită într-o lume ciudată a trei femei sărace şi defavorizate, ale căror grandomanii cotidiene le fac să decadă atât de adânc într-un context monstruos şi abisal, încât natura societăţii care le-a respins este dezvăluită, în tot adevărul său reprimat şi în grotescul său respingător, într-o manieră uimitoare. Artificiile de limbaj pe care autorul le foloseşte în spectacol şi teatralitatea senzuală a acestor actriţe se îmbină şi transformă spectacolul într-o celebrare autentică a artei dramatice.



Regizorul Charles Muller continuă explorarea unui subiect atât de relevant în prezent, şi anume, outsider-ul şi excluderea individului din societate.



Municipiul Sibiu a deţinut, în 2007, titlul de Capitală Culturală Europeană alături de Luxembourg, fiind, până în prezent, singurul oraş din România care a organizat astfel de programe sub egida Comisiei Europene.



În perioada respectivă, Klaus Iohannis era primar al municipiului Sibiu, care a atras peste un milion de turişti într-un singur an, majoritatea venind pentru evenimentele culturale, sportive şi diplomatice care au avut loc.



17 iunie. ora 16:00. la Teatrul Naţional Radu Stanca



Théâtre d’Esch/Luxembourg

Şefele

(First ladies)

De: Werner Schwab

Regia: Charles Muller

Scenografie: Christoph Rasche

Costume: Ulli Kremer

Muzica: Gast Waltzing

Light design: Philippe Lacombe

Machiaj: Joël Seiller

Accesorii: Carine Ceglarski

Asistent: Natalie Werle

Muzicieni care cântă la tubă: Patrick Krysatis, Ansis Nikolovskis

În distribuţie: Krista Birkner, Christiane Rausch, Ilona Schulz