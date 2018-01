Deschiderea anului aniversar Filarmonica „George Enescu“ - 150

În program vor fi capodopere din muzica românească şi universală: „Isis“ de George Enescu, „Concertul în la minor pentru pian şi orchestră, op. 54“ de Robert Schumann şi „Simfonia nr. 7, în re minor, op. 70“ de Antonin Dvorak. Solistă va fi pianista Dana Ciocârlie, care recent a terminat înregistrările pentru CD-ul cu „Integrala live a operelor pentru pian solo ale lui Robert Schumann “. Albumul a avut ecouri extraordinare în Franţa.

Marţi, 9 ianuarie, de la ora 12.00, la Ateneul Român, în sala Protocol, va avea loc o conferinţă de presă, în care va fi anunţată deschiderea anului aniversar al Filarmonicii „George Enescu“-150, care sărbătoreşte, în 2018, 150 de ani de la înfiinţare. Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii „George Enescu“, va vorbi despre programul Filarmonicii în primul trimestru din anul 2018.

Filarmonica „George Enescu“ va fi decorată cu Ordinul „Meritul Cultural“, cu ocazia Zilei de 15 ianuarie 2018 – Ziua Culturii Naţionale, care va fi sărbătorită la Ateneul Român, printr-un concert condus de maestrul Horia Andreescu.

În continuarea anului aniversar Filarmonica „George Enescu“-150, în primul semestru al anului 2018, vor fi nume sonore pe afişele concertelor simfonice şi recitalurilor de la Filarmonica „George Enescu“, printre care amintim: Christian Zacharias, Andrei Ioniţă, Elisabeth Leonskaja, Christian Badea, Cristian Măcelaru, Horia Andreescu, Plamena Mangova, Elisabeth Sombart, Alon Goldstein, Jin Wang. Unele dintre cele mai faimoase pianiste, Plamena Mangova, Elisabeth Sombart, Elisabeth Leonskaja, şi Cvartetul Arcadia vor susţine recitaluri pe scena Ateneului Român.

La sfârşitul lunii februarie, va avea loc, în Sala Mare, o serie de conferinţe cu mari personalităţi ale culturii române în vechea tradiţie a Ateneului, ce vor marca 150 de ani de existenţă a instituţiei. Printre invitaţi se numără personalităţi importante ale culturii române: Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Cristian Presură, Victor Stoichiţă, Martin S. Martin, Lucian Boia, Valentin Naumescu, Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Rodica Culcer, Ioana Pârvulescu.

Fondată în aprilie 1868, „Societatea Filarmonică Română“, sub conducerea lui Eduard Wachmann (foto), avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale şi popularizării capodoperelor muzicii clasice. Primul concert a avut loc în 15 decembrie acelaşi an, sub bagheta iniţiatorului său. Filarmonica din Bucureşti este cea mai veche din România şi una dintre cele mai vechi din lume. După moartea lui George Enescu, în 1955, Filarmonica îi poartă numele.

Deschiderea anului aniversar Filarmonica „George Enescu“-150

Concert simfonic

Joi, 11 şi vineri, 12 ianuarie 2018, 19:00 - 21:00

Sala mare

Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor: Christian Badea

Solistă: Dana Ciocârlie

Program:

George Enescu

Isis

Robert Schumann

Concertul în la minor pentru pian şi orchestră, op. 54

Antonin Dvorak

Simfonia nr. 7, în re minor, op. 70