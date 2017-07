Mariana Nicolesco, despre succesul Festivalului şi Concursului Darclée

Titlul de Artist UNESCO pentru Pace acordat Marianei Nicolesco, creatoarea în 1995 a acestor manifestări, îşi găseşte încă o dată justificarea prin prezenţa atâtor speranţe ale liricii din 18 ţări ale lumii.

«Numărul record de 200 de concurenţi din acest an întăreşte acel credo formulat de mine adeseori, conform căruia nimic nu-i poate apropia pe oameni mai mult decât cântul», declară celebra soprană.

O extraordinară apreciere a Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée vine din partea lui Josef Hussek, fost Director al Festivalului de la Salzburg: “Nu cunosc niciun alt concurs de canto care să se plaseze în toate momentele şi manifestările sale la un nivel atât de înalt ca acela dedicat memoriei Haricleei Darclée. Această manifestare e mai mult decât un concurs de canto obişnuit, este totdeodată Competiţie, Master Class şi adevărat Festival al muzicii. Iată ce o face incomparabilă şi unică”.

Nu mai puţin de 2500 de artişti din 50 de ţări şi 5 continente au participat din 1995 încoace la Festivalul şi Concursul Darclée precum şi la Cursurile de Măiestrie Artistică, Master Classes, oferite de Mariana Nicolesco în anii dintre o ediţie şi alta a Competiţiei.

Astfel, tenorul italian Francesco Meli, care a inaugurat în decembrie trecut stagiunea Teatrului alla Scala din Milano, a apărut pentru prima dată pe scenă nu în ţara natală, ci la evenimentele Darclée de la Brăila, ceea ce nu uită niciodată să amintească. La fel basul italian Luca Pisaroni, unul dintre cei mai aplaudaţi din lume, s-a impus mai întâi tot la Concursul Darclée, înainte de-a cuceri scenele internaţionale.

Iar dintre artiştii români care au strălucit mai întâi pe scena magică pe care Hariclea Darclée debuta la 1881, este remarcabil faptul că tenorul Ioan Hotea a câştigat acum doi ani atât Marele Premiu Darclée cât şi Premiul Operalia, patronat de Placido Domingo, şi că e aplaudat azi la Frankfurt, Londra sau Viena. La fel de semnificativ e faptul că bas-baritonul Zoltan Naghi, protagonist al unei strălucite cariere internaţionale, nu uită niciodată că tot în acest context s-a conturat şi a fost confirmată personalitatea sa artistică. De asemenea trebuie amintit că la ultima ediţie a Concursului Internaţional de Canto al Chinei Premiul I a fost obţinut de tenorul Adrian Dumitru - laureat în 2015 şi al Marelui Premiu Darclée - în timp ce Premiul II a revenit mezzosopranei Emanuela Pascu.

Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto Hariclea Darclée de la Brăila, Ediţia 2017, vor începe pe 25 iulie cu Deschiderea Festivă şi Concertul Inaugural susţinut de laureaţii Premiului I şi, respectiv, al Marelui Premiu Darclée, soprana Silvia Micu şi tenorul Ioan Hotea, acompaniaţi la pian de Alexandru Petrovici.

În paralel cu competiţia de canto, vom asista pe 29 iulie la conferinţa cu videoproiecţii susţinută de muzicologul şi medicul foniatru Dr. Stephan Poen pe tema Din nou despre Gloria Muzicii: Omagiu lui Nicolae Herlea la 90 de ani de la naştere. În 3 august îl vom ovaţiona pe marele pianist Matei Varga, venit anume de la New York pentru a celebra împreună cu noi Centenarul Dinu Lipatti. În 4 august va avea loc reprezentaţia cu opera I Pagliacci de Leoncavallo, operă în care au triumfat pe scenele lumii Hariclea Darclée, Nicolae Herlea şi Mariana Nicolesco. Pe 5 august, în prezenţa ca întotdeauna a 10-15.000 de spectatori, are loc pe Esplanada Dunării tradiţionalul Concert Extraordinar la care iau parte laureaţii Concursului Darclée cu participarea Corului Filarmonicii George Enescu şi a Orchestrei Festivalului Darclée. Dirijor: Maestrul Marco Balderi. În fine, duminică 6 august, din nou în teatru, Juriul Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée, prezidat de Mariana Nicolesco, va anunţa câştigătorii Competiţiei din acest an în cadrul ceremoniei de înmânare a premiilor şi a Galei Laureaţilor. Din prestigiosul Juriu Internaţional fac parte Marco Balderi, Eugenio Girardi şi Flavio Trevisan din Italia, Baoyi Bi din China, Stanislaw Daniel Kotlinski din Polonia, Myron Michailidis din Grecia, Stephan Poen din Israel şi Felix Serraclara din Spania.